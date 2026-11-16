Ein Kursziel weit über dem Kurs: H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ für die Actuate-Aktie, senkt das Kursziel aber von 15 auf 10 US-Dollar. Die Aktie notiert laut Ratingübersicht bei nur 0,28 US-Dollar. Actuate entwickelt den Wirkstoff Elraglusib gegen schwer behandelbare Krebsarten.
Actuate-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ – Kursziel 10 Dollar bei 28 Cent Kurs
H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Actuate Therapeutics, senkt das Kursziel aber von 15 auf 10 US-Dollar. Die Aktie notiert bei nur 0,28 US-Dollar. Der Abstand zwischen Kurs und Ziel ist extrem.
Steckbrief
- Unternehmen
- Actuate Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- ACTU (Nasdaq)
- Analyst
- Ramakanth Swayampakula
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 10 US-Dollar (zuvor 15 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Actuate-Aktie
Daten stark, Aktie am Boden – Swayampakula bleibt optimistisch
Ramakanth Swayampakula hält an seiner Kaufempfehlung fest, obwohl die Aktie fast ihren gesamten Wert verloren hat.
Ende 2025 kostete die Actuate-Aktie noch gut 6 US-Dollar. Bis Mitte Juli 2026 fiel sie auf 1,50 US-Dollar, inzwischen notiert sie unter 30 Cent.
Das Unternehmen hat keine Umsätze und ist auf frisches Kapital angewiesen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula zu lesen ist:
Längeres Überleben
In einer Phase-2-Studie bei metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs verlängerte Elraglusib plus Chemotherapie das mittlere Überleben von 7,2 auf 10,1 Monate.
Tablette in Entwicklung
Die FDA hat eine Phase-1/2-Studie mit einer Tablettenform von Elraglusib genehmigt.
Neue Daten
Vom 18. bis 20. November stellt Actuate in Barcelona vorklinische Daten der Tablette bei Melanom vor.
Breite Anwendung
Mehr als 500 Patienten wurden bereits mit Elraglusib behandelt.
Finanzierung als größte Hürde
Die FDA hatte 2025 einen Antrag auf beschleunigte Prüfung als Durchbruchstherapie abgelehnt. Eine große Zulassungsstudie würde viel Geld kosten.
Ende 2025 verfügte Actuate über 13,2 Millionen US-Dollar. Weitere Kapitalerhöhungen dürften die Aktionäre verwässern.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Ramakanth Swayampakula. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 10 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Actuate Therapeutics, Inc. (ACTU): Kaufen, Kursziel 10,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ramakanth Swayampakula, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ramakanth Swayampakula, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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