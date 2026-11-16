In Magdeburg tickt eine Uhr, die bis nach Berlin zu hören ist. Am 15. Dezember will sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Landtag von Sachsen-Anhalt zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Seiner Fraktion fehlen dafür genau drei Stimmen. Woher sie kommen könnten, ist die heikelste Frage der deutschen Politik in diesem Winter. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sie heute zugespitzt: Eine Stimme aus der CDU für Siegmund wäre „ein Tabubruch, der auch die Zusammenarbeit im Bund schwer belasten würde“, sagte er der Funke-Mediengruppe.
AfD greift nach der Macht in Sachsen-Anhalt: Drei Stimmen entscheiden über die Brandmauer – und über die Koalition in Berlin
39 Sitze hat die AfD im Magdeburger Landtag, 42 braucht Ulrich Siegmund für die Wahl zum Ministerpräsidenten. Mitte Dezember wird gewählt. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch warnt die CDU heute vor einem „Tabubruch“, der auch die Bundesregierung belasten würde. Die große Analyse: Wie die Wahl abläuft, welche Szenarien es gibt und warum der 15. Dezember auch für Merz und die Märkte ein Stichtag ist.
Die Ausgangslage
Ein Patt mit Sprengkraft
Die Landtagswahl am 6. September war ein politisches Erdbeben. Die AfD kam laut vorläufigem Ergebnis auf 43,8 Prozent und hat ihren Stimmenanteil gegenüber 2021 mehr als verdoppelt. Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze stürzte auf 17,2 Prozent ab – das schlechteste Ergebnis der Partei in diesem Bundesland. Die Wahlbeteiligung lag mit 77,8 Prozent so hoch wie nie bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Im Landtag ergibt sich daraus ein Patt: Die AfD hat 39 Sitze, CDU, SPD, Grüne und Linke kommen zusammen ebenfalls auf 39 Sitze, das BSW auf 5 Sitze. Die absolute Mehrheit liegt bei 42 Stimmen. Das BSW hat wiederholt erklärt, keinen AfD-Kandidaten zu wählen und sich zu enthalten. Schulze kann bis zur Wahl eines Nachfolgers geschäftsführend im Amt bleiben.
Die Spielregeln
Drei Wahlgänge – und eine Falle im dritten
Die Landesverfassung macht die Wahl zu einem politischen Schachspiel. Entscheidend ist nicht nur, wer für Siegmund stimmt, sondern wer im Saal bleibt.
Erster Wahlgang
Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit von 42 Stimmen erhält. Der AfD fehlen drei.
Zweiter Wahlgang
Scheitert der erste Wahlgang, muss binnen sieben Tagen ein zweiter folgen – wieder mit 42 Stimmen als Hürde.
Abstimmung über Neuwahlen
Scheitert auch der zweite, muss binnen 14 Tagen über eine vorzeitige Beendigung der Wahlperiode abgestimmt werden.
Dritter Wahlgang
Wird keine Auflösung beschlossen, folgt sofort ein dritter Wahlgang. Dann genügt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, Enthaltungen zählen nicht.
Genau hier liegt die Brisanz. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen, um jeden Verdacht zu vermeiden, aus ihren Reihen könnten die fehlenden Stimmen kommen. Intern ist das umstritten: Der CDU-Abgeordnete Guido Heuer kündigte an, im Saal zu bleiben und geheim abzustimmen, Ex-Innenminister Holger Stahlknecht kritisierte den Plan öffentlich. Kritiker wenden ein, ein Auszug der CDU könnte Siegmund im dritten Wahlgang sogar den Weg ebnen, weil dann weniger Gegenstimmen im Raum sind. Linke-Fraktionschefin Eva von Angern erwägt deshalb, gegen Siegmund anzutreten, um Stimmen zu binden. Siegmund selbst hatte zunächst nur mit absoluter Mehrheit regieren wollen, schließt inzwischen aber mehrere Wahlgänge nicht mehr aus.
Ulrich Siegmund braucht Stimmen aus anderen Fraktionen und keine einzige davon darf aus der CDU kommen.
Das große Bild
Warum Magdeburg Berlin erschüttern kann
Sachsen-Anhalt ist ein Land mit rund zwei Millionen Einwohnern – politisch aber ein Testfall für die ganze Republik. Der Landesverband der AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Eine von der AfD geführte Landesregierung hätte es in Deutschland noch nie gegeben. Für die CDU geht es um ihre Unvereinbarkeitsbeschlüsse, für die SPD um die Geschäftsgrundlage der schwarz-roten Koalition im Bund. Miersch sieht ausdrücklich Kanzler Friedrich Merz in der Pflicht, auf die Abgeordneten seiner Partei einzuwirken.
Die AfD argumentiert dagegen, der Wählerwille müsse respektiert werden: Sie ist mit großem Abstand stärkste Kraft, und ein Bündnis aller anderen Fraktionen hätte keine eigene Mehrheit. Auch Teile der Landes-CDU tun sich mit einer Fundamentalopposition gegen fast 44 Prozent der Wähler schwer. Dieser Konflikt zwischen Abgrenzung und Mehrheitsrealität wird die deutsche Innenpolitik weit über Dezember hinaus prägen – zumal die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern im September stärkste Kraft wurde.
Häufige Fragen zur Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt
Wann wird in Sachsen-Anhalt der Ministerpräsident gewählt?
Die Wahl ist für den 15. Dezember 2026 angesetzt.
Wie viele Stimmen braucht die AfD?
Im ersten und zweiten Wahlgang 42 Stimmen. Die AfD hat 39 Abgeordnete, ihr fehlen also drei Stimmen aus anderen Fraktionen. Im dritten Wahlgang reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Wer regiert bis dahin?
Sven Schulze (CDU) bleibt geschäftsführend Ministerpräsident, bis ein Nachfolger gewählt ist.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.