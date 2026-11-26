Die Adler Group (ISIN: LU1250154413, FSE: ADJ) hat am 26.11.2026 ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate vorgelegt, und die Zahlen erzählen zwei Geschichten zugleich. Operativ läuft das Berliner Vermietungsgeschäft stabil, der Nettoverlust halbiert sich. Doch der Verschuldungsgrad ist weiter gestiegen, und die Aktie bleibt ein Papier im Cent-Bereich. Die große Analyse mit Adler Group Aktienanalyse: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach dem großen Bild und den Fundamentaldaten.
Adler Group Aktienanalyse: Nettoverlust halbiert, aber LTV steigt auf 81,2% - Wie lange trägt das Berlin-Portfolio?
Die Adler Group hat ihre Zahlen für neun Monate 2026 vorgelegt: Der Nettoverlust halbiert sich, die Mieten steigen, doch der Verschuldungsgrad bleibt hoch. Die Adler Aktienanalyse ordnet Zahlen, Schulden und Chartbild ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Adler Group S.A.
- Börse / Ticker
- Xetra, ADJ
- ISIN
- LU1250154413
- Kerngeschäft
- Vermietung von Wohnungen, fast ausschließlich in Berlin
- Portfolio
- 17.460 Einheiten, davon 17.411 im Raum Berlin
- Portfoliowert
- 3,5 Mrd. €
- Nächste Termine
- Geschäftsbericht 2026 am 1.4.2027, Hauptversammlung am 23.6.2027
Stand: 26.11.2026, Unternehmensmeldung vom 26.11.2026; aktueller Kurs in der Randspalte
Die Adler Group-Aktie notiert zuletzt bei rund 9 Cent. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut Datenanbietern von rund 0,09 bis 0,23 Euro, seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 55%.
Die Quartalszahlen
Operativ besser, finanziell weiter schwer
Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit verbesserte sich nach neun Monaten von minus 238 auf minus 13 Millionen Euro. Der Nettoverlust sank von 496 auf 243 Millionen Euro, bleibt aber tief im Minus.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Nettomieteinnahmen
|96 Mio. €
|101 Mio. €
|Ergebnis aus operativer Tätigkeit
|-13 Mio. €
|-238 Mio. €
|Nettoergebnis
|-243 Mio. €
|-496 Mio. €
|Bereinigtes EBITDA aus der Vermietung
|53 Mio. €
|-
|Loan-to-Value (September)
|81,2%
|73,5%
|Liquide Mittel (Ende Q3)
|133 Mio. €
|241 Mio. €
LTV: Verhältnis der Nettoverschuldung zum Immobilienwert. Bereinigtes EBITDA aus der Vermietung: Wert für 9M 2025 nicht berücksichtigt.
Quelle: Adler Group S.A., Mitteilungen vom 27.11.2025 und 26.11.2026
Dass die Nettomieteinnahmen von 101 auf 96 Millionen Euro sinken, liegt an den Verkäufen von 2025 und 2026. Das Portfolio ist kleiner, aber stabil vermietet: Die flächenbereinigte Mietsteigerung beträgt 3,5%, die operative Leerstandsquote 1,1%. Die durchschnittliche Miete stieg im September auf 8,78 Euro je Quadratmeter und Monat, nach 8,52 Euro ein Jahr zuvor. Der Portfoliowert blieb mit 3,5 Milliarden Euro unverändert.
Die Schulden
Warum der LTV trotz Schuldenabbau steigt
Die Adler Group hat seit Jahresbeginn 213 Millionen Euro Schulden zurückgezahlt. Trotzdem stieg der Loan-to-Value auf 81,2% nach 79,2% im Juni und 73,5% im September 2025. Die liquiden Mittel sanken im selben Zeitraum von 241 Millionen Euro im September 2025 über 155 Millionen im Juni auf 133 Millionen Euro. Bei unverändertem Immobilienwert erhöht jeder abgebaute Cash-Bestand die Nettoverschuldung. Der Zinsaufwand frisst das Ergebnis: Die Lücke zwischen operativem Ergebnis von minus 13 Millionen und Nettoergebnis von minus 243 Millionen Euro geht laut Unternehmen vor allem auf Zinsen zurück.
