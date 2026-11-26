Die ACS-Aktie (ISIN: ES0167050915, WKN: A0CBA2, deutsches Handelssymbol: OCI1, US-Handelssymbol: ACSAY) gehört am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie von Actividades de Construcción y Servicios 81,50 Euro, ein Plus von 2,45 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Die ACS-Aktie profitiert von der breiten Erholung nach dem Kurssturz vom Mittwoch.
ACS-Aktie IBEX 35 Gewinner: Baukonzern mit US-Geschäft erholt sich – Rechenzentren als Rückenwind
Die ACS-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt der Bau- und Infrastrukturkonzern um 2,45 Prozent auf 81,50 Euro. Nach dem Zollschreck vom Mittwoch kaufen Anleger wieder Werte mit großem US-Geschäft. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Der IBEX 35 erholt sich – und ACS ist vorne mit dabei
Nach dem Fünfmonatstief vom Mittwoch steigen Anleger wieder in den spanischen Markt ein. Bau- und Infrastrukturwerte gehören zu den Gewinnern.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ACS-Aktie heute zulegt
Für die ACS-Aktie gibt es am Donnerstagmorgen keinen eigenen Auslöser. ACS erwirtschaftet einen großen Teil seines Geschäfts in Nordamerika, vor allem über die Tochter Turner. Die Zollsorgen vom Mittwoch belasteten deshalb auch ACS. Weil die US-Zölle bisher nur ein Vorschlag sind, kehren Anleger zurück. Dazu kommt der Bau von Rechenzentren, der in den vergangenen Monaten zu einem wichtigen Wachstumstreiber des Konzerns geworden ist.
Breite Erholung
Der IBEX 35 steigt am Donnerstag nach dem Minus von rund 2 Prozent am Vortag.
US-Geschäft
Über Turner und Hochtief ist ACS stark in Nordamerika vertreten.
Rechenzentren
Der Bau von Rechenzentren für Cloud- und KI-Anbieter treibt den Auftragsbestand.
Das Unternehmen
ACS: Spaniens größter Baukonzern mit deutscher Tochter
ACS mit Sitz in Madrid wird von Florentino Pérez geführt und ist der größte Baukonzern Spaniens. Über die Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Xetra-Kürzel: HOT) kontrolliert ACS auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic. Der Konzern baut Straßen, Bahnstrecken, Krankenhäuser und zunehmend Rechenzentren. Zudem betreibt ACS Mautstraßen und andere Infrastruktur in Konzession.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur ACS-Aktie
Warum ist die ACS-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die ACS-Aktie profitiert von der breiten Erholung des IBEX 35 nach dem Kurssturz vom Mittwoch. Weil die US-Zölle bisher nur ein Vorschlag sind, greifen Anleger bei Werten mit großem US-Geschäft wieder zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ACS-Aktie?
Die ISIN lautet ES0167050915, die WKN A0CBA2. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OCI1 gehandelt, in den USA unter ACSAY (OTC).
Wie stark steigt die ACS-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die ACS-Aktie bei 81,50 Euro und damit 2,45 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Welche Rolle spielt Hochtief für ACS?
ACS hält die Mehrheit an der deutschen Hochtief. Über sie gehören auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic zum Konzern.
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