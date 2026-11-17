Die adidas Aktie (Kürzel: ADS, ISIN: DE000A1EWWW0) gehört im frühen Dienstagshandel zu den wenigen DAX Gewinnern. Auf Tradegate notierte das Papier gegen 9:03 Uhr bei 176,55 Euro und damit 0,34 Prozent höher, an der Börse Stuttgart lag es um 9:05 Uhr bei 176,70 Euro (+0,94 Prozent). Eine Unternehmensmeldung aus Herzogenaurach gab es nicht. Im Blick der Anleger steht vielmehr der Erzrivale: Nike hält heute seinen ersten Investorentag seit 2017 ab.
adidas Aktie DAX Gewinner: Warten auf den Nike-Investorentag – bringt der Rivale heute Abend neuen Schwung?
Die adidas Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den wenigen DAX Gewinnern: Auf Tradegate stand sie gegen 9:03 Uhr bei 176,55 Euro (+0,34 Prozent), in Stuttgart um 9:05 Uhr bei 176,70 Euro (+0,94 Prozent). Eine eigene Meldung gab es nicht – im Fokus steht der erste Nike-Investorentag seit 2017.
Branchenimpuls
Warum steigt die adidas Aktie heute gegen den Markt?
Der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter bei etwa 26.393 Punkten. Neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen treffen vor allem Technologiewerte. Konsumtitel wie adidas sind davon kaum betroffen.
Hinzu kommt ein branchenspezifischer Termin: Nike stellt am 16. und 17. November Investoren seine Strategie vor, der Webcast beginnt heute um 8:30 Uhr Ortszeit in Beaverton – nach deutscher Zeit also gegen 17:30 Uhr. Es ist der erste Investorentag des US-Konzerns seit 2017. Die Ziele und Aussagen des Weltmarktführers dürften als Gradmesser für die ganze Sportartikelbranche dienen. Dass Anleger adidas deshalb im Vorfeld kaufen, ist eine Einordnung – eine Quelle, die das ausdrücklich so beschreibt, liegt nicht vor.
Nike-Investorentag als Branchentest
Der erste Strategietag des Rivalen seit neun Jahren könnte Signale zu Nachfrage, Preisen und Lagerbeständen im Sportartikelmarkt liefern.
Rückzug aus Techwerten
Im Chip-Ausverkauf profitieren Branchen ohne direkten KI-Bezug.
Rückenwind aus den Zahlen
adidas hat sein Ziel für das operative Ergebnis 2026 im Oktober auf rund 2,5 Milliarden Euro angehoben.
Gegenwind
Was belastet die adidas Aktie trotz des Plus?
Am Montag sorgte eine Sportsponsoring-Nachricht für Aufsehen: Nike wird laut Börse Express ab der Saison 2027/28 Ballausrüster der UEFA-Klubwettbewerbe und beendet damit eine adidas-Partnerschaft, die seit 2001 bestand. Finanziell ist das für einen Konzern mit einem Quartalsumsatz von mehr als 7 Milliarden Euro überschaubar, als Imageverlust auf dem Fußballmarkt aber spürbar.
Auffällig ist zudem der Kursverlauf vom Montag: Am Vormittag lag die Aktie zeitweise mehr als 2 Prozent im Plus bei knapp 180 Euro, der Stuttgarter Vortageskurs von 175,05 Euro zeigt jedoch, dass ein Großteil dieses Gewinns bis zum Abend wieder abgegeben wurde.
Fundamentaldaten
Wie stark war das dritte Quartal?
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3
|7,25 Mrd. € (+9 %)
|EBIT Q3
|rund 1,01 Mrd. € (+37 %)
|davon Rückerstattung US-Zölle
|rund 200 Mio. €
|Umsatz Europa
|−4 %
|EBIT-Ziel 2026
|rund 2,5 Mrd. € (zuvor rund 2,3 Mrd. €)
|Umsatzziel 2026 (währungsbereinigt)
|+9 bis 10 %
Quelle: adidas, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026 (via aktiencheck.de-Archiv)
Der starke Ergebnissprung im dritten Quartal enthält einen Sondereffekt aus der Rückerstattung von US-Zöllen. Europa blieb mit einem Umsatzminus von 4 Prozent die Schwachstelle, alle anderen Regionen wuchsen zweistellig.
Ausblick
Welche Termine zählen jetzt für adidas?
Entscheidend für die nächsten Tage dürfte der Nike-Investorentag am heutigen Abend sein. Die eigenen Zahlen zum Gesamtjahr 2026 samt Ausblick auf 2027 will adidas laut finanzen.ch am 3. März 2027 vorlegen. Charttechnisch liegt das 52-Wochen-Hoch bei 188,80 Euro, das 52-Wochen-Tief laut finanzen.ch bei 129,95 Euro vom 23. März.
FAQ zur adidas Aktie
Warum steigt die adidas Aktie heute? Ohne Unternehmensmeldung profitiert die Aktie (ADS, ISIN DE000A1EWWW0) vom Rückzug aus Techwerten und von der Erwartung vor dem Nike-Investorentag.
Wie hoch ist das Plus der adidas Aktie? Gegen 9:03 Uhr lag sie auf Tradegate bei 176,55 Euro (+0,34 Prozent), in Stuttgart um 9:05 Uhr bei 176,70 Euro (+0,94 Prozent).
Was bedeutet der UEFA-Ballvertrag für Nike? Nike wird ab 2027/28 Ballausrüster der UEFA-Klubwettbewerbe und löst adidas nach mehr als zwei Jahrzehnten ab.
Wann legt adidas die Jahreszahlen vor? Laut finanzen.ch am 3. März 2027.
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