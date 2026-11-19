Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker: ADS) unter die Lupe.
adidas Aktie im Fokus: Öffnet der Sprung über 176,52 Euro den Weg zum Jahreshoch?
adidas hebt nach einem Rekordquartal das EBIT-Ziel auf 2,6 Milliarden Euro an, während die Aktie vor der Hürde bei 176,52 Euro steht.
Die adidas-Aktie blicke auf ein starkes drittes Quartal zurück. Angetrieben durch operative Effizienzsteigerungen von rund 100 Millionen Euro sowie US-Zollerstattungen in Höhe von 200 Millionen Euro habe das Management seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Auch charttechnisch zeige sich das Wertpapier im Tageschart konstruktiv, stehe kurzfristig jedoch vor wichtigen gleitenden Durchschnitten.
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Rekordquartal & Prognose-Boost: Durch einen Rekordumsatz von 7,252 Mrd. EUR (+9%) im Q3 sowie US-Zollerstattungen über 200 Mio. EUR hebe das Management das Gewinnziel (EBIT) für 2026 auf 2,6 Mrd. EUR an.
Strategischer Gegenwind: Trotz operativer Stärke müsse adidas langfristige Prestigeverluste verkraften – nach dem Ende der über 70-jährigen DFB-Partnerschaft gehe auch der Champions-League-Ball an Konkurrent Nike.
Charttechnische Entscheidungsphase: Im langfristigen Tageschart bleibe das Bild über der SMA20 (169,83 EUR) bullisch, kurzfristig müsse die adidas-Aktie jedoch die 4h-SMA50 bei 176,52 EUR zurückerobern, um das Jahreshoch wieder ins Visier zu nehmen.
Fundamentaldaten der adidas-Aktie im Überblick
Ein Blick auf die aktuellen Bewertungskennzahlen verdeutliche die fundamentale Ausgangslage des Herzogenauracher Sportartikelherstellers (Stand: November 2026, Quelle: Unternehmensangaben & Berechnungen von Jens Klatt):
Aktueller Kurs: 174,20 EUR
Marktkapitalisierung: 29,45 Mrd. EUR
Umsatz 2025: 24,81 Mrd. EUR
Eigenkapitalquote (2025): 31,95%
KGV 2026 (Prognose): 18,01
Dividendenrendite 2026 (Prognose): 2,05%
Performance (4 Wochen): +8,69%
Fundamentale Einschätzung: Unterbewertet
Branche: Sportartikel & Konsumgüter
*Prognosewerte würden auf aktuellen Konsensschätzungen und Unternehmenszielen basieren.
Parkettgeflüster & News: Sponsorenwechsel und Rekordquartal
Auf operativer und strategischer Ebene gebe es bei der adidas-Aktie derzeit Licht und Schatten: Nach dem medienwirksamen Verlust des Ausstattungsvertrags mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (DFB) müsse der Konzern auch den Vertrag für den offiziellen Champions-League-Ball abgeben. In beiden Fällen erhalte Konkurrent Nike den Zuschlag. Mit dem DFB ende damit eine Partnerschaft nach über 70 Jahren – ab Januar statte Nike den Verband für kolportierte 100 Millionen Euro pro Jahr aus.
Operative Wende durch starkes drittes Quartal
Börsianer würden aktuell jedoch vor allem auf die starke operative Entwicklung blicken. Im abgelaufenen dritten Quartal habe adidas den Umsatz um 9% auf einen Rekordwert von 7,252 Milliarden Euro gesteigert (währungsbereinigt +7%). Gleichzeitig sei die Bruttomarge um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3% geklettert. Das Betriebsergebnis (EBIT) habe um 37% auf den Rekordwert von 1,008 Milliarden Euro zugelegt.
Prognoseanhebung durch Zollerstattungen
Ein wesentlicher Treiber für den Margensprung sei die Rückerstattung von US-Zollforderungen in Höhe von rund 200 Millionen Euro im dritten Quartal gewesen. Auf Basis dieser Dynamik schraube der Vorstand die Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 nach oben:
Umsatzwachstum: Währungsbereinigtes Plus zwischen 9% und 10% erwartet.
Betriebsergebnis (inkl. Sondereffekte): Steigerung auf rund 2,6 Milliarden Euro geplant.
