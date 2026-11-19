Mitte Juli habe diese erste Rallye-Phase mit einem Rücksetzer an die 50-Tage-Linie (SMA50, aktuell bei 156,41 EUR) geendet, gefolgt von einer kurzen Gegenbewegung und einem deutlichen Abwärts-Gap unter die SMA200. Bis Ende September habe sich der Anteilsschein unterhalb dieses wichtigen Durchschnitts etabliert. Erst im Oktober sei der nachhaltige Befreiungsschlag gelungen: Die Aktie habe sowohl die SMA20 und SMA50 als auch die SMA200 zurückerobert und sei in der Spitze bis in den Bereich um 180,00 EUR geklettert.