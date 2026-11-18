Die adidas Aktie (Xetra-Kürzel ADS, ISIN DE000A1EWWW0) gibt am Mittwochmorgen weiter nach. Gegen 09:25 Uhr notiert der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach auf Xetra bei 172,20 Euro und damit 0,89 Prozent unter dem Vortagesschluss von 173,75 Euro. Das bedeutet Platz fünf unter den DAX Verlierern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht – der Blick der Anleger richtet sich auf den großen US-Rivalen Nike.
adidas Aktie DAX Verlierer: Nikes ernüchternder Investorentag wirkt nach – wird die Marke von 173 Euro zur Hürde?
Die adidas Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den fünf größten DAX Verlierern: Um 09:25 Uhr notiert sie auf Xetra bei 172,20 Euro, 0,89 Prozent unter dem Vortag. Eine eigene Meldung gibt es nicht – im Fokus steht der Kurssturz von Nike nach dessen Investorentag.
Die Gründe
Warum fällt die adidas Aktie heute?
Nike hielt am Dienstag seinen ersten Investorentag seit 2017 ab – und enttäuschte. Der Konzern warnte, der Umsatz könne noch zwei Jahre sinken. Die Aktie schloss 6,30 Prozent tiefer bei 35,85 Dollar, nachdem der Xetra-Handel bereits beendet war.
Nike dämpft die Branchenstimmung
Ein Umsatzrückgang beim Weltmarktführer über zwei weitere Jahre signalisiert eine schwierige Nachfrage im Sportartikelmarkt. Das Gewinnziel – ein bereinigter Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar bis zum Geschäftsjahr 2031 – überzeugte nicht.
Fortsetzung vom Dienstag
Bereits am Dienstag hatte die adidas Aktie zusammen mit Nike und Puma nachgegeben, ohne dass es einen konkreten Auslöser gab.
Prestigeverträge gehen an Nike
Nike übernimmt ab 2027/28 den Ball für die UEFA-Klubwettbewerbe und ab Januar 2027 die Ausrüstung des DFB – zwei Imageverluste für adidas.
Dass der Nike-Absturz die adidas Aktie heute belastet, ist eine naheliegende Einordnung, aber nicht von einer Quelle als Auslöser bestätigt. Denkbar ist auch, dass Anleger nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen Gewinne mitnehmen.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Fundamentaldaten
Wie stark ist adidas im Vergleich zu Nike?
Anders als Nike wächst adidas. Im dritten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz um 9 Prozent auf 7,252 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7 Prozent. Das Betriebsergebnis kletterte um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro, die operative Marge erreichte 13,9 Prozent. Rund 200 Millionen Euro davon stammten allerdings aus erstatteten US-Zöllen.
Für 2026 hob adidas die Prognose an: Das Betriebsergebnis soll nun rund 2,5 Milliarden Euro erreichen statt zuvor 2,3 Milliarden Euro, der währungsbereinigte Umsatz um 9 bis 10 Prozent wachsen.
Chartbild
Welche Marken zählen für die adidas Aktie?
Seit Jahresbeginn liegt die adidas Aktie bis Dienstag 2,18 Prozent im Plus, auf Monatssicht sogar 9,53 Prozent – auf Wochensicht aber 3,59 Prozent im Minus. Das 52-Wochen-Hoch vom Juli liegt bei 188,80 Euro, das Tief vom März bei 129,95 Euro. Mit dem heutigen Rückgang fällt die Aktie unter die Marke von 173 Euro, die zuletzt als Orientierung galt. Die 200-Tage-Linie verläuft deutlich tiefer bei rund 156 Euro.
Termine
Was sollten Anleger bei adidas jetzt beachten?
Die Jahreszahlen 2026 legt adidas am 3. März 2027 vor, die Q1-Zahlen am 27. April 2027. Die Hauptversammlung ist für den 29. April 2027 geplant.
FAQ zur adidas Aktie
Warum fällt die adidas Aktie heute?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Belastend wirkt der Kurssturz von Nike um 6,30 Prozent nach dessen Investorentag. Um 09:25 Uhr lag die adidas Aktie auf Xetra 0,89 Prozent im Minus bei 172,20 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der adidas Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet ADS, die ISIN DE000A1EWWW0.
Welche Prognose hat adidas für 2026?
Ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent.
Wann legt adidas die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 folgen am 3. März 2027.
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