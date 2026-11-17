Die adidas Aktie (Ticker ADS, ISIN DE000A1EWWW0) gerät am Dienstag vor einem wichtigen Branchentermin unter Druck: Gegen 12:10 Uhr MEZ kostete das Papier auf Xetra 173,85 Euro, ein Minus von 1,8 Prozent. Dabei liegt die adidas Aktienprognose der Analysten im Schnitt bei 198,47 Euro (StockAnalysis, 32 Analysten), rund 14 Prozent über dem aktuellen Kurs. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Blick richtet sich auf den Abend, wenn der Erzrivale Nike erstmals seit 2017 Investoren seine Strategie vorstellt.
adidas Aktie Prognose: Vor Nikes Investorentag unter Druck – Analysten sehen Kursziele zwischen 156 und 250 Euro
Rekordquartal, dritte Prognoseanhebung, und doch gibt die adidas Aktie am Dienstag nach: Vor dem ersten Nike-Investorentag seit 2017 fällt sie um 1,8 Prozent. Die adidas Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 198,47 Euro, die Spanne ist aber groß. Was Guidance, Konsens 2026/2027 und die Szenarien Dritter für die adidas Aktie bedeuten.
Die Ausgangslage ist widersprüchlich. Operativ läuft es in Herzogenaurach so gut wie nie: Ende Oktober meldete adidas das stärkste Quartal der Firmengeschichte und hob die Gewinnprognose für 2026 zum dritten Mal an. An der Börse überwiegt dennoch die Frage nach 2027. Für die adidas Aktie Prognose heißt das: Die Zahlen für das laufende Jahr sind weitgehend bekannt, gestritten wird über das Wachstum nach dem WM-Jahr.
Kursrückgang ohne Firmennachricht
Minus 1,8 Prozent auf 173,85 Euro, der DAX gab gegen Mittag rund 0,75 Prozent nach.
Guidance 2026 angehoben
Operatives Ergebnis rund 2,5 Milliarden Euro statt 2,3 Milliarden, währungsbereinigtes Umsatzplus von 9 bis 10 Prozent.
Konsens rechnet mit weiterem Gewinnplus
Gewinn je Aktie laut MarketScreener 9,41 Euro für 2026 und 11,64 Euro für 2027.
Analysten uneins
Kursziele von 156 Euro (UBS, Sell) bis 250 Euro (Metzler, Buy); Bernstein bestätigte am 13. November 245 Euro.
Der Auslöser
Warum fällt die adidas Aktie heute vor dem Nike-Investorentag?
Einen einzelnen belegten Auslöser gibt es nicht. Der Gesamtmarkt ist schwach: Der DAX lag gegen 12:10 Uhr bei rund 26.399 Punkten, etwa 0,75 Prozent im Minus. Hinzu kommt die Unsicherheit vor dem Nike-Investorentag, der heute etwa von 17:30 bis 21:00 Uhr MEZ läuft. Erwartet wird ein Finanzplan bis zum Geschäftsjahr 2031. Wie aggressiv der Marktführer bei Marketing, Preisen und Produkten vorgehen will, ist auch für adidas relevant.
Ein zweites Thema kehrte zu Wochenbeginn in die Schlagzeilen zurück: Nike wird ab der Saison 2027/28 Ballausrüster der UEFA-Klubwettbewerbe. Adidas liefert den Champions-League-Ball seit 2001 und hatte den Verlust des Vertrags nach der Saison 2026/27 bereits im April bestätigt. Laut einem von Reuters zitierten Bericht der Financial Times soll Nike mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Finanziell ist das für einen Konzern mit mehr als 7 Milliarden Euro Quartalsumsatz überschaubar, als Imageverlust im Kernmarkt Fußball aber spürbar.
Geschäftsmodell
Womit verdient adidas sein Geld?
Adidas ist nach Nike der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt und verkauft Schuhe, Bekleidung und Zubehör über den Großhandel sowie direkt über eigene Läden und Onlineshops. Das Geschäft teilt sich in Performance (Fußball, Laufen, Training) und Lifestyle mit Klassikern wie Samba. Im Geschäftsjahr 2025 setzte adidas laut MarketScreener 24,81 Milliarden Euro um, das operative Ergebnis lag bei 2,06 Milliarden Euro.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die adidas Aktienprognose des Unternehmens?
