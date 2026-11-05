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Adobe Aktie: Citi stuft auf SELL ab - Wachstum 2027 unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 15:05 1 Min. Citigroup

Citi stuft Adobe wegen Wachstumsrisiken für 2027 auf "sell" ab und senkt das Kursziel auf 207 USD.

Bild: Szabo Viktor / Unsplash

Der Analyst von Citi, Tyler Radke, stuft die Adobe-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker: ADBE) von "neutral" auf "sell" herab und senkt das Kursziel von 250 USD auf 207 USD. Citi sehe Abwärtsrisiken für die Wachstumsschätzungen von Adobe mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027. Die strategischen Veränderungen, die der künftige CEO Anil Chakravarty im Creative-Geschäft des Unternehmens vornehmen könnte, könnten zulasten des kurzfristigen Wachstums gehen, erläutere Tyler Radke in einer Research-Notiz. Branchendaten würden darauf hindeuten, dass Adobe einem zunehmenden Druck durch künstliche Intelligenz sowie im Geschäft mit kleinen Unternehmen ausgesetzt sei. Laut TipRanks verfüge der für Adobe zuständige Citi-Analyst über eine Vier-Sterne-Bewertung. Der Analyst von Citi, Tyler Radke, bewertet die Adobe-Aktie somit mit "sell" und einem auf 207 USD reduzierten Kursziel. (Analyse vom 05.11.2026)

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