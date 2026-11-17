Die Adobe Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) verliert das Papier des Softwarekonzerns aus San José (Ticker: ADBE, Nasdaq; ISIN: US00724F1012) 2,84 Prozent auf 239,02 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser liegt nicht vor. Adobe wird vielmehr von einer Verkaufswelle bei Software-Aktien erfasst, die Workday, Intuit und Salesforce noch stärker trifft.
Adobe Aktie Nasdaq100 Verlierer: Die Software-Schwäche frisst das Montagsplus auf – hilft die KI-Offensive von der MAX nicht mehr?
Die Adobe Aktie gehört zum US-Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:59 Uhr Ortszeit (15:59 Uhr MEZ) fällt sie um 2,84 Prozent auf 239,02 US-Dollar. Eine eigene Nachricht gibt es nicht – Adobe wird von einer breiten Verkaufswelle bei Software-Werten erfasst. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 32 Prozent.
Adobe Aktie Nasdaq100 Verlierer
Warum fällt die Adobe Aktie heute – nach dem Plus vom Montag?
Bereits vor dem Xetra-Handel notierte Adobe laut ad-hoc-news in Euro 1,85 Prozent leichter. Am Montag hatte die Aktie noch 1,20 Prozent auf 246,00 US-Dollar gewonnen – begleitet von Berichten, Investor Michael Burry habe seine Adobe-Position aufgestockt. Dieser Effekt ist am Dienstag verpufft. Der Nasdaq 100 notierte um 15:59 Uhr MEZ mit 0,01 Prozent im Plus, die Software-Werte hinken dem Markt also deutlich hinterher.
Ein unternehmensspezifischer Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar. Als Einordnung bleibt die Branchenschwäche, die sich durch das Jahr 2026 zieht: Immer wieder geraten Software-Anbieter unter Druck, weil Anleger fürchten, KI-Werkzeuge könnten klassische Lizenzmodelle aushöhlen.
Breite Software-Schwäche
Workday (minus 4,36 Prozent) und Intuit (minus 3,62 Prozent) stehen in der Nasdaq-100-Verliererliste vor Adobe.
Vorsicht vor dem Anthropic-Börsengang
Der für Donnerstag geplante Handelsstart des KI-Entwicklers Anthropic hält den Tech-Sektor in Atem. Einen direkten Bezug zur Adobe-Schwäche stellt keine Quelle her.
Skeptische Analystenstimmen
Seit Anfang November hat sich die Stimmung mehrerer Häuser eingetrübt; BTIG blieb nach der Kreativmesse MAX neutral.
Was hat Adobe auf der MAX 2026 vorgestellt?
Auf seiner Hausmesse präsentierte Adobe am 10. November einen „Creative Agent“ und öffnete Photoshop, Illustrator, Premiere und After Effects für externe KI-Agenten. Zudem wurden eine erweiterte Partnerschaft mit Google und eine mehrjährige KI-Allianz mit Disney bekanntgegeben. Die Strategie: Adobe will vom KI-Trend profitieren, statt von ihm verdrängt zu werden. An der Börse hat das die Skepsis bislang nicht aufgelöst.
Wie laufen die Geschäfte bei Adobe?
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (veröffentlicht am 10. September) stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 6,76 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,13 US-Dollar. Die wiederkehrenden Jahreserlöse (ARR) erreichten 27,5 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr stellt Adobe 26,58 bis 26,63 Milliarden US-Dollar Umsatz und 24,45 bis 24,50 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3
|6,76 Mrd. USD (+13 %)
|Bereinigtes EPS Q3
|6,13 USD
|ARR
|27,5 Mrd. USD
|Umsatzprognose Q4
|6,80–6,85 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS GJ 2026 (Prognose)
|24,45–24,50 USD
Quelle: Adobe, 8-K vom 10.09.2026
Wo steht die Adobe Aktie im Chartbild?
Ende 2025 schloss die Adobe Aktie bei 349,99 US-Dollar – seitdem hat sie rund 32 Prozent verloren. Auf Monatssicht beträgt das Minus etwa 2,5 Prozent. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 190,12 US-Dollar (Juni 2026), das Hoch bei rund 363 US-Dollar. Die Marke von 240 US-Dollar, die am Dienstag unterschritten wurde, ist eine psychologisch wichtige Zone.
Was sollten Anleger bei der Adobe Aktie jetzt beachten?
Der nächste große Termin sind die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, die um den 9. Dezember nach US-Börsenschluss erwartet werden; offiziell bestätigt ist das Datum noch nicht. Kurzfristig dürften die Nvidia-Zahlen am Abend und der Anthropic-Börsengang am Donnerstag die Stimmung im Tech-Sektor prägen. Eine Dividende zahlt Adobe nicht.
FAQ zur Adobe Aktie
Warum fällt die Adobe Aktie heute? Ohne konkrete Unternehmensnachricht; Software-Aktien wie Workday, Intuit und Salesforce stehen breit unter Druck.
Wie hoch steht die Adobe Aktie? Gegen 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ) bei 239,02 US-Dollar, minus 2,84 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat Adobe? Ticker ADBE an der Nasdaq, ISIN US00724F1012.
Wann legt Adobe die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich um den 9. Dezember; das Datum ist noch nicht bestätigt.
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