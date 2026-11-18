Die adidas Aktie (ISIN DE000A1EWWW0, Ticker ADS) gerät nach dem Nike-Investorentag erneut ins Rutschen: Auf Xetra kostet sie am Mittwoch um 09:25 Uhr 172,20 Euro, 0,89 Prozent weniger als am Vortag. Nike war am Dienstag an der Wall Street um 6,30 Prozent auf 35,85 Dollar gefallen, nachdem der Rivale vor weiteren Umsatzrückgängen gewarnt hatte. Die adidas Aktienprognose der Analysten ist trotzdem deutlich zuversichtlicher als der Kurs: Im Schnitt liegt das Kursziel von 32 Analysten bei 198,47 Euro (StockAnalysis, Stand 13. November), rund 15 Prozent über dem aktuellen Niveau. Ob die Schwäche des Branchenführers auf adidas abfärbt oder die Rekordzahlen aus Herzogenaurach ein Gegengewicht bilden, ist die zentrale Frage dieser adidas Aktie Prognose.
adidas Aktie Prognose: Nike warnt vor weiteren Umsatzrückgängen, Analysten sehen bei adidas im Schnitt 198 Euro – profitiert Herzogenaurach vom Rivalen?
Nach Nikes ernüchterndem Investorentag gibt die adidas Aktie am Mittwochmorgen nach: 172,20 Euro auf Xetra. Die adidas Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 198,47 Euro, Bernstein nennt 245 Euro, die UBS 156 Euro. Guidance, Konsens 2026/2027, Kursziele und Szenarien Dritter im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- adidas AG, Herzogenaurach
- ISIN
- DE000A1EWWW0
- Ticker
- ADS (Xetra)
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Spanne
- 129,95 bis 188,80 €
- Börsenwert
- rund 30 Mrd. €
- Vorstandschef
- Bjørn Gulden
- Dividende 2025
- 2,80 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 3. März 2027 (Jahreszahlen 2026)
Stand: 18.11.2026, Kurs Xetra 09:25 Uhr MEZ; Börsenwert eigene Rechnung auf 172,04 Mio. Aktien
Nike enttäuscht, adidas wächst
Nike rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, adidas peilt für 2026 währungsbereinigt 9 bis 10 Prozent Wachstum an.
Guidance zum dritten Mal angehoben
Operatives Ergebnis 2026 von rund 2,5 Milliarden Euro statt 2,3 Milliarden – inklusive rund 200 Millionen Euro Zollerstattung.
Konsens: Gewinn je Aktie steigt weiter
9,41 Euro für 2026 und 11,64 Euro für 2027 laut MarketScreener (Stand 26. Oktober).
Analysten gespalten
Kursziele von 156 Euro (UBS, Sell) bis 250 Euro (Metzler, Buy); Bernstein bestätigte am 13. November 245 Euro.
Der Auslöser
Warum steht die adidas Aktie nach dem Nike-Investorentag unter Druck?
Nike hat am Dienstag erstmals seit 2017 seine Langfristziele vorgestellt – und die Börse hat vor allem auf den Weg dorthin geschaut.
Bis zum Geschäftsjahr 2031 will Nike laut Unternehmensmitteilung einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar und eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent erreichen. Zuvor aber soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, das Geschäftsjahr 2028 nennt der Konzern „herausfordernd“, und Greater China soll bis 2031 in etwa stagnieren. Die Nike-Aktie, die am Morgen zeitweise 6 Prozent im Plus gelegen hatte, drehte deutlich ins Minus.
Für die adidas Aktie ist das ein zweischneidiges Signal. Einerseits dämpft es die Stimmung für die gesamte Sportartikelbranche, und an der Börse wird adidas häufig im Gleichschritt mit Nike und Puma gehandelt. Andererseits zeigt der Vergleich, dass die Probleme eher bei Nike liegen: Während der US-Konzern seinen Umbau noch vor sich hat, meldete adidas Ende Oktober das stärkste Quartal seiner Geschichte. Eine eigene Unternehmensmeldung zu adidas gibt es am Mittwoch nicht.
Hinzu kommen zwei Imageverluste im Fußball: Nike liefert laut Berichten ab der Saison 2027/28 den Ball für die UEFA-Klubwettbewerbe, adidas war seit 2001 Ausrüster der Champions League. Auch die Ausrüstung des DFB geht nach Medienberichten ab Januar 2027 an Nike.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient adidas sein Geld?
adidas ist nach Nike der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt. Der Konzern verkauft Schuhe, Bekleidung und Accessoires über den Großhandel und zunehmend direkt über eigene Läden und Onlineshops. Das Geschäft teilt sich in Performance mit Fußball, Laufen und Training sowie Lifestyle mit Klassikern wie Samba. Im Geschäftsjahr 2025 setzte adidas laut MarketScreener 24,81 Milliarden Euro um, das operative Ergebnis lag bei 2,06 Milliarden Euro. Seit Anfang 2023 führt Bjørn Gulden den Konzern, der zuvor Puma geleitet hatte.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die adidas Aktienprognose des Unternehmens für 2026?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 7,252 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7 Prozent. Das operative Ergebnis kletterte um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro, die operative Marge erreichte 13,9 Prozent. Rund 200 Millionen Euro stammen aus der Erstattung zu viel gezahlter US-Zölle – ein Sondereffekt, der sich nicht wiederholen dürfte. Regional wuchsen Greater China um 13 und Nordamerika um 12 Prozent, Europa schrumpfte um 4 Prozent, was das Management unter anderem mit einer Systemumstellung begründete.
