Die AES-Aktie (ISIN: US00130H1059, WKN: 882177, FSE: AES, NYSE: AES) steht vor dem Abschied von der Börse: Der US-Energieversorger The AES Corporation hat nach Angaben von RTTNews vom 18. November 2026 die finale aufschiebende Genehmigung der US-Bundesenergiebehörde FERC für seine Übernahme durch ein von BlackRock und dem schwedischen Finanzinvestor EQT geführtes Konsortium erhalten. Der Vollzug der Transaktion wird nun für den 2. Dezember 2026 erwartet, sofern die verbleibenden Abschlussbedingungen erfüllt oder verzichtet werden.
AES-Aktie: Letzte Hürde genommen - Übernahme durch BlackRock und EQT soll am 2. Dezember vollzogen werden
Der US-Versorger AES Corp. hat die finale FERC-Genehmigung für seine Übernahme durch ein Konsortium aus BlackRock-Tochter GIP und EQT erhalten. Vollzug laut RTTNews am 2. Dezember 2026 erwartet, geboten werden 15 US-Dollar je Aktie in bar.
Damit ist für die AES-Aktie ein monatelanger Genehmigungsmarathon praktisch zu Ende. Nach dem Closing wird das Papier nicht mehr an der New Yorker Börse gehandelt. Nachbörslich lag der Kurs laut RTTNews bei 14,99 US-Dollar – und damit knapp unter dem vereinbarten Angebotspreis.
Die Übernahme im Überblick
Wer kauft die AES-Aktie – und zu welchem Preis?
Die Übernahme war am 2. März 2026 angekündigt worden. Laut der AES-Mitteilung zahlt das Konsortium 15 US-Dollar je Aktie in bar. Das entspricht einem Eigenkapitalwert von 10,7 Milliarden US-Dollar und einem Unternehmenswert von rund 33,4 Milliarden US-Dollar einschließlich übernommener Schulden. AES nennt als Referenz eine Prämie von 40,3 Prozent auf den 30-Tage-Durchschnittskurs vor dem 8. Juli 2025, dem letzten Handelstag vor dem ersten Medienbericht über einen möglichen Verkauf.
Angeführt wird das Konsortium von Global Infrastructure Partners (GIP), einem Teil von BlackRock, und dem Fonds EQT Infrastructure VI des Investors EQT. Als Co-Underwriter sind CalPERS und die Qatar Investment Authority beteiligt. Als Berater für die Fairness-Einschätzung nennt AES J.P. Morgan und Wells Fargo Securities.
Welche Genehmigungen liegen jetzt vor?
Nach den Angaben von RTTNews hat AES mit der FERC-Entscheidung nun alle nötigen aufschiebenden behördlichen und sonstigen Zustimmungen beisammen. Dazu zählen die Zustimmung der AES-Aktionäre sowie Freigaben von Bundes- und Landesbehörden, darunter der Auslandsinvestitionsausschuss CFIUS und die Public Utilities Commission of Ohio, außerdem bestimmte ausländische Behörden. Ursprünglich hatte AES einen Abschluss Ende 2026 oder Anfang 2027 in Aussicht gestellt – der nun genannte Termin liegt innerhalb dieses Zeitfensters.
Regulierung bleibt bestehen
Die Tochtergesellschaften AES Indiana und AES Ohio bleiben laut RTTNews weiter durch lokale, bundesstaatliche und Bundesbehörden reguliert.
Börsennotierung endet
Mit dem Vollzug wird die AES-Aktie nicht mehr an der NYSE notiert.
Restbedingungen
Der 2. Dezember gilt nur, wenn die übrigen Abschlussbedingungen erfüllt oder ausgeräumt sind.
Was bedeutet das für Anleger der AES-Aktie?
Wer AES-Aktien hält, erhält bei Vollzug nach den veröffentlichten Konditionen 15 US-Dollar je Aktie in bar. Der Abstand des Kurses von 14,99 US-Dollar zum Angebotspreis ist minimal und lässt auf wenig verbleibenden Spielraum nach oben schließen. Die Aktie handelt damit eher wie eine Barabfindung als wie ein klassischer Versorgerwert: Nennenswerte Kursbewegungen sind vor allem dann zu erwarten, wenn sich der Zeitplan oder die Bedingungen noch ändern.
Häufige Fragen zur AES-Aktie
Wann wird die Übernahme der AES-Aktie vollzogen? Laut RTTNews wird der Vollzug für den 2. Dezember 2026 erwartet, vorbehaltlich der restlichen Abschlussbedingungen.
Wie viel wird je AES-Aktie gezahlt? Das Konsortium bietet 15 US-Dollar je Aktie in bar, so die AES-Mitteilung vom 2. März 2026.
Wer übernimmt AES? Ein Konsortium unter Führung von Global Infrastructure Partners (BlackRock) und dem Fonds EQT Infrastructure VI, mit CalPERS und der Qatar Investment Authority als Co-Underwritern.
Wie lauten Kürzel und ISIN der AES-Aktie? Das Handelssymbol an der NYSE lautet AES, die ISIN US00130H1059.
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