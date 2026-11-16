Die adidas Aktie zählt zum Wochenauftakt zu den stärksten DAX Gewinnern. Um 9:04 Uhr kostet das Papier 178,60 Euro, ein Plus von 1,88 Prozent. Damit setzt die adidas-Aktie ihre Erholung fort: Nach der Verkaufsempfehlung der UBS Anfang November war sie vorbörslich bis auf 166,50 Euro gefallen, seitdem hat sie mehr als 7 Prozent zugelegt. Das Jahreshoch von 188,80 Euro liegt nur noch rund 6 Prozent entfernt. Rückenwind kommt von einem der optimistischsten Analysten am Markt – und von Zahlen, die so gut sind wie nie zuvor in der Geschichte des Konzerns.
adidas Aktie: DAX Gewinner mit Rekordquartal und Kursziel 245 Euro – zurück zum Jahreshoch?
Die adidas Aktie gehört am Montagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 1,88 Prozent auf 178,60 Euro. Rekordumsatz, erstmals mehr als eine Milliarde Euro Quartalsgewinn und die dritte Prognoseanhebung des Jahres treffen auf ein Kursziel von 245 Euro bei Bernstein. Doch Europa schwächelt, und die UBS rät zum Verkauf. Was hinter dem Anstieg der adidas Aktie steckt.
Der Auslöser
Bernstein bleibt bullish: 245 Euro als Leuchtturm
Während andere Häuser zur Vorsicht mahnen, hält Bernstein Research an seiner optimistischen Sicht fest. Das US-Analysehaus bestätigte am Freitag die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 245 Euro – rund 37 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Die Bestätigung von Bernstein gibt der adidas Aktie zum Wochenstart zusätzlichen Schub. Das Haus gehört zu den größten Optimisten unter den Analysten. Auch andere Banken sehen deutliches Potenzial: JPMorgan nennt ein Kursziel von 230 Euro, die Deutsche Bank 210 Euro, Jefferies und RBC jeweils 200 Euro. Am anderen Ende stehen Cantor Fitzgerald mit 170 Euro und die UBS mit 156 Euro und einer Verkaufsempfehlung. Die Spanne zeigt: Über die Stärke des Jahres 2026 herrscht Einigkeit, über 2027 nicht. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Zahlen
Erstmals mehr als eine Milliarde: das beste Quartal der Firmengeschichte
Im dritten Quartal steigerte adidas den Umsatz um 9 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte um 37 Prozent auf rund 1,01 Milliarden Euro – zum ersten Mal überhaupt mehr als eine Milliarde in einem Quartal. Rund 200 Millionen Euro davon stammen allerdings aus einer Erstattung zu viel gezahlter US-Zölle. Doch auch ohne diesen Sondereffekt wäre der Gewinn gestiegen, getragen von Verkäufen zum vollen Preis. Für 2026 hob Vorstandschef Bjørn Gulden das Ziel für das operative Ergebnis zum dritten Mal in diesem Jahr an, auf rund 2,5 Milliarden Euro nach zuvor rund 2,3 Milliarden. Beim Umsatz bleibt es bei einem währungsbereinigten Plus von 9 bis 10 Prozent.
Bekleidung als Wachstumsmotor
Das Bekleidungsgeschäft wuchs währungsbereinigt um 19 Prozent – ein Zeichen für die Stärke der Marke abseits des Schuhgeschäfts.
Direktgeschäft im Aufwind
Eigene Läden und Onlineshop tragen das Rekordquartal mit. Das stärkt die Margen.
Investitionen in die Profitabilität
Rund 100 Millionen Euro will adidas im vierten Quartal in Initiativen zur Ertragssteigerung stecken.
Schwachstelle Europa
Der Umsatz in Europa sank um 4 Prozent, alle anderen Regionen wuchsen zweistellig.
Wir müssen aber nicht in Panik geraten.
Die Bewertung
Die adidas Aktie im Check: KGV um 19
Mit einem Börsenwert von rund 32 Milliarden Euro ist die adidas Aktie nicht billig, aber auch nicht überzogen bewertet. Auf Basis des für 2026 geschätzten Gewinns je Aktie von 9,34 Euro ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 19. Der eigentliche Streitpunkt ist das Jahr 2027: Nach dem WM-Jahr 2026 mit hohen Umsätzen bei Trikots und Fußballschuhen wird die Vergleichsbasis schwer. Skeptiker wie die UBS verweisen genau darauf. Zudem mahnen Beobachter wegen schwächerer Oktober-Umsätze beim chinesischen Partner Pou Sheng zur Vorsicht beim China-Geschäft.
Die Marken
Charttechnik: die Zone um 188 Euro im Blick
Charttechnisch hat die adidas Aktie mit der Erholung seit dem Tief bei 166,50 Euro wieder Boden gutgemacht. Die nächste wichtige Hürde ist das Jahreshoch bei 188,80 Euro. Ein Anstieg darüber würde einen neuen Aufwärtstrend signalisieren. Nach unten bildet die Zone um 166 bis 170 Euro eine erste Unterstützung – dort hatten Käufer nach der UBS-Abstufung zugegriffen.
Häufige Fragen zur adidas Aktie
Warum ist die adidas Aktie heute DAX Gewinner?
Bernstein hat das Kursziel von 245 Euro und die Einstufung „Outperform“ bestätigt. Dazu wirkt das Rekordquartal mit der dritten Prognoseanhebung nach.
Wie hoch ist das Kursziel für die adidas Aktie?
Die genannten Ziele reichen von 156 Euro (UBS) bis 245 Euro (Bernstein). JPMorgan sieht 230 Euro, die Deutsche Bank 210 Euro.
Was ist das größte Risiko?
Die Vergleichsbasis 2027 nach dem WM-Jahr und die Schwäche in Europa. Den Ausblick auf 2027 legt adidas voraussichtlich Anfang März mit den Jahreszahlen vor.
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