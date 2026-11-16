Adobe Aktie Nasdaq100 Gewinner: Software-Käufe mitten im Chip-Ausverkauf – Beginnt die Wende oder nur eine Atempause?

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 19:28 5 Min.

Die Adobe Aktie ist am Montagmittag der größte Nasdaq100 Gewinner: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit notiert sie bei 251,07 US-Dollar, ein Plus von 3,29 Prozent. Eine konkrete Unternehmensnachricht fehlt – Anleger greifen bei Software zu, während Chipwerte abstürzen.

Bild: Foto: Coolcaesar / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Gegen den Strom: Die Adobe Aktie (Ticker: ADBE, Nasdaq; ISIN: US00724F1012) ist am Montag der Nasdaq100 Gewinner Nummer eins. Gegen 11:59 Uhr Ortszeit New York (17:59 Uhr MEZ) kostet das Papier 251,07 US-Dollar, ein Plus von 3,29 Prozent zum Freitagsschluss – während der Nasdaq 100 zur gleichen Zeit um 1,68 Prozent auf 27.474,59 Punkte fällt. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser ist nicht zu finden. Das Kursbild spricht für eine Umschichtung innerhalb des Tech-Sektors: Raus aus Halbleitern, hinein in angeschlagene Softwarewerte. Kurs Adobe gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) 251,07 USD Veränderung zum Freitagsschluss +3,29 % Adobe seit Jahresbeginn (Stand 11.11.2026) rund -31 % Nasdaq 100 zur gleichen Zeit -1,68 % Quelle : finanzen.at (Stand 17:59 Uhr MEZ); Yahoo Finance (Jahresentwicklung, Stand 11.11.2026) Nasdaq100 Gewinner am Mittag Warum steigt die Adobe Aktie heute – obwohl Tech fällt? Der Montag gehört an der Wall Street den Bären – zumindest bei Chips. Adobe profitiert davon, dass Anleger innerhalb des Technologiesektors die Pferde wechseln. Die Liste der größten Verlierer im Nasdaq 100 liest sich wie ein Who's who der KI-Hardware: Lumentum, Sandisk, Arm und Intel verlieren jeweils mehr als sechs Prozent. Belastend wirken laut Marktberichten eine neue Regel des US-Handelsministeriums zum Fernzugriff auf fortschrittliche Chips über Rechenzentren in Drittländern, die Unsicherheit bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang und die Zurückhaltung vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag sowie dem Börsengang von Anthropic. Bei den Gewinnern dagegen dominiert Software: Neben Adobe zählen auch Intuit (+2,71 Prozent) und Autodesk (+2,33 Prozent) zu den Top fünf. Diese Gleichzeitigkeit ist der deutlichste Hinweis darauf, dass hinter dem Anstieg eher eine Branchenbewegung steckt als eine Adobe-spezifische Meldung. Software-Aktien waren in diesem Jahr unter die Räder gekommen, weil Anleger fürchten, dass KI-Werkzeuge klassische Programme verdrängen. Fließt Geld aus der KI-Hardware ab, gelten diese niedrig bewerteten Titel offenbar als Ausweichziel. Nasdaq 100 am Montagmittag: Tops und Flops Gewinner Kurs (USD) Veränderung Verlierer Kurs (USD) Veränderung Adobe 251,07 +3,29 % Strategy 103,71 -7,09 % Intuit 350,95 +2,71 % Lumentum 554,80 -7,01 % Autodesk 270,58 +2,33 % Sandisk 827,52 -6,50 % Comcast 25,71 +2,19 % Arm 178,16 -6,49 % Paychex 118,34 +2,28 % Intel 55,91 -6,29 % Paychex: Kurs laut finanzen.net (Handelsplatz BTT), Stand 19:02 Uhr MEZ (13:02 Uhr ET); übrige Werte Stand 17:59 Uhr MEZ. Quelle : finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; Paychex: finanzen.net, Stand 19:02 Uhr MEZ Was spricht für die Adobe Aktie als Nasdaq100 Gewinner? 01 Rotation von Chips in Software Halbleiter verlieren deutlich, Softwarewerte wie Adobe, Intuit und Autodesk führen die Gewinnerliste an. 02 Tiefes Ausgangsniveau Laut Yahoo Finance lag die Adobe Aktie am 11. November rund 31 Prozent unter dem Stand zu Jahresbeginn. Nach einem solchen Abschlag reichen oft schon kleine Impulse für deutliche Gegenbewegungen. 03 KI-Neuheiten von der Hausmesse MAX Die Analysten von BTIG zeigten sich in einer heute veröffentlichten Einschätzung angetan von den neuen KI-Werkzeugen. Als wohl wichtigsten Erfolg der Firefly-Foundry-Sparte werteten sie die mehrjährige KI-Allianz mit Disney. 04 Jahresendgeschäft Seit Montag läuft Adobes Black-Friday-Aktion: Creative Cloud Pro gibt es für Neukunden im ersten Jahr um 57 Prozent günstiger, bis 27. November. Ein Kursfeuerwerk ist der heutige Anstieg trotzdem nicht. Bereits am Morgen hatte die Aktie im deutschen Vorbörsenhandel bei Lang & Schwarz rund 1,4 Prozent im Plus gelegen. Die Zuwächse haben sich über den Tag also aufgebaut, parallel zur Schwäche bei Chipwerten. Wie steht die Wall Street zur Adobe Aktie? Die Stimmung unter Analysten ist gespalten bis skeptisch. Mehrere Häuser haben in den vergangenen Wochen ihre Einstufungen gesenkt, darunter Wells Fargo im Oktober und Citi Anfang November. Citi bezweifelt laut Yahoo Finance, dass die Markterwartungen an das Wachstum im Geschäftsjahr 2027 zu halten sind, und verweist auf Druck durch KI-Konkurrenz und kleinere Kunden. BTIG wiederum lobt die Produkte, will aber mehr Belege für nachhaltiges Wachstum sehen. Die Analysten verweisen auf deutlich mehr Monatsverträge und auf nutzungsabhängige Preismodelle, die Umsätze schwerer planbar machen. Sie rechnen mit 12 Prozent Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 und 10 Prozent im Jahr darauf. Was gegen eine nachhaltige Erholung spricht Kein Unternehmensauslöser: Der Anstieg beruht auf Umschichtungen, die sich schnell wieder drehen können.

