Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 2.040 Millionen US-Dollar nach 1.861 Millionen im Vorjahresquartal, ein Plus von 9,6 Prozent. Währungsbereinigt und ohne Zukäufe (Core) wuchs der Konzern um 8,3 Prozent, nach 7,3 Prozent im Quartal zuvor. Die Analysten hatten laut Datenanbietern im Schnitt mit rund 1,99 Milliarden Dollar gerechnet; der Umsatz lag damit etwa 2,6 Prozent über dem Konsens.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie weist Agilent 1,86 Dollar aus, nach 1,59 Dollar vor einem Jahr (+17 Prozent). Der Konsens lag bei 1,73 Dollar, der Beat beträgt damit 0,13 Dollar oder rund 7,5 Prozent. Wichtig für die Einordnung: In den 1,86 Dollar stecken nach Unternehmensangaben 0,07 Dollar Netto-Nutzen aus Zollrückerstattungen. Ohne diesen Effekt kämen rund 1,79 Dollar heraus, was den Konsens immer noch um etwa 3,5 Prozent übertrifft. Das GAAP-Ergebnis je Aktie stieg von 1,53 auf 1,59 Dollar, der GAAP-Nettogewinn von 434 auf 451 Millionen Dollar.