Bereinigtes Betriebsergebnis (ohne Zolleffekte): Anhebung von bisher 2,3 Milliarden Euro auf nun rund 2,5 Milliarden Euro.
Chartanalyse der adidas-Aktie: Betrachtung im Tageschart
Im Tageschart habe die adidas-Aktie im März bei 130,00 EUR ihr Jahrestief markiert. Nach einer zunächst verhaltenen Bodenbildung habe das Kaufinteresse spürbar angezogen. Nachdem der Titel die langfristige 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 156,47 EUR) überwunden habe, habe sich der Kurs entlang der 20-Tage-Linie (SMA20, aktuell bei 169,83 EUR) aufwärtsgeschoben.
Mitte Juli habe diese erste Rallye-Phase mit einem Rücksetzer an die 50-Tage-Linie (SMA50, aktuell bei 156,41 EUR) geendet, gefolgt von einer kurzen Gegenbewegung und einem deutlichen Abwärts-Gap unter die SMA200. Bis Ende September habe sich der Anteilsschein unterhalb dieses wichtigen Durchschnitts etabliert. Erst im Oktober sei der nachhaltige Befreiungsschlag gelungen: Die Aktie habe sowohl die SMA20 und SMA50 als auch die SMA200 zurückerobert und sei in der Spitze bis in den Bereich um 180,00 EUR geklettert.
Ausblick Tageschart & Szenarien (12 bis 18 Monate)
Das übergeordnete Chartbild sei bullisch einzustufen:
Bull-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 55%): Solange sich die adidas-Aktie per Tagesschlusskurs über der SMA20 (169,83 EUR) halte, bleibe der Aufwärtstrend intakt. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite seien das jüngste Jahreshoch sowie im weiteren Verlauf die Marken bei 196,30 EUR und perspektivisch 227,00 EUR.
Bear-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 45%): Falle das Papier nachhaltig unter die SMA20, trübe sich das Bild ein. In diesem Fall drohe ein Rücklauf in die Unterstützungszone um SMA50 und SMA200 (ca. 156,40 EUR). Spätestens hier sollten Käufer wieder aktiv werden.
Kurzfristige Betrachtung: adidas-Aktie im 4-Stunden-Chart
Im 4-Stunden-Chart (4h) lasse sich die Aufwärtsdynamik seit Anfang Oktober detaillierter nachvollziehen. Nach dem Ausbruch über die SMA200 (im 4h-Chart aktuell bei 159,59 EUR) hätten die SMA20 (175,33 EUR) und die SMA50 (176,52 EUR) mehrfach als verlässliche Sprungbretter gedient. Zu Beginn der aktuellen Handelswoche hätten Gewinnmitnahmen jedoch zu einem Rutsch knapp unter diese beiden kurzfristigen Durchschnittslinien geführt.
Ausblick 4h-Chart & Szenarien (nächste 3 Monate)
Kurzfristig zeige sich das Bild neutral bis leicht bullisch, erfordere aber eine schnelle Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte:
Bull-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 45%): Gelinge der Aktie der zügige Rebreak über die SMA50 (176,52 EUR), sei der Weg für einen erneuten Test des Jahreshochs frei.
Bear-Szenario (Wahrscheinlichkeit: 55%): Scheitere der Titel an der SMA20/SMA50-Hürde und verliere er den Kontakt zu diesen Linien, dürfte sich die Konsolidierung in Richtung der 4h-SMA200 bei 159,59 EUR ausdehnen.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Überblick
Für aktive Trader und Anleger würden sich aus der technischen Analyse folgende relevante Kursmarken ergeben:
Widerstände (Oberseite):
174,94 EUR
175,23 EUR
175,32 EUR (SMA20 im 4h-Chart)
176,52 EUR (SMA50 im 4h-Chart)
188,70 EUR
196,30 EUR
Unterstützungen (Unterseite):
172,95 EUR
169,83 EUR (SMA20 im Tageschart)
159,59 EUR (SMA200 im 4h-Chart)
156,47 EUR (SMA200 im Tageschart)
156,41 EUR (SMA50 im Tageschart)
155,45 EUR
144,60 EUR
139,25 EUR
131,90 EUR (offenes Gap)
116,48 EUR
(Analyse vom 19.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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