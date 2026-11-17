Auf seiner Hausmesse präsentierte Adobe am 10. November einen „Creative Agent“ und öffnete Photoshop, Illustrator, Premiere und After Effects für externe KI-Agenten. Zudem wurden eine erweiterte Partnerschaft mit Google und eine mehrjährige KI-Allianz mit Disney bekanntgegeben. Die Strategie: Adobe will vom KI-Trend profitieren, statt von ihm verdrängt zu werden. An der Börse hat das die Skepsis bislang nicht aufgelöst.