Wachstum allein reicht der Börse nicht mehr. Adyen steigert den Umsatz um mehr als 20 Prozent – und trotzdem fällt die Adyen Aktie weiter. Mit einem Minus von 3,78 Prozent gehört der niederländische Zahlungsdienstleister zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Auf Jahressicht steht ein Minus von fast 39 Prozent, auf fünf Jahre sogar von 66 Prozent. Diese Adyen Aktienanalyse zeigt, warum Anleger die neue Investitionsoffensive skeptisch sehen und was die Adyen Aktienprognose bestimmt.
Adyen Aktie: Umsatz plus 23 Prozent, Margenziel gestrichen – Aktienanalyse: Kaufchance nach dem 40-Prozent-Absturz?
Die Adyen Aktie verliert 3,78 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Seit der Zahlenvorlage Ende Oktober kommt der Zahlungsdienstleister nicht zur Ruhe: Das Wachstum stimmt, doch Adyen kappt das Margenziel und investiert massiv. Unsere Adyen Aktienanalyse zeigt Zahlen, Strategie, Analystenziele und was die Adyen Aktienprognose bestimmt.
Die Zahlen
Starkes Wachstum, schwächere Marge: was Anleger verschreckt
Im dritten Quartal steigerte Adyen den Nettoumsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro. Das abgewickelte Volumen wuchs um 30 Prozent auf 451,1 Milliarden Euro – allerdings gegen einen schwachen Vorjahreswert. Am stärksten legte das Plattformgeschäft zu: plus 46 Prozent auf 100,2 Millionen Euro. Die Umsatzprognose von 21 bis 23 Prozent Wachstum für 2026 bestätigte Adyen. Doch dann die Überraschung: Die EBITDA-Marge soll 2026 nur noch 50 Prozent erreichen statt rund 52 Prozent, das mittelfristige Margenziel strich der Konzern ganz. Die Aktie brach am Zahlentag um rund 12 Prozent ein.
Investitionsoffensive
Adyen will 2026 netto 1.000 bis 1.100 Mitarbeiter einstellen, inklusive der Teams aus den Zukäufen.
Mehr als Zahlungen
Mit den Übernahmen von Talon.One und Orb erweitert Adyen sein Angebot um Kundenbindungsprogramme und Abrechnungssoftware.
Hohe Investitionen
Die Investitionsausgaben sollen 2026 rund 7 Prozent des Nettoumsatzes erreichen und danach sinken.
Neue Kunden
Die japanische Brillenkette JINS wählte Adyen für ihre Filialen in Japan.
Wir sehen eine große Chance und beschleunigen unsere Investitionen, um sie vollständig zu nutzen.
Die Analysten
Kursziele gesenkt, Kaufempfehlungen bleiben: Profis sehen Potenzial
Nach dem Margenschock senkten zahlreiche Analysten ihre Ziele, behielten aber ihre Kaufempfehlungen. Goldman Sachs und Citi sehen je 1.600 Euro, Oddo BHF 1.300 Euro, Morgan Stanley 1.250 Euro. Am vorsichtigsten unter den Optimisten ist die Deutsche Bank mit 1.046 Euro. Gegen den Trend stufte Rothschild & Co Redburn am 10. November auf „Buy“ hoch und hob das Ziel auf 1.304 Euro, Loop Capital sieht 1.194 Euro. Am 10. November kostete die Aktie rund 898 Euro. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Adyen Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 10. November 2026 rund 898 Euro (Lang & Schwarz). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: goldesel, boerse-global, boerse-express; Stand 2. bis 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Goldman Sachs
|1600
|Citigroup
|1600
|Redburn
|1304
|Oddo BHF
|1300
|Morgan Stanley
|1250
|Loop Capital
|1194
|Deutsche Bank
|1046
Die Szenarien
Adyen Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Investitionen zahlen sich aus
Überzeugende Ziele für 2027 im Februar zeigen, dass die Investitionen das Wachstum beschleunigen – die Aktie holt einen Teil des Rückstands auf.
Szenario 2: Abwarten bis Februar
Ohne neue Ziele bleibt die Aktie in einer Spanne gefangen, gestützt von der Wachstumsrate von rund 22 Prozent.
Szenario 3: Margen sinken weiter
Fallen die Margen auch 2027, droht eine weitere Neubewertung nach unten.
Häufige Fragen zur Adyen Aktienanalyse
Warum gehört die Adyen Aktie zu den Verlierern der Woche?
Die Skepsis nach der Margensenkung hält an. Die Aktie verlor 3,78 Prozent, auf Jahressicht fast 39 Prozent.
Wie stark wächst Adyen?
Im dritten Quartal um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro Nettoumsatz.
Wann kommen neue Ziele?
Mit den Zahlen zum zweiten Halbjahr 2026 im Februar 2027.
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