Wie stark ist Adyen zuletzt gewachsen?

Im dritten Quartal 2026 um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro Nettoumsatz.

Warum hat Adyen die Margenprognose gesenkt?

Weil der Konzern zusätzlich in Wachstum investiert. Die EBITDA-Marge 2026 soll nun bei 50 Prozent liegen.

Wann kommen neue Ziele?

Im Februar 2027 mit den Zahlen zum zweiten Halbjahr 2026.