Die adidas Aktie (Kürzel: ADS, ISIN: DE000A1EWWW0) gehört am Dienstagmittag zu den fünf größten DAX Verlierern. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 173,60 Euro, ein Minus von 1,92 Prozent zum Vortagesschluss von 177,00 Euro. Am Morgen hatte der Abschlag gegen 9:30 Uhr erst bei 0,5 Prozent gelegen – im Laufe des Vormittags haben die Verkäufer die Oberhand gewonnen. Im Fokus steht ausgerechnet der größte Rivale: Nike übernimmt die Spielbälle der Champions League, und am Abend hält der US-Konzern seinen Investorentag ab.
adidas Aktie DAX Verlierer: Nike schnappt sich den Champions-League-Ball – was bringt der Investorentag des Rivalen am Abend?
Die adidas Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten DAX Verlierern: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 173,60 Euro, knapp 2 Prozent unter dem Vortag. Belastend wirkt der offiziell bestätigte Verlust des UEFA-Ballvertrags an Nike – und am Abend stellt der US-Rivale bei seinem ersten Investorentag seit neun Jahren seine Strategie vor.
DAX Verlierer am Mittag
Warum fällt die adidas Aktie heute? Ein Prestigevertrag geht an Nike
Der DAX notiert gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent im Minus. Für adidas kommen ein Imageverlust im Fußball und die Spannung vor dem Auftritt des Konkurrenten zusammen.
UEFA-Ballvertrag geht an Nike
Die UEFA hat am Montag bestätigt, dass Nike ab der Saison 2027/28 bis 2031 offizieller Ballausrüster der europäischen Klubwettbewerbe der Männer wird – darunter Champions League, Europa League und Conference League. adidas liefert den Champions-League-Ball seit 2001.
Nike-Investorentag am Abend
Nike stellt am Dienstag bei seinem ersten Investorentag seit neun Jahren seine Strategie vor; die Präsentationen laufen nach deutscher Zeit etwa ab 17:30 Uhr. Was der Marktführer zu Wachstum, Margen und Marketingoffensive sagt, dürfte die gesamte Branche bewegen.
Schwacher Gesamtmarkt
Die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen drückt den gesamten Markt. Konsumwerte sind davon nicht ausgenommen.
Zur Einordnung: Der finanzielle Effekt des Ballvertrags dürfte begrenzt sein – laut einem Bericht von ad-hoc-news ist keine direkte Auswirkung auf das Geschäft erkennbar. Zudem war seit dem Frühjahr berichtet worden, dass Nike in exklusiven Gesprächen mit der UEFA steht. Für die Marke ist der Verlust der Bühne Champions League dennoch ein symbolischer Rückschlag. Ein neues Analystenurteil lag bis zum Mittag nicht vor.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Wie stark ist adidas operativ?
Operativ steht adidas glänzend da. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7 Prozent. Das Betriebsergebnis kletterte um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro – ein Rekord für ein einzelnes Quartal. Die Bruttomarge verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent, unterstützt von rund 200 Millionen Euro an erstatteten US-Zöllen.
Bereits mit den vorläufigen Zahlen am 20. Oktober hob adidas die Jahresprognose an: Das Betriebsergebnis soll 2026 nun rund 2,5 Milliarden Euro erreichen statt zuvor rund 2,3 Milliarden Euro, das währungsbereinigte Umsatzwachstum 9 bis 10 Prozent. Einziger Schwachpunkt war Europa, wo eine IT-Umstellung den Umsatz bremste; Greater China und Nordamerika wuchsen währungsbereinigt um 13 beziehungsweise 12 Prozent.
Wie sieht das Chartbild der adidas Aktie aus?
Nach den starken Zahlen hatte sich die adidas Aktie deutlich erholt; auf Monatssicht steht laut boerse.de weiterhin ein zweistelliges Plus. Seit Jahresbeginn liegt sie nach dem heutigen Rückgang nur noch wenige Prozent im Plus. Das 52-Wochen-Hoch im Xetra-Handel vom 6. Juli bei 188,80 Euro ist rund 9 Prozent entfernt, das Tief vom 23. März bei 129,95 Euro weit unter dem aktuellen Kurs. Die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 156 Euro. Kurzfristig ist das bisherige Tagestief um 173 Euro die Marke, an der sich zeigt, ob die Gewinnmitnahmen weitergehen.
Welche Termine sollten adidas-Anleger kennen?
Der wichtigste Termin liegt heute Abend: Nikes Investorentag mit Präsentationen ab etwa 17:30 Uhr deutscher Zeit. Die eigenen Zahlen für das Gesamtjahr 2026 dürfte adidas Anfang März 2027 vorlegen. Für 2025 hatte der Konzern eine Dividende von 2,80 Euro je Aktie gezahlt.
FAQ zur adidas Aktie
Warum fällt die adidas Aktie heute?
Die UEFA hat bestätigt, dass Nike ab 2027/28 die Bälle für die europäischen Klubwettbewerbe liefert – adidas verliert damit den Champions-League-Ball nach mehr als zwei Jahrzehnten. Zudem warten Anleger auf den Nike-Investorentag am Abend, und der Gesamtmarkt ist schwach.
Wie steht die adidas Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 173,60 Euro im Xetra-Handel, minus 1,92 Prozent.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die adidas Aktie?
Das Handelskürzel lautet ADS, die ISIN DE000A1EWWW0.
Wann hält Nike seinen Investorentag ab?
Am Dienstag, 17. November 2026; die Präsentationen beginnen nach deutscher Zeit etwa um 17:30 Uhr.
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