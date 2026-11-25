Die Adyen Aktie steht an einem Wendepunkt. Operativ wächst der niederländische Zahlungsabwickler weiter kräftig: Im dritten Quartal 2026 stieg der Nettoumsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro. Die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum im Gesamtjahr von 21 bis 23 Prozent bestätigte Adyen. Doch bei der Profitabilität zieht das Management die Bremse: Die erwartete EBITDA-Marge für 2026 sinkt auf 50 Prozent nach zuvor rund 52 Prozent, das mittelfristige Margenziel wurde ganz gestrichen.
Adyen Aktie: Umsatz plus 23 Prozent, Margenziel gestrichen, Mitgründer geht – erfindet sich der Zahlungsriese neu?
Adyen wächst kräftig, investiert aber so viel, dass die Marge sinkt und das mittelfristige Ziel fällt. Dazu kommt ein Umbruch an der Spitze. Was die Adyen Aktie bis zu den neuen Zielen im Februar bewegt.
Die Strategie
Investieren statt Marge maximieren
Hinter der Entscheidung steckt ein bewusster Kurswechsel: Adyen investiert zusätzlich in Wachstum und will sich dafür Flexibilität verschaffen. Die Investitionsausgaben sollen 2026 rund 7 Prozent des Nettoumsatzes erreichen und danach wieder in Richtung früherer Niveaus sinken. Neue Finanzziele für 2027 will das Unternehmen im Februar mit den Zahlen für das zweite Halbjahr vorlegen.
Die Spitze
Ein Gründer tritt ab
Parallel ordnet sich die Führung neu. Mitgründer Pieter van der Does, der Adyen seit 2006 aufgebaut hat, soll nach Berichten zum Jahresende abtreten; Co-Chef Ingo Uytdehaage würde den Konzern dann allein führen. Bereits Ende August hatte Finanzchef Ethan Tandowsky das Unternehmen verlassen, seit November leitet Herna Verhagen den Aufsichtsrat. Für Anleger bedeutet das: Die nächste Wachstumsphase wird ohne einen der prägenden Gründer gestaltet.
Die Adyen Aktie hängt jetzt an einer Frage: Zahlen sich die höheren Investitionen in schnellerem Wachstum aus? Die Ziele im Februar werden zum Gradmesser für die Zeit nach dem Gründer.
Häufige Fragen zur Adyen Aktie
Wie stark ist Adyen zuletzt gewachsen?
Im dritten Quartal 2026 um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro Nettoumsatz.
Warum hat Adyen die Margenprognose gesenkt?
Weil der Konzern zusätzlich in Wachstum investiert. Die EBITDA-Marge 2026 soll nun bei 50 Prozent liegen.
Wann kommen neue Ziele?
Im Februar 2027 mit den Zahlen zum zweiten Halbjahr 2026.
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