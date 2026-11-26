Advantest-Aktie als Nikkei-225-Gewinner: Chip-Tester trägt den Index nach oben

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Advantest-Aktie steigt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Das Papier trug am Morgen 324 Punkte zum Gewinn des Leitindex bei.

Die Advantest-Aktie gehört am 26. November 2026 zu den wichtigsten Kurstreibern im Nikkei 225. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 140,80 Euro, ein Plus von 2,40 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). In Tokio lag der Kurs im Morgenhandel um etwa 6,4 Prozent im Plus, zeitweise bis zu 7,8 Prozent. VAN VAN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr VAN — — — Die Gründe Der Gewichtsfaktor im Index Advantest stellt Testsysteme für Halbleiter her und zählt zu den am höchsten gewichteten Werten im Nikkei 225. Allein dieser Nikkei 225 Gewinner steuerte am Morgen 324 der 890 Indexpunkte Gewinn bei. Hintergrund ist die Erholung der KI- und Chipwerte nach dem Kursrutsch vom Mittwoch, als der Index 2,78 Prozent verloren hatte. Zum Handelsschluss lag der Nikkei 225 noch 0,86 Prozent im Plus bei 57.499,16 Punkten. Beitrag von Advantest zum Morgengewinn des Nikkei 225 324 Punkte Advantest-Aktie in Tokio am Morgen +6,4 % Advantest-Aktie in Frankfurt am Morgen +2,40 % Quelle : Investing.com, comdirect Einordnung Hohe Gewichtung, hohe Abhängigkeit Weil Advantest den Index so stark prägt, hängt die Tagesbilanz des Nikkei 225 stark am Kurs. Der Markt erwartet nach Einschätzung eines Nomura-Strategen weiter einen sprunghaften Handel bei KI-Werten. Zusätzlich belasten die Sorgen um Nvidia: S&P setzte die Bonität auf Beobachtung für eine mögliche Herabstufung. Risiken Starke Abhängigkeit von der KI-Investitionsstimmung.

Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung sind möglich, die Indexgewinne schmolzen bereits im Handelsverlauf. Wertpapierdaten: ISIN JP3122400009, WKN 862226, Tokioter Symbol 6857, Frankfurter Symbol VAN, US-Symbol ATEYY.

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