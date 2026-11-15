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Adyen Aktie: Umsatz plus 23 Prozent, Margenziel gestrichen – Aktienanalyse: Kaufchance nach dem 40-Prozent-Absturz?

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Die Adyen Aktie verliert 3,78 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Seit der Zahlenvorlage Ende Oktober kommt der Zahlungsdienstleister nicht zur Ruhe: Das Wachstum stimmt, doch Adyen kappt das Margenziel und investiert massiv. Unsere Adyen Aktienanalyse zeigt Zahlen, Strategie, Analystenziele und was die Adyen Aktienprognose bestimmt.

Titelgrafik im aktiencheck-Design: goldene Zahlungskarte und Bezahlterminal als Linienzeichnung auf dunkelblauem Grund, aktiencheck.de-Logo, Kicker Euro Stoxx 50 Verlierer der Woche und die Überschrift der Adyen Aktienanalyse
Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Wachstum allein reicht der Börse nicht mehr. Adyen steigert den Umsatz um mehr als 20 Prozent – und trotzdem fällt die Adyen Aktie weiter. Mit einem Minus von 3,78 Prozent gehört der niederländische Zahlungsdienstleister zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Auf Jahressicht steht ein Minus von fast 39 Prozent, auf fünf Jahre sogar von 66 Prozent. Diese Adyen Aktienanalyse zeigt, warum Anleger die neue Investitionsoffensive skeptisch sehen und was die Adyen Aktienprognose bestimmt.

Wochenminus, Platz 4 der Verlierer im Euro Stoxx 50
−3,78 %
Nettoumsatz im dritten Quartal, plus 23 Prozent
738,1 Mio. €
Neue EBITDA-Margenprognose 2026, zuvor rund 52 Prozent
50 %
Abgewickeltes Zahlungsvolumen, plus 30 Prozent
451,1 Mrd. €
Quelle: Euro-Stoxx-50-Kursliste, Stand 15. November 2026; Adyen, Business Update Q3 2026 vom 28. Oktober 2026

Die Zahlen

Starkes Wachstum, schwächere Marge: was Anleger verschreckt

Im dritten Quartal steigerte Adyen den Nettoumsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro. Das abgewickelte Volumen wuchs um 30 Prozent auf 451,1 Milliarden Euro – allerdings gegen einen schwachen Vorjahreswert. Am stärksten legte das Plattformgeschäft zu: plus 46 Prozent auf 100,2 Millionen Euro. Die Umsatzprognose von 21 bis 23 Prozent Wachstum für 2026 bestätigte Adyen. Doch dann die Überraschung: Die EBITDA-Marge soll 2026 nur noch 50 Prozent erreichen statt rund 52 Prozent, das mittelfristige Margenziel strich der Konzern ganz. Die Aktie brach am Zahlentag um rund 12 Prozent ein.

  1. Investitionsoffensive

    Adyen will 2026 netto 1.000 bis 1.100 Mitarbeiter einstellen, inklusive der Teams aus den Zukäufen.

  2. Mehr als Zahlungen

    Mit den Übernahmen von Talon.One und Orb erweitert Adyen sein Angebot um Kundenbindungsprogramme und Abrechnungssoftware.

  3. Hohe Investitionen

    Die Investitionsausgaben sollen 2026 rund 7 Prozent des Nettoumsatzes erreichen und danach sinken.

  4. Neue Kunden

    Die japanische Brillenkette JINS wählte Adyen für ihre Filialen in Japan.

Wir sehen eine große Chance und beschleunigen unsere Investitionen, um sie vollständig zu nutzen.

Ingo Uytdehaage, Co-CEO von Adyen, Mitteilung vom 28. Oktober 2026; Übersetzung der Redaktion

Die Analysten

Kursziele gesenkt, Kaufempfehlungen bleiben: Profis sehen Potenzial

Nach dem Margenschock senkten zahlreiche Analysten ihre Ziele, behielten aber ihre Kaufempfehlungen. Goldman Sachs und Citi sehen je 1.600 Euro, Oddo BHF 1.300 Euro, Morgan Stanley 1.250 Euro. Am vorsichtigsten unter den Optimisten ist die Deutsche Bank mit 1.046 Euro. Gegen den Trend stufte Rothschild & Co Redburn am 10. November auf „Buy“ hoch und hob das Ziel auf 1.304 Euro, Loop Capital sieht 1.194 Euro. Am 10. November kostete die Aktie rund 898 Euro. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.

Adyen Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten

Euro

Kurs am 10. November 2026 rund 898 Euro (Lang & Schwarz). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.

Quelle: goldesel, boerse-global, boerse-express; Stand 2. bis 10. November 2026

Daten als Tabelle
AnalysehausKursziel
Goldman Sachs1600
Citigroup1600
Redburn1304
Oddo BHF1300
Morgan Stanley1250
Loop Capital1194
Deutsche Bank1046

Die Szenarien

Adyen Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Investitionen zahlen sich aus

    Überzeugende Ziele für 2027 im Februar zeigen, dass die Investitionen das Wachstum beschleunigen – die Aktie holt einen Teil des Rückstands auf.

  2. Szenario 2: Abwarten bis Februar

    Ohne neue Ziele bleibt die Aktie in einer Spanne gefangen, gestützt von der Wachstumsrate von rund 22 Prozent.

  3. Szenario 3: Margen sinken weiter

    Fallen die Margen auch 2027, droht eine weitere Neubewertung nach unten.

Häufige Fragen zur Adyen Aktienanalyse

Warum gehört die Adyen Aktie zu den Verlierern der Woche?
Die Skepsis nach der Margensenkung hält an. Die Aktie verlor 3,78 Prozent, auf Jahressicht fast 39 Prozent.

Wie stark wächst Adyen?
Im dritten Quartal um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro Nettoumsatz.

Wann kommen neue Ziele?
Mit den Zahlen zum zweiten Halbjahr 2026 im Februar 2027.

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