Einordnung der Redaktion: Eine einzelne Nachricht als Auslöser für das Minus am Freitag war nicht zu finden. Naheliegend ist das Umfeld: Der Euro Stoxx verbuchte den größten Wochenverlust seit März, Konsumwerte litten unter der Zinsangst, und der Erzrivale Nike kämpft weiter mit schwacher Nachfrage. Gerade Nike-Schlagzeilen strahlen regelmäßig auf die adidas Aktie aus, auch wenn adidas selbst zuletzt deutlich besser lief als der US-Konkurrent.