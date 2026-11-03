adidas Aktie: Wachstum verliert an Tempo - UBS warnt vor unterschätzten Risiken

👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Denn wenn die UBS bei adidas schon die Laufschuhe auspackt und zum Verkauf rät, sollten Deine Freunde wenigstens wissen, warum. Vielleicht rettest Du damit keine sportlichen Bestzeiten, aber immerhin die nächste Börsendiskussion. Und wer weiß: Für diesen Wissensvorsprung spendiert Dir jemand sogar ein neues Paar Sneaker!