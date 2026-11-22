Mit einem KGV von 12,15 ist die Adobe Aktie so günstig bewertet wie selten. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 77,2 Milliarden Euro. Dividende zahlt Adobe praktisch nicht (0,03 Dollar je Aktie). Auf einen Monat steht ein Minus von rund 19 Prozent, auf zwölf Monate von rund 30 Prozent. Die Sorge: KI-Werkzeuge könnten das Kreativgeschäft verändern und Preise sowie Wachstum drücken.