Mehr als halbiert: Truist-Analyst Keith Hughes senkt das Kursziel für die ADI-Aktie von 24 auf 11 US-Dollar und bleibt bei „Hold“. Zum Schlusskurs von 10,09 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 9 Prozent. ADI Global Distribution vertreibt Sicherheits-, Brandschutz- und Netzwerktechnik an Installateure und wurde im August vom Haustechnikkonzern Resideo abgespalten.
ADI-Aktie: Truist-Analyst Keith Hughes halbiert das Kursziel auf 11 Dollar – „Hold“ nach Prognosesenkung
Truist-Analyst Keith Hughes senkt das Kursziel für die Aktie von ADI Global Distribution von 24 auf 11 US-Dollar und bleibt bei „Hold“. Zum Schlusskurs von 10,09 US-Dollar sind das rund 9 Prozent Potenzial. Der frisch von Resideo abgespaltene Großhändler für Sicherheitstechnik hat seine Jahresprognose gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- ADI Global Distribution Inc.
- Handelssymbol
- ADIG (NYSE)
- Analyst
- Keith Hughes
- Bank
- Truist
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 11 US-Dollar (zuvor 24 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Truist zur ADI-Aktie
Holpriger Start an der Börse – Hughes zieht die Reißleine beim Ziel
Keith Hughes nahm die Coverage der ADI-Aktie am 26. August mit „Hold“ und einem Kursziel von 24 US-Dollar auf – wenige Wochen nach der Abspaltung von Resideo.
Seitdem hat sich die Aktie mehr als halbiert. Die ersten Quartalszahlen als eigenständiges Unternehmen am 12. November enttäuschten, das Management senkte die Jahresprognose.
Die Aktienanalyse von Truist passt das Kursziel nun an das deutlich niedrigere Kursniveau an. Für eine Kaufempfehlung sieht Hughes weiterhin keinen Anlass.
Die Argumente von Keith Hughes
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Truist-Analyst Keith Hughes stützt:
Umsatz wächst
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 9 Prozent auf 1,306 Milliarden US-Dollar.
Ergebnis sinkt
Das bereinigte EBITDA ging dagegen um 13 Prozent zurück.
Schwaches Wohnungsgeschäft
Die Nachfrage aus dem privaten Wohnbau blieb schwach, die Eigenmarken entwickelten sich im Oktober enttäuschend.
Schulden aus der Abspaltung
ADI startet mit einer Nettoverschuldung von rund 850 Millionen US-Dollar in die Eigenständigkeit.
Ein Großhändler im Abschwung
ADI beliefert Installateure und Fachbetriebe mit Kameras, Alarmanlagen, Zugangskontrollen und Netzwerktechnik. Das Geschäft hängt stark von Neubau und Renovierungen ab.
Mit der gesenkten Prognose muss ADI das Vertrauen der Anleger erst zurückgewinnen. Wie schnell das gelingt, hängt vor allem von einer Belebung im Wohnungsbau ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Keith Hughes. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 11 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
ADI Global Distribution Inc. (ADIG): Halten, Kursziel 11,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Keith Hughes, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Keith Hughes, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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