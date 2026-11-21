Die adidas Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: ADS, US-Handelssymbol: ADDYY, OTC) gehört zu den meistgesuchten DAX-Werten der Woche. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 165,00 Euro, ein Minus von 4,18 Prozent gegenüber dem Vortag mit 172,20 Euro. Das überrascht, denn am Donnerstag hatte ein Analystenhaus der adidas Aktie noch deutlichen Rückenwind gegeben.
adidas Aktie: Kursrutsch trotz Hochstufung – Baader sieht ein Kursziel von 206 Euro
Die adidas Aktie fällt am Freitag um gut 4 Prozent auf 165 Euro, nur einen Tag nachdem Baader Europe das Votum deutlich angehoben hat. Zwischen Analystenoptimismus und Marktpanik: Was hinter dem Rücksetzer steckt und welche Rolle Nike spielt.
Das Votum
Baader Europe dreht von Reduce auf Add
Baader Europe hat die adidas Aktie am 19. November von Reduce auf Add hochgestuft und ein Kursziel von 206 Euro genannt. Gegenüber dem Freitagsschluss entspricht das einem Abstand von knapp 25 Prozent (eigene Rechnung). Ein Sprung über zwei Stufen von einer Verkaufs- in eine Kaufempfehlung ist selten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Rücksetzer
Warum der Markt nicht mitzieht
Einordnung der Redaktion: Eine einzelne Nachricht als Auslöser für das Minus am Freitag war nicht zu finden. Naheliegend ist das Umfeld: Der Euro Stoxx verbuchte den größten Wochenverlust seit März, Konsumwerte litten unter der Zinsangst, und der Erzrivale Nike kämpft weiter mit schwacher Nachfrage. Gerade Nike-Schlagzeilen strahlen regelmäßig auf die adidas Aktie aus, auch wenn adidas selbst zuletzt deutlich besser lief als der US-Konkurrent.
Für Dividendenanleger interessant: Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten eine Ausschüttung von rund 3,54 Euro je Aktie. Gemessen am Freitagskurs wäre das eine Rendite von gut 2,1 Prozent (eigene Rechnung). Das 52-Wochen-Tief vom März liegt mit 129,95 Euro rund 21 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Einordnung der Redaktion: Dass die adidas Aktie einen Tag nach einer deutlichen Hochstufung so stark nachgibt, zeigt, wie sehr derzeit der Gesamtmarkt den Takt vorgibt. Der Abstand zum Baader-Kursziel ist groß, die Stimmung aber fragil.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur adidas Aktie
Warum fällt die adidas Aktie trotz Hochstufung?
Ein konkreter Auslöser war nicht zu finden. Das schwache Marktumfeld, die Zinsangst und Sorgen um die Konsumnachfrage dürften belastet haben (Einordnung der Redaktion).
Welches Kursziel nennt Baader Europe für die adidas Aktie?
Baader Europe nennt 206 Euro bei einer Einstufung mit Add. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der adidas Aktie?
ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: ADS, US-Handelssymbol: ADDYY (OTC).
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