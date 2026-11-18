Anders als Nike wächst adidas. Im dritten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz um 9 Prozent auf 7,252 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7 Prozent. Das Betriebsergebnis kletterte um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro, die operative Marge erreichte 13,9 Prozent. Rund 200 Millionen Euro davon stammten allerdings aus erstatteten US-Zöllen.

Für 2026 hob adidas die Prognose an: Das Betriebsergebnis soll nun rund 2,5 Milliarden Euro erreichen statt zuvor 2,3 Milliarden Euro, der währungsbereinigte Umsatz um 9 bis 10 Prozent wachsen.