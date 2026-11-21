Adobe Aktie: 40 Prozent unter dem Hoch, KGV unter 10 – Schnäppchen des Jahres oder Opfer der KI?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:44 3 Min.

Die Adobe Aktie schließt am Freitag bei 217,71 Dollar – 40 Prozent unter dem Hoch vom Dezember. Dabei wächst der Umsatz zweistellig, und die Bewertung ist so niedrig wie selten. Ein Großinvestor hat trotzdem die Hälfte seiner Aktien verkauft. Was hinter dem Misstrauen steckt.

Bild: KI-generiert (Medium 5517), zugeschnitten durch aktiencheck.de

Die Adobe Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: ADB, US-Handelssymbol: ADBE, Nasdaq) bleibt einer der umstrittensten Software-Werte an der Wall Street. Am Freitag, 20. November 2026, schloss das Papier bei 217,71 Dollar, ein Minus von 1,79 Prozent. Im Handelsverlauf hatte die Adobe Aktie noch bei 229,61 Dollar gelegen – die Gewinne waren schnell wieder weg. Schlusskurs der Adobe Aktie am 20.11.2026 217,71 USD 52-Wochen-Hoch vom 12.12.2025 362,71 USD Umsatzwachstum im letzten Quartal +12,9 % Nächste Quartalszahlen 09.12. Quelle : StockAnalysis, CNBC, MarketBeat; Stand 20.11.2026 Der Absturz Vom Software-Star zum Sorgenkind Im Dezember 2025 kostete die Adobe Aktie noch 362,71 Dollar. Heute sind es rund 40 Prozent weniger. Das Jahrestief lag im Juni bei 190,12 Dollar, seitdem pendelt die Aktie in einer breiten Spanne. Am Freitag zog der breite Tech-Ausverkauf das Papier erneut nach unten. Der Kern des Problems: Viele Anleger fürchten, dass Bild- und Videogeneratoren auf Basis künstlicher Intelligenz das Geschäft mit Photoshop, Illustrator und Co. untergraben. Wenn jeder per Texteingabe Grafiken erstellen kann, sinkt womöglich die Zahlungsbereitschaft für teure Kreativsoftware. Adobe hält mit eigenen KI-Werkzeugen wie Firefly dagegen – doch die Börse zweifelt, ob sich das schnell genug in Umsatz übersetzt. Die Zahlen Wachstum und Bewertung passen nicht zusammen Die Geschäftszahlen erzählen eine andere Geschichte. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 12,9 Prozent auf 6,76 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,13 Dollar – beides über den Erwartungen. Adobe verdient viel Geld und kauft regelmäßig eigene Aktien zurück. Gemessen an den erwarteten Gewinnen ist die Adobe Aktie inzwischen ausgesprochen günstig. Admiral Markets errechnete auf Basis des Schlusskurses vom 18. November ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 für die vergangenen zwölf Monate und von nur 8,4 auf Sicht der kommenden Gewinne. Für ein Software-Unternehmen dieser Qualität ist das ungewöhnlich niedrig. Großinvestoren State Street halbiert die Position Wie skeptisch auch große Adressen sind, zeigt eine aktuelle Pflichtmeldung: Der Vermögensverwalter State Street hat seinen Anteil an Adobe im dritten Quartal um 50,8 Prozent reduziert und rund 20,8 Millionen Aktien verkauft. Er hält aber weiterhin gut 20 Millionen Stück. Die 39 von StockAnalysis erfassten Analysten raten im Schnitt zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 266,91 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Adobe Aktie spricht Zweistelliges Umsatzwachstum

Sehr niedrige Bewertung für Software

Hohe Profitabilität und Aktienrückkäufe

Eigene KI-Werkzeuge wie Firefly Was gegen die Adobe Aktie spricht KI-Generatoren bedrohen das Kerngeschäft

Unklare Monetarisierung der eigenen KI

Großinvestor State Street baut ab

Konsens nur bei „Halten“ Ausblick Am 9. Dezember zählt jede Zahl Die nächsten Quartalszahlen legt Adobe am 9. Dezember 2026 vor. Dann dürfte vor allem der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr im Fokus stehen. Kann Adobe zeigen, dass die KI-Funktionen neue Abonnenten bringen, hätte die Adobe Aktie bei dieser Bewertung reichlich Erholungspotenzial. Enttäuscht der Ausblick, dürfte die Skepsis bleiben. FAQ Häufige Fragen zur Adobe Aktie Warum ist die Adobe Aktie so stark gefallen?

Anleger fürchten, dass KI-Bildgeneratoren das Geschäft mit Kreativsoftware schwächen. Dazu kam zuletzt der breite Ausverkauf bei Technologiewerten. Wann legt Adobe die nächsten Zahlen vor?

Die Quartalszahlen sind für den 9. Dezember 2026 angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Adobe Aktie?

ISIN US00724F1012, WKN 871981, Handelssymbol in Deutschland ADB, US-Handelssymbol ADBE (Nasdaq).

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