Eine runde Zahl mit Signalwirkung: Zum ersten Mal in der Firmengeschichte hat Agilent in einem Quartal mehr als zwei Milliarden Dollar umgesetzt. Die Agilent Aktie notiert vorbörslich bei 186,08 Dollar, ein Plus von 10,04 Dollar oder 5,70 Prozent. Im S&P 500 gehört der Laborausrüster am Dienstagmorgen zu den fünf stärksten Werten.
Agilent Aktie: Erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar Quartalsumsatz – Kurssprung nach Rekordzahlen
Die Agilent Aktie steigt vorbörslich um 5,70 Prozent auf 186,08 Dollar und zählt zu den größten Gewinnern im S&P 500. Der Laborausrüster hat am Montagabend ein Rekordquartal gemeldet und die Erwartungen übertroffen. Besonders stark liefen das Pharmageschäft und China.
Die Zahlen
Über der eigenen Prognose und über den Schätzungen
Agilent meldete am Montag nach US-Börsenschluss für das Quartal bis Ende Oktober einen Umsatz von 2,04 Milliarden Dollar. Das sind 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr, aus eigener Kraft betrug das Wachstum 8,3 Prozent. Analysten hatten mit 1,99 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 17 Prozent auf 1,86 Dollar, darin enthalten sind 0,07 Dollar aus Zollerstattungen. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 170 Basispunkte auf 27,4 Prozent.
Die Treiber
Pharma wächst, China wächst schneller
Das Wachstum kam aus fast allen Märkten. Das Geschäft mit Pharmakunden legte um neun Prozent zu, China um 19 Prozent, Umwelt und Forensik um 13 Prozent. Die Analytik rund um die Ewigkeitschemikalien PFAS wuchs im Quartal um mehr als 60 Prozent. Das Management verweist auf neue Produkte und darauf, dass Labore ältere Geräte ersetzen. Schon im regulären Handel am Montag war die Aktie um 3,32 Prozent gestiegen, nachbörslich kamen weitere knapp acht Prozent auf rund 190 Dollar hinzu.
Einordnung der Redaktion: Die Agilent Aktie gehört zu den wenigen Gewinnern des Morgens, bei denen der Grund klar auf dem Tisch liegt. Das Quartal war breit getragen, und der Ersatzzyklus in den Laboren läuft. Offen ist, wie viel davon der Ausblick für das neue Geschäftsjahr bestätigt. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern.
FAQ
Häufige Fragen zur Agilent Aktie
Warum steigt die Agilent Aktie heute vorbörslich?
Der Konzern hat am Montagabend Rekordzahlen für das vierte Geschäftsquartal gemeldet und die Erwartungen übertroffen.
Wie hoch war der Umsatz von Agilent?
2,04 Milliarden Dollar im vierten Geschäftsquartal, 9,6 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Agilent Aktie?
ISIN US00846U1016, WKN 929138. US-Handelssymbol: A (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: AG8.
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