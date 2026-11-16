ADI-Aktie: Truist-Analyst Keith Hughes halbiert das Kursziel auf 11 Dollar – „Hold“ nach Prognosesenkung

Seitdem hat sich die Aktie mehr als halbiert. Die ersten Quartalszahlen als eigenständiges Unternehmen am 12. November enttäuschten, das Management senkte die Jahresprognose.

Die Aktienanalyse von Truist passt das Kursziel nun an das deutlich niedrigere Kursniveau an. Für eine Kaufempfehlung sieht Hughes weiterhin keinen Anlass.