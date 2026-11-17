Starke Margen, neutrale Einstufung: Barclays-Analyst Adam Seiden bestätigt für die AECOM-Aktie das Rating „Equal Weight“ und das Kursziel von 73 US-Dollar. Das entspricht praktisch dem Schlusskurs von 72,50 US-Dollar am 16. November laut Ratingübersicht.
AECOM-Aktie: Rekordmargen zum Jahresende – Barclays bleibt neutral
Der Infrastrukturplaner AECOM hat zum Geschäftsjahresende Rekordmargen erzielt. Barclays-Analyst Adam Seiden bleibt bei „Equal Weight“ für die AECOM-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- AECOM
- Handelssymbol
- ACM (NYSE)
- Analyst
- Adam Seiden
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 73 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur AECOM-Aktie
Rekordmargen nach schwierigem Jahr – Seiden bleibt neutral
Adam Seiden hält nach den Jahreszahlen an seiner neutralen Einstufung fest.
AECOM plant und managt weltweit Infrastrukturprojekte wie Straßen, Wasser- und Energieanlagen. Am 16. November legte der Konzern die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 vor.
Im vierten Quartal erreichten die Margen nach Unternehmensangaben Rekordwerte, das Wachstum im Planungsgeschäft beschleunigte sich auf sechs Prozent. Der freie Cashflow übertraf die Prognose.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Adam Seiden zu lesen ist:
Ziel auf Kursniveau
Das Kursziel liegt praktisch auf Höhe des Kurses.
Rekordmargen
AECOM erwartet auch für das Geschäftsjahr 2027 Rekordmargen.
Belastung aus Großprojekten
Im dritten Quartal belasteten Verzögerungen bei zwei Bauprojekten mit 337 Millionen US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Cash-Belastung bis 2027
Die Probleme bei den Bauprojekten wirken nach: AECOM rechnete im August mit Belastungen beim Cashflow bis in die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2027.
Gleichzeitig profitiert das Unternehmen nach eigenen Angaben von Nachfrage aus Infrastruktur und Rechenzentren.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Adam Seiden. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 73 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AECOM (ACM): Halten, Kursziel 73,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Adam Seiden, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:58 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:58 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Adam Seiden, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.