AfD greift nach der Macht in Sachsen-Anhalt: Drei Stimmen entscheiden über die Brandmauer – und über die Koalition in Berlin

Sachsen-Anhalt ist ein Land mit rund zwei Millionen Einwohnern – politisch aber ein Testfall für die ganze Republik. Der Landesverband der AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Eine von der AfD geführte Landesregierung hätte es in Deutschland noch nie gegeben. Für die CDU geht es um ihre Unvereinbarkeitsbeschlüsse, für die SPD um die Geschäftsgrundlage der schwarz-roten Koalition im Bund. Miersch sieht ausdrücklich Kanzler Friedrich Merz in der Pflicht, auf die Abgeordneten seiner Partei einzuwirken.

Die AfD argumentiert dagegen, der Wählerwille müsse respektiert werden: Sie ist mit großem Abstand stärkste Kraft, und ein Bündnis aller anderen Fraktionen hätte keine eigene Mehrheit. Auch Teile der Landes-CDU tun sich mit einer Fundamentalopposition gegen fast 44 Prozent der Wähler schwer. Dieser Konflikt zwischen Abgrenzung und Mehrheitsrealität wird die deutsche Innenpolitik weit über Dezember hinaus prägen – zumal die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern im September stärkste Kraft wurde.