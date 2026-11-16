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ADI-Aktie: Truist-Analyst Keith Hughes halbiert das Kursziel auf 11 Dollar – „Hold“ nach Prognosesenkung

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Truist-Analyst Keith Hughes senkt das Kursziel für die Aktie von ADI Global Distribution von 24 auf 11 US-Dollar und bleibt bei „Hold“. Zum Schlusskurs von 10,09 US-Dollar sind das rund 9 Prozent Potenzial. Der frisch von Resideo abgespaltene Großhändler für Sicherheitstechnik hat seine Jahresprognose gesenkt.

Weiße Überwachungskamera an einem Mast vor blauem Himmel
Bild: Pexels (15640038)
Rating Truist (bestätigt)
Hold
Kursziel (zuvor 24 $)
11 $
Schlusskurs 13.11.2026
10,09 $
Abstand zum Kursziel
+9,0 %

Steckbrief

Unternehmen
ADI Global Distribution Inc.
Handelssymbol
ADIG (NYSE)
Analyst
Keith Hughes
Bank
Truist
Rating
Hold (bestätigt)
Kursziel
11 US-Dollar (zuvor 24 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Mehr als halbiert: Truist-Analyst Keith Hughes senkt das Kursziel für die ADI-Aktie von 24 auf 11 US-Dollar und bleibt bei „Hold“. Zum Schlusskurs von 10,09 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 9 Prozent. ADI Global Distribution vertreibt Sicherheits-, Brandschutz- und Netzwerktechnik an Installateure und wurde im August vom Haustechnikkonzern Resideo abgespalten.

Truist zur ADI-Aktie

Holpriger Start an der Börse – Hughes zieht die Reißleine beim Ziel

Keith Hughes nahm die Coverage der ADI-Aktie am 26. August mit „Hold“ und einem Kursziel von 24 US-Dollar auf – wenige Wochen nach der Abspaltung von Resideo.

Seitdem hat sich die Aktie mehr als halbiert. Die ersten Quartalszahlen als eigenständiges Unternehmen am 12. November enttäuschten, das Management senkte die Jahresprognose.

Die Aktienanalyse von Truist passt das Kursziel nun an das deutlich niedrigere Kursniveau an. Für eine Kaufempfehlung sieht Hughes weiterhin keinen Anlass.

Die Argumente von Keith Hughes

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Truist-Analyst Keith Hughes stützt:

  1. Umsatz wächst

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 9 Prozent auf 1,306 Milliarden US-Dollar.

  2. Ergebnis sinkt

    Das bereinigte EBITDA ging dagegen um 13 Prozent zurück.

  3. Schwaches Wohnungsgeschäft

    Die Nachfrage aus dem privaten Wohnbau blieb schwach, die Eigenmarken entwickelten sich im Oktober enttäuschend.

  4. Schulden aus der Abspaltung

    ADI startet mit einer Nettoverschuldung von rund 850 Millionen US-Dollar in die Eigenständigkeit.

Ein Großhändler im Abschwung

ADI beliefert Installateure und Fachbetriebe mit Kameras, Alarmanlagen, Zugangskontrollen und Netzwerktechnik. Das Geschäft hängt stark von Neubau und Renovierungen ab.

Mit der gesenkten Prognose muss ADI das Vertrauen der Anleger erst zurückgewinnen. Wie schnell das gelingt, hängt vor allem von einer Belebung im Wohnungsbau ab.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Keith Hughes. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 11 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

ADI Global Distribution Inc. (ADIG): Halten, Kursziel 11,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Keith Hughes, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:19 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:19 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Keith Hughes, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.