Für das Gesamtjahr erwartet adidas ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, zuvor waren es rund 2,3 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Umsatz soll um 9 bis 10 Prozent wachsen. Im vierten Quartal will der Konzern rund 100 Millionen Euro zusätzlich investieren; ohne diese Ausgaben wären laut dpa-AFX rund 2,6 Milliarden Euro erreichbar gewesen. In den ersten neun Monaten kaufte adidas außerdem Aktien für eine Milliarde Euro zurück.
Konsens
Wie sieht die adidas Aktie Prognose für 2026 und 2027 aus?
Der Markt erwartet, dass das Gewinnwachstum nach dem Rekordjahr weitergeht, wenn auch bei geringerem Umsatztempo. Laut MarketScreener soll der Umsatz 2027 um gut 7 Prozent auf 29,0 Milliarden Euro steigen, der Gewinn je Aktie um knapp 24 Prozent auf 11,64 Euro. Ein Teil dieses Sprungs erklärt sich durch die kleinere Aktienzahl nach den Rückkäufen. Entscheidend wird sein, wie adidas 2027 ohne Zollerstattung und ohne den WM-Effekt abschneidet.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|Umsatz
|24,81 Mrd. €
|27,03 Mrd. €
|29,00 Mrd. €
|Operatives Ergebnis
|2,06 Mrd. €
|2,51 Mrd. €
|2,88 Mrd. €
|Operative Marge
|8,3 %
|9,3 %
|9,9 %
|Gewinn je Aktie
|7,51 €
|9,41 €
|11,64 €
|Dividende je Aktie
|2,80 €
|3,53 €
|4,30 €
|KGV
|–
|18,3
|14,8
Schätzungen Dritter (MarketScreener, Stand 26.10.2026), keine Prognose von aktiencheck.de. KGV eigene Rechnung auf 172,20 € (Xetra, 18.11.2026, 09:25 Uhr).
Quelle: MarketScreener
Die Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der adidas Aktie zu?
Laut StockAnalysis bewerten 32 Analysten die adidas Aktie im Schnitt mit „Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 198,47 Euro (Stand 13. November). Bezogen auf den Xetra-Kurs von 172,20 Euro entspricht das einem rechnerischen Abstand von rund 15 Prozent. Börse Express zählte unter neun Häusern sechs Kauf-, zwei Halte- und eine Verkaufsempfehlung. Neue Rating-Änderungen seit dem 13. November waren bis zum Redaktionsschluss nicht zu finden.
Besonders weit auseinander liegen die Lager bei der Frage, wie stark adidas 2027 nach dem WM-Jahr wachsen kann. Die UBS stufte am 3. November auf „Sell“ ab und erwartet für 2027 laut goldesel nur rund 4 Prozent Umsatzplus statt der 7 Prozent im Konsens. Die Optimisten sehen dagegen weitere Marktanteilsgewinne: JPMorgan hob das Ziel von 210 auf 230 Euro, die Deutsche Bank von 205 auf 210 Euro. Bernstein bestätigte am 13. November „Outperform“ mit 245 Euro und verwies auf die aus Sicht des Hauses weiter günstig bewerteten zyklischen Konsumwerte.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Metzler
|Buy
|250 € (angehoben)
|30.10.2026
|rund +45 %
|Bernstein
|Outperform
|245 € (bestätigt)
|13.11.2026
|rund +42 %
|JPMorgan
|Overweight
|210 → 230 €
|30.10.2026
|rund +34 %
|Deutsche Bank
|Buy
|205 → 210 €
|30.10.2026
|rund +22 %
|Barclays
|Overweight
|210 → 200 €
|ca. 30.10.2026
|rund +16 %
|Cantor Fitzgerald
|Neutral (Aufnahme)
|170 €
|09./10.11.2026
|rund −1 %
|UBS
|Sell (zuvor Neutral)
|160 → 156 €
|03.11.2026
|rund −9 %
Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 172,20 € (Xetra, 18.11.2026, 09:25 Uhr).
Quelle: goldesel, Börse Express, trading-treff, finanznachrichten.de
Bewertung
Ist die adidas Aktie im Vergleich mit Nike günstig?
