Operativ steht adidas glänzend da. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7 Prozent. Das Betriebsergebnis kletterte um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro – ein Rekord für ein einzelnes Quartal. Die Bruttomarge verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent, unterstützt von rund 200 Millionen Euro an erstatteten US-Zöllen.

Bereits mit den vorläufigen Zahlen am 20. Oktober hob adidas die Jahresprognose an: Das Betriebsergebnis soll 2026 nun rund 2,5 Milliarden Euro erreichen statt zuvor rund 2,3 Milliarden Euro, das währungsbereinigte Umsatzwachstum 9 bis 10 Prozent. Einziger Schwachpunkt war Europa, wo eine IT-Umstellung den Umsatz bremste; Greater China und Nordamerika wuchsen währungsbereinigt um 13 beziehungsweise 12 Prozent.