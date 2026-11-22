Rekordumsatz, wachsende KI-Erlöse, eine Milliarde monatlich aktive Nutzer: Trotzdem verlor die Adobe Aktie auf einen Monat rund 19 Prozent, das KGV liegt nur noch bei 12. Diese Adobe Aktienanalyse zeigt, was in den Zahlen steckt und welche Sorgen den Kurs belasten.
Adobe Aktienanalyse: 19 Prozent Minus in einem Monat trotz Rekordzahlen – ist die KI-Angst übertrieben?
Adobe meldet Rekordumsatz und wachsende KI-Erlöse, doch die Aktie fällt auf einen Monat um rund 19 Prozent. Das KGV liegt nur noch bei 12. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Adobe Inc.
- ISIN
- US00724F1012
- WKN
- 871981
- Handelssymbol
- ADB (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- ADBE (Nasdaq)
- Branche
- Software und Kreativ-Cloud
- Sitz
- San José, Kalifornien
- Aktien im Umlauf
- rund 389,2 Mio.
- Tagesspanne 20.11.2026
- 216,95 $ bis 229,61 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die Zahlen
Adobe Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (veröffentlicht am 10. September) stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 6,76 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um 12 Prozent. Der Abo-Umsatz wuchs um 14 Prozent auf 6,56 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis nach Non-GAAP lag bei 2,97 Milliarden Dollar, der operative Cashflow bei einem Quartalsrekord von 2,52 Milliarden Dollar.
KI-Erlöse
Der wiederkehrende Jahresumsatz mit KI-orientierten Produkten (AI-first ARR) übersteigt 650 Millionen Dollar und wuchs um mehr als 150 Prozent. Firefly wuchs sequenziell um 40 Prozent.
Nutzer
Adobe überschritt eine Milliarde monatlich aktive Nutzer. Das kostenlose Kreativangebot hat mehr als 100 Millionen Nutzer.
Gesamt-ARR
Der wiederkehrende Jahresumsatz erreichte 27,50 Milliarden Dollar.
Segmente
Creative & Marketing Professionals 4,65 Milliarden Dollar (+13 %), Business Professionals & Consumers 1,91 Milliarden Dollar (+16 %).
Adobe: Kennzahlen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026
Mrd. $
Umsatz, Non-GAAP-Betriebsergebnis, operativer Cashflow.
Quelle: Adobe, Mitteilung vom 10.09.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 FY2026
|Umsatz
|6,76
|Non-GAAP-Betriebsergebnis
|2,97
|Operativer Cashflow
|2,52
Adobe hob die Prognose an: Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 26,576 bis 26,626 Milliarden Dollar und ein Wachstum des Gesamt-ARR von 10,2 Prozent. Das Ziel für den Umsatz im vierten Quartal liegt bei 6,80 bis 6,85 Milliarden Dollar. Zum 1. Dezember steht ein Führungswechsel an.
Bewertung
Was der Kurs von 217,71 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 12,15 ist die Adobe Aktie so günstig bewertet wie selten. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 77,2 Milliarden Euro. Dividende zahlt Adobe praktisch nicht (0,03 Dollar je Aktie). Auf einen Monat steht ein Minus von rund 19 Prozent, auf zwölf Monate von rund 30 Prozent. Die Sorge: KI-Werkzeuge könnten das Kreativgeschäft verändern und Preise sowie Wachstum drücken.
Laut aktiencheck.de stufte Citi die Adobe Aktie am 5. November auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel auf 207 Dollar. Begründet wird das mit Wachstumsrisiken für 2027.
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