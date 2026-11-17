Einen einzelnen belegten Auslöser gibt es nicht. Der Gesamtmarkt ist schwach: Der DAX lag gegen 12:10 Uhr bei rund 26.399 Punkten, etwa 0,75 Prozent im Minus. Hinzu kommt die Unsicherheit vor dem Nike-Investorentag, der heute etwa von 17:30 bis 21:00 Uhr MEZ läuft. Erwartet wird ein Finanzplan bis zum Geschäftsjahr 2031. Wie aggressiv der Marktführer bei Marketing, Preisen und Produkten vorgehen will, ist auch für adidas relevant.

Ein zweites Thema kehrte zu Wochenbeginn in die Schlagzeilen zurück: Nike wird ab der Saison 2027/28 Ballausrüster der UEFA-Klubwettbewerbe. Adidas liefert den Champions-League-Ball seit 2001 und hatte den Verlust des Vertrags nach der Saison 2026/27 bereits im April bestätigt. Laut einem von Reuters zitierten Bericht der Financial Times soll Nike mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Finanziell ist das für einen Konzern mit mehr als 7 Milliarden Euro Quartalsumsatz überschaubar, als Imageverlust im Kernmarkt Fußball aber spürbar.