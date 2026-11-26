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adidas Aktie: UBS hebt Kursziel auf 157 Euro an – warum bleibt es bei "sell"?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 16:52 2 Min.

Die adidas-Aktie steigt auf 173,30 Euro, doch UBS sieht mit ihrem neuen Kursziel von 157 Euro rund 9,4% Abwärtspotenzial.

Bild: adidas AG

Die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker: ADS) steigt um 2,85 Euro oder 1,67% auf 173,30 Euro. Auch UBS hebt ihr Kursziel an, allerdings nur um einen Euro: In seiner adidas-Aktienanalyse vom 25. November setzt UBS-Analyst Robert Krankowski das Kursziel von 156 auf 157 Euro herauf und bestätigt das Rating "sell". Selbst das neue Ziel liegt damit 16,30 Euro oder rund 9,4% unter dem aktuellen Aktienkurs. Warum Robert Krankowski am Rating "sell" festhält, zeigt sein Blick auf 2027. adidas strebe ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Dafür müsse der Sportartikelkonzern deutlich schneller wachsen als der Markt. Dass adidas ein solcher Vorsprung gelinge, halte Robert Krankowski für zunehmend unwahrscheinlich. Die größere Sorge des UBS-Analysten gilt dem Gewinn. Selbst wenn adidas beim Umsatz das angestrebte Tempo erreiche, bleibe die Frage, wie viel von den zusätzlichen Erlösen als Gewinn übrig bleibe. Die Einschätzung von Robert Krankowski: "Noch größer seien aber die Ergebnisrisiken." Für Anleger lohnt sich bei dieser adidas-Aktienanalyse deshalb der Blick auf den Abstand zum Börsenkurs. Die Aktie gewinnt an einem Tag 2,85 Euro, während UBS ihr Ziel für den Titel um gerade einmal einen Euro anhebt. Mit dem Kursziel 157 Euro und dem Rating "sell" bleibt Robert Krankowski auch nach der kleinen Korrektur bei seiner Verkaufsempfehlung. Teilt die Analyse mit euren Freunden – am besten mit dem Sneakerfan, der bei "9,4% unter dem aktuellen Preis" schon nach seiner Schuhgröße sucht. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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