Mit einem KGV von rund 18,3 auf Basis des Konsensgewinns 2026 und knapp 15 für 2027 wird die adidas Aktie deutlich niedriger bewertet als Nike, dessen erwartetes KGV laut StockAnalysis bei rund 29,5 liegt – weil der Gewinn des US-Konzerns eingebrochen ist. Nike bestätigte für das laufende Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar bei einer operativen Marge von rund 6 Prozent; adidas erreicht nach Konsens 2026 knapp 9,3 Prozent. Die Dividendenrendite der adidas Aktie liegt bei rund 1,6 Prozent (2,80 Euro auf 172,20 Euro).
|Unternehmen
|Seit Jahresbeginn
|Erwartetes KGV
|adidas
|+2,6 %
|15,8
|Nike
|−40,0 %
|29,5
|On Holding
|−29,5 %
|17,2
|Deckers (Hoka)
|−19,5 %
|11,1
|Puma
|+14,6 %
|–
|Asics
|+17,6 %
|–
Seit Jahresbeginn: MarketScreener, Stand 17.11.2026, 13:16 Uhr (Nike vor dem Kurssturz des Abends). Erwartetes KGV: StockAnalysis, Stand 13.11.2026. Unterschiedliche Währungen und Bezugsjahre.
Quelle: MarketScreener, StockAnalysis
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die adidas Aktie?
Seit dem 52-Wochen-Tief bei 129,95 Euro vom 23. März hat die adidas Aktie rund 32 Prozent zugelegt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 188,80 Euro (6. Juli) und damit gut 9 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auf Monatssicht stand bis Dienstag ein Plus von 9,53 Prozent zu Buche, auf Wochensicht ein Minus von 3,59 Prozent. Die Marke um 173 Euro, die zuletzt als Orientierung galt, wurde heute unterschritten. Nach unten gilt der Bereich um 166 bis 170 Euro als erste Unterstützung – dort war die Aktie nach der UBS-Abstufung Anfang November vorbörslich bis auf 166,50 Euro gefallen. Die 200-Tage-Linie verläuft deutlich tiefer bei rund 156 Euro; der übergeordnete Aufwärtstrend seit dem Märztief ist damit intakt.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der adidas Aktie 2026/2027 zu?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab. Die Tabelle fasst zusammen, wie Dritte ihre Ziele begründen.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull
|245–250 € (Bernstein, Metzler)
|rund +42 bis +45 %
|Zyklische Konsumwerte günstig bewertet; Metzler hob nach den Q3-Zahlen an
|Base
|198,47 € (Ø von 32 Analysten)
|rund +15 %
|Gewinnplus 2027 laut Konsens, Umsatzwachstum rund 7 %
|Bear
|156 € (UBS, Sell)
|rund −9 %
|Schwaches Branchenwachstum, 2027 nur rund 4 % Umsatzplus, Margendruck
Kursziele Dritter in Euro; Abstand bezogen auf 172,20 € (Xetra, 18.11.2026, 09:25 Uhr).
Quelle: finanznachrichten.de, goldesel, Börse Express, StockAnalysis
Termine
Was Anleger bei der adidas Aktie jetzt beobachten sollten
17. Dezember 2026: Nike legt Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor – ein Test, ob der bestätigte Ausblick hält
3. März 2027: adidas veröffentlicht die Jahreszahlen 2026 und üblicherweise den Ausblick auf 2027
27. April 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027
29. April 2027: Hauptversammlung
Häufige Fragen zur adidas Aktie Prognose
Wie lautet die adidas Aktienprognose der Analysten?
Laut StockAnalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 32 Analysten bei 198,47 Euro (Stand 13. November 2026), rund 15 Prozent über dem Xetra-Kurs von 172,20 Euro. Die Spanne reicht von 156 Euro (UBS) bis 250 Euro (Metzler).
Warum fällt die adidas Aktie nach dem Nike-Investorentag?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nike hatte vor weiteren Umsatzrückgängen gewarnt und fiel um 6,30 Prozent; das belastet die Branchenstimmung. Eine Quelle, die das als Auslöser bestätigt, liegt nicht vor.
Welche Prognose gibt adidas selbst für 2026 ab?
Ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro (inklusive rund 200 Millionen Euro Zollerstattung) und ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 9 bis 10 Prozent.
Welchen Gewinn erwartet der Konsens für die adidas Aktie 2026 und 2027?
Laut MarketScreener 9,41 Euro je Aktie für 2026 und 11,64 Euro für 2027, entsprechend einem KGV von rund 18,3 und 14,8 auf Basis von 172,20 Euro.
Wann legt adidas die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 3. März 2027 angesetzt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Outperform“ mit Kursziel 245 Euro von Bernstein Research (Studie vom 13.11.2026, gemeldet von finanznachrichten.de) unverändert und ohne eigene Bewertung wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Bernstein: Bernstein – Required Regulatory Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
adidas AG (ADS): Kaufen, Kursziel 245,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research vom 13.11.2026, 07:12 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 10:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 10:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.