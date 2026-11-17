Der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter bei etwa 26.393 Punkten. Neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen treffen vor allem Technologiewerte. Konsumtitel wie adidas sind davon kaum betroffen.

Hinzu kommt ein branchenspezifischer Termin: Nike stellt am 16. und 17. November Investoren seine Strategie vor, der Webcast beginnt heute um 8:30 Uhr Ortszeit in Beaverton – nach deutscher Zeit also gegen 17:30 Uhr. Es ist der erste Investorentag des US-Konzerns seit 2017. Die Ziele und Aussagen des Weltmarktführers dürften als Gradmesser für die ganze Sportartikelbranche dienen. Dass Anleger adidas deshalb im Vorfeld kaufen, ist eine Einordnung – eine Quelle, die das ausdrücklich so beschreibt, liegt nicht vor.