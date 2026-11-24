Ein Rekordquartal und ein Ausblick über den Erwartungen: Die Agilent-Aktie (ISIN: US00846U1016, WKN: 929138, Handelssymbol: A an der NYSE, deutsches Kürzel: AG8) steigt im frühen US-Handel am Dienstag um rund 5,9 Prozent auf etwa 186,41 US-Dollar. Damit ist die Agilent Technologies Aktie einer der größten S&P 500 Gewinner des Tages. Schon am Montag hatte die Aktie im regulären Handel um 3,3 Prozent auf 176,04 Dollar zugelegt, nach Börsenschluss legte der Konzern dann die Zahlen vor.
Agilent-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 6 Prozent nach Rekordquartal – erstmals über 2 Milliarden Dollar Umsatz
Die Agilent-Aktie steigt am 24. November 2026 um 5,9 Prozent auf 186,41 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Der Laborausrüster hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar Quartalsumsatz erzielt und einen starken Ausblick für 2027 gegeben.
Die Gründe für den Kursgewinn
Der Markt belohnt Verlässlichkeit
Agilent hat im vierten Geschäftsquartal die obere Grenze der eigenen Prognose um 210 Basispunkte übertroffen. Dazu kommt ein Ausblick, der über dem Markt liegt.
Rekordumsatz
Der Umsatz stieg um 9,6 Prozent auf 2,04 Milliarden Dollar, auf Kernbasis um 8,3 Prozent. Erwartet hatten Analysten rund 1,99 Milliarden.
Mehr Gewinn und höhere Marge
Die bereinigte operative Marge stieg auf 30,0 Prozent, ein Plus von 2,8 Prozentpunkten zum Vorjahr, darunter rund 1,2 Prozentpunkte aus Zollrückerstattungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,86 Dollar, ohne Zollrückerstattung bei 1,79 Dollar.
Ausblick über Konsens
Für 2027 plant Agilent 8,0 bis 8,15 Milliarden Dollar Umsatz und 6,73 bis 6,86 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Der Mittelwert der Umsatzprognose liegt über der Erwartung von etwa 7,99 Milliarden Dollar.
Breite Nachfrage
Das Unternehmen nennt Nachfrage aus der Pharmaindustrie, Ersatzinvestitionen bei Geräten und Wachstum in China als Treiber.
Einordnung
Defensives Wachstum im richtigen Moment
Während der KI-Handel wackelt, flüchten Anleger in Werte mit stabilem Geschäft. Agilent liefert Analysegeräte, Verbrauchsmaterial und Dienstleistungen für Pharma, Chemie und Forschung und profitiert von wiederkehrenden Umsätzen. Der Wermutstropfen: Ein Teil des Gewinns stammt aus einmaligen Zollrückerstattungen, und der Gewinn je Aktie soll im ersten Quartal mit 1,54 bis 1,57 Dollar unter dem Rekordwert des vierten Quartals liegen.
Häufige Fragen zur Agilent-Aktie
Warum ist die Agilent-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Agilent hat im vierten Quartal erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar Umsatz erzielt, die Erwartungen übertroffen und einen Ausblick für 2027 über dem Konsens gegeben.
Wie stark steigt die Agilent Technologies Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 5,9 Prozent auf etwa 186,41 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Agilent-Aktie?
Die ISIN lautet US00846U1016, die WKN 929138. An der NYSE wird die Aktie unter dem Kürzel A gehandelt, in Deutschland unter AG8.
Was plant Agilent für 2027?
Der Konzern erwartet 8,0 bis 8,15 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 6,73 bis 6,86 Dollar je Aktie.
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