Wer AES-Aktien hält, erhält bei Vollzug nach den veröffentlichten Konditionen 15 US-Dollar je Aktie in bar. Der Abstand des Kurses von 14,99 US-Dollar zum Angebotspreis ist minimal und lässt auf wenig verbleibenden Spielraum nach oben schließen. Die Aktie handelt damit eher wie eine Barabfindung als wie ein klassischer Versorgerwert: Nennenswerte Kursbewegungen sind vor allem dann zu erwarten, wenn sich der Zeitplan oder die Bedingungen noch ändern.