Der Gründer geht, die Strategie bleibt: Pieter van der Does, Mitgründer und Co-CEO des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen (Handelssymbol ADYEN, Euronext Amsterdam, ISIN NL0012969182), hört zum 31. Dezember 2026 als Vorstandschef auf. Das hat das Unternehmen am Montagabend nach Handelsschluss mitgeteilt. Die Adyen-Aktie reagierte am Dienstagmorgen kaum: Laut NL Times lag sie zeitweise 0,34 Prozent im Minus bei 820,20 Euro, nachdem sie am Montag vor der Meldung um 3,72 Prozent gestiegen war.
Adyen-Aktie: Mitgründer van der Does geht zum Jahresende – Uytdehaage führt den Zahlungsriesen künftig allein
Nach 20 Jahren zieht sich Pieter van der Does als Co-CEO von Adyen zurück. Ab 2027 steht Ingo Uytdehaage allein an der Spitze, die finanziellen Ziele bleiben laut Unternehmen unverändert, die Aktie bewegt sich kaum.
Was hat Adyen mitgeteilt?
Van der Does scheidet aus der operativen Führung aus, bleibt dem Unternehmen aber laut Pressemitteilung als Berater erhalten. Die Rolle an der Spitze übernimmt Ingo Uytdehaage, der seit 2023 Co-CEO ist und künftig als alleiniger CEO führt. Mehrere Medien nennen den 1. Januar 2027 als Datum der Alleinverantwortung; die Pressemitteilung selbst nennt dieses Datum nicht.
Als Grund führt Adyen das 20-jährige Jubiläum an: Es sei der richtige Zeitpunkt, den Übergang abzuschließen. Van der Does zeigte sich zuversichtlich und sprach von „vollem Vertrauen“ in seinen Nachfolger. Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Herna Verhagen erklärte, Uytdehaage habe als alleiniger CEO die volle Unterstützung des Gremiums.
Ändert sich etwas an den Zielen der Adyen-Aktie?
Nein, jedenfalls offiziell. Adyen betont, es gebe keine Änderungen an den geltenden finanziellen Zielen. Uytdehaage verantwortet das Geschäft bereits seit 2023 als Co-CEO mit. Er kündigte an, die gemeinsam entwickelte Strategie weiter umzusetzen. Die Analysten von JPMorgan und Jefferies erwarten laut dpa-AFX keine unmittelbaren Änderungen.
Für Anleger ist die Personalie dennoch ein Einschnitt: Der Mitgründer, der Adyen 20 Jahre geprägt hat, verlässt die operative Führung. Ob die Kontinuität im Alltag trägt, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen.
Wie steht die Adyen-Aktie derzeit da?
Der Kurs hat in diesem Jahr stark gelitten. Laut dpa-AFX liegt die Adyen-Aktie rund 40 Prozent unter dem Stand zu Jahresbeginn; der Börsenwert beträgt etwa 26 Milliarden Euro. Vom Rekordhoch bei 2.835 Euro vor rund fünf Jahren trennen das Papier mehr als 70 Prozent. Zuletzt hatte Adyen das mittelfristige Margenziel gestrichen. Im dritten Quartal setzte das Unternehmen laut dpa-AFX 738 Millionen Euro um, ein Plus von 23 Prozent; für 2026 peilt es ein Wachstum von 21 bis 23 Prozent bei konstanten Wechselkursen an.
Was bedeutet der Wechsel für Anleger?
Das Unternehmen stellt den Abschied als geordneten Übergang dar. Die Börse nimmt ihn entsprechend gelassen. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Adyen-Aktie bleiben die operativen Zahlen: Wachstum im Zahlungsvolumen, Margen und die Umsetzung der Strategie unter dem neuen Alleinchef. Eine Empfehlung oder Kursprognose ist damit nicht verbunden.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Wann hört Pieter van der Does bei Adyen auf? Zum 31. Dezember 2026. Er bleibt laut Unternehmen als Berater verbunden.
Wer führt Adyen künftig? Ingo Uytdehaage, bisher Co-CEO, wird alleiniger CEO.
Ändern sich die Finanzziele? Laut Adyen nicht; es gebe keine Änderungen an den geltenden Zielen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Adyen-Aktie gehandelt? Unter ADYEN an der Euronext Amsterdam, ISIN NL0012969182.
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