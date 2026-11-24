Van der Does scheidet aus der operativen Führung aus, bleibt dem Unternehmen aber laut Pressemitteilung als Berater erhalten. Die Rolle an der Spitze übernimmt Ingo Uytdehaage, der seit 2023 Co-CEO ist und künftig als alleiniger CEO führt. Mehrere Medien nennen den 1. Januar 2027 als Datum der Alleinverantwortung; die Pressemitteilung selbst nennt dieses Datum nicht.

Als Grund führt Adyen das 20-jährige Jubiläum an: Es sei der richtige Zeitpunkt, den Übergang abzuschließen. Van der Does zeigte sich zuversichtlich und sprach von „vollem Vertrauen“ in seinen Nachfolger. Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Herna Verhagen erklärte, Uytdehaage habe als alleiniger CEO die volle Unterstützung des Gremiums.