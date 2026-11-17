AECOM plant und managt weltweit Infrastrukturprojekte wie Straßen, Wasser- und Energieanlagen. Am 16. November legte der Konzern die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 vor.

Im vierten Quartal erreichten die Margen nach Unternehmensangaben Rekordwerte, das Wachstum im Planungsgeschäft beschleunigte sich auf sechs Prozent. Der freie Cashflow übertraf die Prognose.