Erstmals mehr als eine Milliarde Euro operatives Ergebnis in einem Quartal – mit einem Sondereffekt, den Anleger kennen sollten.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7 Prozent. Die Bruttomarge kletterte um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent. Das operative Ergebnis wuchs um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro, die operative Marge erreichte 13,9 Prozent. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 711 Millionen Euro. Rund 200 Millionen Euro stammen aus der Erstattung zu viel gezahlter US-Zölle. Greater China wuchs um 13 Prozent, Nordamerika um 12 Prozent, Europa schrumpfte um 4 Prozent – laut adidas auch wegen einer Systemumstellung; im vierten Quartal soll Europa wieder wachsen.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet adidas nun ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, nach zuvor rund 2,3 Milliarden. Die Zollerstattung ist darin enthalten. Beim Umsatz bleibt es bei einem währungsbereinigten Plus von 9 bis 10 Prozent. Zugleich will der Konzern im vierten Quartal rund 100 Millionen Euro zusätzlich in Initiativen stecken, die die Profitabilität der kommenden Jahre stärken sollen. Ohne diese Ausgaben wären laut dpa-AFX rund 2,6 Milliarden Euro erreichbar gewesen. In den ersten neun Monaten kaufte adidas zudem Aktien für eine Milliarde Euro zurück.
Konsens
Wie lautet die adidas Aktienprognose der Analysten für 2026 und 2027?
Der Konsens geht davon aus, dass das Gewinnwachstum nach dem Rekordjahr weitergeht, wenn auch mit geringerem Umsatztempo. Laut MarketScreener sollen die Erlöse 2027 um gut 7 Prozent auf 29,0 Milliarden Euro steigen, der Gewinn je Aktie um knapp 24 Prozent auf 11,64 Euro. Ein Teil dieses Sprungs erklärt sich durch die geringere Aktienzahl nach dem Rückkauf.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|Umsatz
|24,81 Mrd. €
|27,03 Mrd. €
|29,00 Mrd. €
|Operatives Ergebnis
|2,06 Mrd. €
|2,51 Mrd. €
|2,88 Mrd. €
|Operative Marge
|8,3 %
|9,3 %
|9,9 %
|Gewinn je Aktie
|7,51 €
|9,41 €
|11,64 €
|Dividende je Aktie
|2,80 €
|3,53 €
|4,30 €
|KGV
|–
|18,5
|14,9
Schätzungen laut MarketScreener, Stand 26.10.2026. KGV eigene Rechnung auf Basis des Kurses von 173,85 Euro (Xetra, 17.11.2026, 12:10 Uhr).
Quelle: MarketScreener; finanzen.at
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der adidas Aktie zu?
Laut StockAnalysis bewerten 32 Analysten die adidas Aktie im Schnitt mit „Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 198,47 Euro (Stand 13.11.2026). Börse Express zählte unter neun Häusern sechs Kauf-, zwei Halte- und eine Verkaufsempfehlung.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|Metzler
|Buy
|250 (angehoben)
|30.10.2026
|goldesel
|Bernstein
|Outperform
|245 (bestätigt)
|13.11.2026
|finanznachrichten.de
|JPMorgan
|Overweight
|210 → 230
|30.10.2026
|Börse Express, goldesel
|Deutsche Bank
|Buy
|205 → 210
|30.10.2026
|Börse Express, goldesel
|Barclays
|Overweight
|210 → 200
|ca. 30.10.2026
|goldesel
|Cantor Fitzgerald
|Neutral (Aufnahme)
|170
|09./10.11.2026
|goldesel, trading-treff
|UBS
|Sell (zuvor Neutral)
|160 → 156
|03.11.2026
|goldesel
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: goldesel, Börse Express, trading-treff, finanznachrichten.de
Die Begründungen gehen weit auseinander. Die UBS erwartet laut goldesel für die Branche 2026 und 2027 nur ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich, für adidas 2027 ein Umsatzplus von 4 Prozent statt der 7 Prozent im Konsens. Ihre operativen Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 liegen mehr als 10 Prozent unter dem Konsens. Deutsche-Bank-Analyst Adam Cochrane verwies dagegen laut Börse Express auf wachsendes Vertrauen in das Jahr 2027, JPMorgan auf weitere Marktanteilsgewinne. Bernstein sieht zyklische Konsumwerte nach dem Rückzug vieler Anleger aus Technologieaktien weiterhin als günstig bewertet.
Bewertung
Ist die adidas Aktie im Branchenvergleich teuer?