Entlastend wirkt die Fälligkeitsstruktur: Ein Darlehen über 12 Millionen Euro wurde refinanziert, bis Mitte 2027 stehen keine Fälligkeiten an, und 97% der Bruttofinanzschulden werden erst 2028 oder später fällig. Alle Fälligkeiten des Jahres 2026 sind refinanziert. Das verschafft Zeit, löst aber das Grundproblem nicht.
Der Ausblick
Mieten sollen die Prognose tragen
Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen 2026 von 124 bis 129 Millionen Euro. Nach 96 Millionen Euro in den ersten neun Monaten müssten im vierten Quartal rund 28 bis 33 Millionen Euro folgen, was dem Quartalsschnitt der vergangenen Monate entspricht. Die Prognose gilt damit als erreichbar. Verkäufe von Immobilien und Entwicklungsprojekten sollen die Schulden weiter senken, Preise und Volumina nennt die Meldung nicht.
Analysten
Was Analysten sagen
Aktuelle Kursziele von Analysten lagen der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor. Die Adler Group-Aktie wird von Datenanbietern nur dünn abgedeckt, die Bewertung hängt damit stark an den Entwicklungen bei Schulden und Verkäufen.
Chartbild
Die Adler Group-Aktie im Cent-Bereich
Der Chart zeigt eine Aktie im Abwärtstrend. Auf Sicht von sechs Monaten steht laut Datenanbietern ein Minus von rund 46%, auf Sicht von fünf Jahren sogar rund 99%. Das Papier handelt knapp über dem Jahrestief, kleine Orders können den Kurs stark bewegen. Entsprechend hoch ist das Risiko, und entsprechend wichtig sind klare Signale zum Schuldenabbau.
Prognose
Adler Group-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem so hoch verschuldeten Wert nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Prognose halten, Cash stabilisieren
Gelingt ein Quartal mit Nettomieteinnahmen im Zielkorridor und wächst die Liquidität wieder, könnte das die Aktie stützen. Sinkt der Cash-Bestand weiter und steigt der LTV, dürfte der Druck zunehmen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Verkäufe und Zinslast
Entscheidend ist, ob Projekt- und Portfolioverkäufe den LTV senken und die Zinslast drücken. Erst dann könnte der Nettoverlust deutlich schrumpfen.
Langfristig (ab 2028): Refinanzierungswand
Da 97% der Bruttofinanzschulden ab 2028 fällig werden, zählt die Frage, ob eine weitere Refinanzierung zu tragbaren Konditionen gelingt.
Termine
Was Anleger der Adler Group-Aktie jetzt beobachten
26.11.2026, 10:00 Uhr: Webcast zu den Ergebnissen der ersten neun Monate.
1.4.2027: Geschäftsbericht 2026.
27.5.2027: Bericht zum ersten Quartal 2027.
23.6.2027: Hauptversammlung in Luxemburg.
26.8.2027: Bericht zum zweiten Quartal 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Adler Group-Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei der Adler Group? Die Nettomieteinnahmen lagen nach neun Monaten bei 96 Millionen Euro, das Nettoergebnis bei minus 243 Millionen Euro nach minus 496 Millionen Euro im Vorjahr.
Wie hoch ist der Verschuldungsgrad? Der Loan-to-Value lag im September 2026 bei 81,2%.
Wie lautet die Adler Group Aktienanalyse der Redaktion? Operativ stabil, finanziell weiter angespannt. Kurzfristig zählen Mieten und Liquidität, mittelfristig Verkäufe und Zinslast. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Bestätigt die Adler Group ihre Prognose? Ja, die Nettomieteinnahmen für 2026 sollen bei 124 bis 129 Millionen Euro liegen.
Ist die Adler Group-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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