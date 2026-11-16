adidas Aktie: DAX Gewinner mit Rekordquartal und Kursziel 245 Euro – zurück zum Jahreshoch?

Im dritten Quartal steigerte adidas den Umsatz um 9 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte um 37 Prozent auf rund 1,01 Milliarden Euro – zum ersten Mal überhaupt mehr als eine Milliarde in einem Quartal. Rund 200 Millionen Euro davon stammen allerdings aus einer Erstattung zu viel gezahlter US-Zölle. Doch auch ohne diesen Sondereffekt wäre der Gewinn gestiegen, getragen von Verkäufen zum vollen Preis. Für 2026 hob Vorstandschef Bjørn Gulden das Ziel für das operative Ergebnis zum dritten Mal in diesem Jahr an, auf rund 2,5 Milliarden Euro nach zuvor rund 2,3 Milliarden. Beim Umsatz bleibt es bei einem währungsbereinigten Plus von 9 bis 10 Prozent.