Wenn ein Laborausrüster nach einem zähen Branchenjahr plötzlich schneller wächst als gedacht, lohnt der zweite Blick: Agilent Technologies hat am Montag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorgelegt und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Ein Teil des Gewinnsprungs geht allerdings auf Zollrückerstattungen zurück.
Agilent-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 mit Gewinnsprung – Zollrückerstattung hilft, doch auch ohne sie bleibt ein Beat
Agilent übertrifft mit den Quartalszahlen Q4 GJ 2026 die Erwartungen: Umsatz 2,04 Mrd. USD (+9,6 %), bereinigtes EPS 1,86 USD gegen 1,73 USD Konsens. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 sieht 8,00 bis 8,15 Mrd. USD Umsatz vor.
Die Aktie von Agilent (Handelssymbol A, NYSE; ISIN US00846U1016) steht damit nach den Zahlen vom 23. November 2026 im Fokus. Das Unternehmen aus Santa Clara beliefert Labore in Pharma, Chemie, Umwelt- und Lebensmittelanalytik mit Messgeräten, Verbrauchsmaterial und Services. Genau diese Mischung aus Geräten und wiederkehrendem Servicegeschäft macht die Quartalszahlen für Anleger interessant, die nach Hinweisen auf eine Erholung der Laborinvestitionen suchen.
Die Quartalszahlen im Detail: Beat bei Umsatz und Gewinn
Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 2.040 Millionen US-Dollar nach 1.861 Millionen im Vorjahresquartal, ein Plus von 9,6 Prozent. Währungsbereinigt und ohne Zukäufe (Core) wuchs der Konzern um 8,3 Prozent, nach 7,3 Prozent im Quartal zuvor. Die Analysten hatten laut Datenanbietern im Schnitt mit rund 1,99 Milliarden Dollar gerechnet; der Umsatz lag damit etwa 2,6 Prozent über dem Konsens.
Beim bereinigten Gewinn je Aktie weist Agilent 1,86 Dollar aus, nach 1,59 Dollar vor einem Jahr (+17 Prozent). Der Konsens lag bei 1,73 Dollar, der Beat beträgt damit 0,13 Dollar oder rund 7,5 Prozent. Wichtig für die Einordnung: In den 1,86 Dollar stecken nach Unternehmensangaben 0,07 Dollar Netto-Nutzen aus Zollrückerstattungen. Ohne diesen Effekt kämen rund 1,79 Dollar heraus, was den Konsens immer noch um etwa 3,5 Prozent übertrifft. Das GAAP-Ergebnis je Aktie stieg von 1,53 auf 1,59 Dollar, der GAAP-Nettogewinn von 434 auf 451 Millionen Dollar.
|Kennzahl
|Ist Q4 GJ 2026
|Konsens
|Vorjahr Q4
|Umsatz
|2.040 Mio. USD
|ca. 1.990 Mio. USD
|1.861 Mio. USD
|Bereinigtes EPS
|1,86 USD
|1,73 USD
|1,59 USD
|GAAP-EPS
|1,59 USD
|–
|1,53 USD
|Bereinigte operative Marge
|30,0 %
|–
|27,2 %
Bereinigtes EPS inkl. 0,07 USD Netto-Nutzen aus Zollrückerstattungen. Konsens laut Newsquawk/MarketBeat; Quellen weisen den Umsatzkonsens mit 1,988 bis 1,99 Mrd. USD aus.
Quelle: Agilent (SEC 8-K, 23.11.2026), Newsquawk, MarketBeat
Segmente: Applied Markets wächst am stärksten
Alle drei Geschäftsbereiche legten zu. Life Sciences and Diagnostics Markets steigerte den Umsatz von 755 auf 843 Millionen Dollar (+12 Prozent, Core +9 Prozent) bei einer operativen Marge von 25,9 Prozent nach 22,7 Prozent. Agilent CrossLab, das Service- und Verbrauchsmaterialgeschäft, kam auf 799 Millionen Dollar nach 755 Millionen (+6 Prozent) mit einer Marge von 34,5 Prozent. Applied Markets wuchs um 13 Prozent von 351 auf 398 Millionen Dollar, die Marge stieg auf 29,4 Prozent nach 24,7 Prozent.
Umsatz je Segment, Q4 GJ 2026 gegenüber Vorjahr
Mio. USD
- Q4 GJ 2025
- Q4 GJ 2026
Quelle: Agilent-Pressemitteilung vom 23.11.2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Q4 GJ 2025
|Q4 GJ 2026
|Life Sciences and Diagnostics
|755
|843
|Agilent CrossLab
|755
|799
|Applied Markets
|351
|398
Geschäftsjahr 2026 und Bilanz: Zweistelliger Gewinnzuwachs
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldet Agilent 7.551 Millionen Dollar Umsatz nach 6.948 Millionen (+8,7 Prozent). Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 6,34 Dollar nach 5,59 Dollar, darin sind 0,13 Dollar aus Zollrückerstattungen enthalten. Der operative Cashflow lag bei 1.651 Millionen Dollar nach 1.559 Millionen. Das Unternehmen gab 951 Millionen Dollar für Akquisitionen aus, zahlte 288 Millionen Dollar Dividenden und kaufte für 323 Millionen Dollar eigene Aktien zurück (Vorjahr 425 Millionen). Die liquiden Mittel beliefen sich Ende Oktober auf 1.847 Millionen Dollar, dem standen 3.047 Millionen Dollar langfristige und 603 Millionen Dollar kurzfristige Schulden gegenüber.
CEO Padraig McDonnell sagte laut Mitteilung, man habe das Geschäftsjahr deutlich über der ursprünglichen Prognose abgeschlossen, mit wachsender Dynamik von Quartal zu Quartal.
Ausblick: Wachstum verlangsamt sich leicht
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Agilent 1,96 bis 2,00 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigtes EPS von 1,54 bis 1,57 Dollar in Aussicht. Für das Gesamtjahr 2027 liegt die Spanne bei 8,00 bis 8,15 Milliarden Dollar Umsatz (+6 bis +8 Prozent, Core +5 bis +7 Prozent) und 6,73 bis 6,86 Dollar bereinigtem EPS. Am Mittelwert entspricht das einem Gewinnplus von 7,3 Prozent; ohne die Zollrückerstattungen des Vorjahres wären es 8,5 bis 10,5 Prozent. Künftige Zollrückerstattungen sind in der Prognose nicht enthalten.
Wie die Börse die Zahlen und den Ausblick bewertet, war zum Redaktionsschluss noch nicht belegt. Ein Vergleich der Prognose mit dem Analystenkonsens für das neue Geschäftsjahr steht deshalb noch aus.
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