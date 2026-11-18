Bis zum Geschäftsjahr 2031 will Nike laut Unternehmensmitteilung einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar und eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent erreichen. Zuvor aber soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, das Geschäftsjahr 2028 nennt der Konzern „herausfordernd“, und Greater China soll bis 2031 in etwa stagnieren. Die Nike-Aktie, die am Morgen zeitweise 6 Prozent im Plus gelegen hatte, drehte deutlich ins Minus.

Für die adidas Aktie ist das ein zweischneidiges Signal. Einerseits dämpft es die Stimmung für die gesamte Sportartikelbranche, und an der Börse wird adidas häufig im Gleichschritt mit Nike und Puma gehandelt. Andererseits zeigt der Vergleich, dass die Probleme eher bei Nike liegen: Während der US-Konzern seinen Umbau noch vor sich hat, meldete adidas Ende Oktober das stärkste Quartal seiner Geschichte. Eine eigene Unternehmensmeldung zu adidas gibt es am Mittwoch nicht.

Hinzu kommen zwei Imageverluste im Fußball: Nike liefert laut Berichten ab der Saison 2027/28 den Ball für die UEFA-Klubwettbewerbe, adidas war seit 2001 Ausrüster der Champions League. Auch die Ausrüstung des DFB geht nach Medienberichten ab Januar 2027 an Nike.