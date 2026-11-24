Ein Rekordquartal und ein Ausblick über den Erwartungen: Die Agilent-Aktie (ISIN: US00846U1016, WKN: 929138, Handelssymbol: A an der NYSE, deutsches Kürzel: AG8) steigt im frühen US-Handel am Dienstag um rund 5,9 Prozent auf etwa 186,41 US-Dollar. Damit ist die Agilent Technologies Aktie einer der größten S&P 500 Gewinner des Tages. Schon am Montag hatte die Aktie im regulären Handel um 3,3 Prozent auf 176,04 Dollar zugelegt, nach Börsenschluss legte der Konzern dann die Zahlen vor.