Die Sorge, dass KI-Werkzeuge Adobes Kreativsoftware Konkurrenz machen, bleibt bestehen.

Flexiblere, nutzungsabhängige Preise machen Umsätze schwerer planbar.

Mit den Quartalszahlen im Dezember droht ein vorsichtiger Ausblick auf 2027, den Citi bereits erwartet. Welche Termine sind für Anleger der Adobe Aktie wichtig? Kurzfristig hängt die Stimmung im Tech-Sektor an den Nvidia-Quartalszahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss und an den US-Einzelhandelsumsätzen am selben Tag. Am Mittwoch soll der Ausgabepreis für die Anthropic-Aktien festgelegt werden, am Donnerstag startet der Handel. Dann legt auch der Software-Konkurrent Intuit Zahlen vor. Für Adobe selbst steht im Dezember der Bericht zum vierten Geschäftsquartal an. Ein Finanzkalender nennt den 9. Dezember, das Unternehmen hat den Termin aber noch nicht bestätigt. Dabei dürfte auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 im Mittelpunkt stehen. Fazit Die Adobe Aktie ist am Montagmittag der größte Nasdaq100 Gewinner, ohne dass eine konkrete Unternehmensnachricht vorliegt. Gemeinsam mit Intuit und Autodesk profitiert sie davon, dass Anleger Chipwerte verkaufen und in Software umschichten. Ob daraus mehr wird als eine Atempause nach dem Kursrutsch seit Jahresbeginn, entscheiden vermutlich erst die Quartalszahlen im Dezember. Häufige Fragen zur Adobe Aktie Warum steigt die Adobe Aktie heute? Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Adobe Aktie (ADBE, ISIN US00724F1012) profitiert offenbar davon, dass Anleger Chipwerte verkaufen und in Software umschichten. Auch Intuit und Autodesk gehören zu den Nasdaq100 Gewinnern. Wie stark steigt die Adobe Aktie heute? Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert sie bei 251,07 US-Dollar, ein Plus von 3,29 Prozent. Wie hat sich die Adobe Aktie seit Jahresbeginn entwickelt? Laut Yahoo Finance lag sie am 11. November rund 31 Prozent unter dem Stand zu Jahresbeginn. Wann legt Adobe die nächsten Quartalszahlen vor? Der Bericht zum vierten Geschäftsquartal wird im Dezember erwartet. Ein genaues Datum hat Adobe noch nicht bestätigt.

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