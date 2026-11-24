Agilent Aktie: Erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar Quartalsumsatz – Kurssprung nach Rekordzahlen

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:21 2 Min.

Die Agilent Aktie steigt vorbörslich um 5,70 Prozent auf 186,08 Dollar und zählt zu den größten Gewinnern im S&P 500. Der Laborausrüster hat am Montagabend ein Rekordquartal gemeldet und die Erwartungen übertroffen. Besonders stark liefen das Pharmageschäft und China.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Eine runde Zahl mit Signalwirkung: Zum ersten Mal in der Firmengeschichte hat Agilent in einem Quartal mehr als zwei Milliarden Dollar umgesetzt. Die Agilent Aktie notiert vorbörslich bei 186,08 Dollar, ein Plus von 10,04 Dollar oder 5,70 Prozent. Im S&P 500 gehört der Laborausrüster am Dienstagmorgen zu den fünf stärksten Werten. vorbörslicher Kurs der Agilent Aktie 186,08 USD Aufschlag im S&P 500 +5,70 % Umsatz im vierten Geschäftsquartal 2,04 Mrd. USD bereinigter Gewinn je Aktie 1,86 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensmitteilung vom 23.11.2026 Die Zahlen Über der eigenen Prognose und über den Schätzungen Agilent meldete am Montag nach US-Börsenschluss für das Quartal bis Ende Oktober einen Umsatz von 2,04 Milliarden Dollar. Das sind 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr, aus eigener Kraft betrug das Wachstum 8,3 Prozent. Analysten hatten mit 1,99 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 17 Prozent auf 1,86 Dollar, darin enthalten sind 0,07 Dollar aus Zollerstattungen. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 170 Basispunkte auf 27,4 Prozent. Die Treiber Pharma wächst, China wächst schneller Das Wachstum kam aus fast allen Märkten. Das Geschäft mit Pharmakunden legte um neun Prozent zu, China um 19 Prozent, Umwelt und Forensik um 13 Prozent. Die Analytik rund um die Ewigkeitschemikalien PFAS wuchs im Quartal um mehr als 60 Prozent. Das Management verweist auf neue Produkte und darauf, dass Labore ältere Geräte ersetzen. Schon im regulären Handel am Montag war die Aktie um 3,32 Prozent gestiegen, nachbörslich kamen weitere knapp acht Prozent auf rund 190 Dollar hinzu. Was für die Agilent Aktie spricht Erstes Quartal über zwei Milliarden Dollar Umsatz

Gewinn und Umsatz über den Schätzungen

China-Geschäft plus 19 Prozent

Marge um 170 Basispunkte verbessert Was Anleger bedenken sollten Zollerstattungen stützen das Ergebnis

Vorbörslich etwas unter dem nachbörslichen Hoch

Abhängig von Investitionen der Pharmabranche

Zwei starke Kurstage in Folge eingepreist Einordnung der Redaktion: Die Agilent Aktie gehört zu den wenigen Gewinnern des Morgens, bei denen der Grund klar auf dem Tisch liegt. Das Quartal war breit getragen, und der Ersatzzyklus in den Laboren läuft. Offen ist, wie viel davon der Ausblick für das neue Geschäftsjahr bestätigt. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Agilent Aktie Warum steigt die Agilent Aktie heute vorbörslich?

Der Konzern hat am Montagabend Rekordzahlen für das vierte Geschäftsquartal gemeldet und die Erwartungen übertroffen. Wie hoch war der Umsatz von Agilent?

2,04 Milliarden Dollar im vierten Geschäftsquartal, 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Agilent Aktie?

ISIN US00846U1016, WKN 929138. US-Handelssymbol: A (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: AG8.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.