Mit einem KGV von rund 18,5 auf Basis des Konsensgewinns 2026 und knapp 15 für 2027 ist die adidas Aktie deutlich niedriger bewertet als Nike. Der Rivale kommt laut StockAnalysis auf ein erwartetes KGV von rund 30, weil sein Gewinn eingebrochen ist. Der Börsenwert von adidas liegt bei rund 30 Milliarden Euro (eigene Rechnung auf Basis von 172 Millionen Aktien laut StockAnalysis). Für 2025 zahlte adidas eine Dividende von 2,80 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs rund 1,6 Prozent Rendite.
|Unternehmen
|Seit Jahresbeginn
|Erwartetes KGV
|adidas
|+2,6 %
|15,8
|Nike
|−40,0 %
|29,5
|On Holding
|−29,5 %
|17,2
|Deckers (Hoka)
|−19,5 %
|11,1
|Puma
|+14,6 %
|–
|Asics
|+17,6 %
|–
Seit Jahresbeginn: MarketScreener, Stand 17.11.2026, 13:16 Uhr. Erwartetes KGV: StockAnalysis, Stand 13.11.2026 (Werte für On und Deckers über aktiencheck.de-Archiv).
Quelle: MarketScreener, StockAnalysis
Charttechnik
Was sagt der Chart zur adidas Aktie Prognose?
Seit dem 52-Wochen-Tief bei 129,95 Euro vom 23. März hat sich die Aktie deutlich erholt, auf Monatssicht liegt sie laut Börse Express rund 12 Prozent im Plus und klar über dem Zwölfmonatsschnitt von 156,37 Euro. Nach oben ist das 52-Wochen-Hoch bei 188,80 Euro vom 6. Juli die entscheidende Marke, davor die Zone um 180 Euro, an der die Aktie am Montag gescheitert war. Nach unten gilt der Bereich um 166 bis 170 Euro als erste Unterstützung: Nach der UBS-Abstufung Anfang November war die Aktie vorbörslich bis auf 166,50 Euro gefallen, bevor Käufer zugriffen.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche adidas Aktie Prognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Szenarien unten fassen zusammen, wie Analysten ihre Ziele begründen.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|245–250 € (Bernstein, Metzler)
|Bernstein: zyklische Konsumwerte weiter günstig bewertet; Metzler hob nach Q3 an
|Base-Case
|198,47 € (Ø von 32 Analysten, StockAnalysis)
|Gewinnplus 2027 laut Konsens, Umsatzwachstum rund 7 %
|Bear-Case
|156 € (UBS, Sell)
|Schwaches Branchenwachstum, Umsatzplus 2027 nur 4 %, Margendruck
Kursziele Dritter in Euro; Begründungen gemäß den jeweiligen Berichten.
Quelle: finanznachrichten.de, goldesel, Börse Express, StockAnalysis
Termine
Was Anleger bei der adidas Aktie jetzt beobachten
17. November, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze als Signal für den Konsum im wichtigen Nordamerika-Geschäft.
17. November, ca. 17:30 bis 21:00 Uhr MEZ: Nike-Investorentag mit Finanzplan bis 2031 – ein Gradmesser für Wachstum, Preise und Wettbewerb in der Branche.
17. Dezember: Nike legt Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor.
3. März 2027: adidas veröffentlicht die Jahreszahlen 2026 und voraussichtlich den Ausblick auf 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur adidas Aktienprognose
Wie lautet die adidas Aktienprognose der Analysten? Laut StockAnalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 32 Analysten bei 198,47 Euro (Stand 13.11.2026). Die Spanne einzelner Ziele reicht von 156 Euro (UBS) bis 250 Euro (Metzler).
Was erwartet adidas selbst für 2026? Ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, darin rund 200 Millionen Euro Zollerstattung, und ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 9 bis 10 Prozent.
Welche Gewinne erwartet der Konsens für die adidas Aktie 2026 und 2027? Laut MarketScreener 9,41 Euro je Aktie für 2026 und 11,64 Euro für 2027.
Warum ist der Nike-Investorentag für die adidas Aktie wichtig? Nike ist der größte Wettbewerber. Ziele zu Wachstum, Margen und Investitionen des Marktführers gelten als Signal für die gesamte Branche.
Wie hoch ist das KGV der adidas Aktie? Rund 18,5 auf Basis des Konsensgewinns 2026 und knapp 15 auf Basis von 2027, jeweils beim Kurs von 173,85 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Outperform“ mit Kursziel 245 Euro von Bernstein Research vom 13.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Bernstein, UBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Barclays, Cantor Fitzgerald, Metzler. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
adidas AG (ADS): Kaufen, Kursziel 245,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research vom 13.11.2026, 07:12 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.