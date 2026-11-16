Ein Kursziel, das ein Vielfaches des Kurses verspricht: H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju bleibt bei „Buy“ für die Aclaris-Aktie und bestätigt das Kursziel von 16 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 3,92 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 308 Prozent. Das Biotech-Unternehmen steht vor wichtigen Studiendaten zu seinem Antikörper Bosakitug gegen Neurodermitis.
Aclaris-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju bleibt bei „Buy“ – Kursziel 16 Dollar, Vervierfachung im Visier
H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju bestätigt die Kaufempfehlung für die Aclaris-Aktie mit einem Kursziel von 16 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 3,92 US-Dollar sind das rund 308 Prozent Potenzial. Bis Jahresende erwartet Aclaris die Topline-Daten zu Bosakitug bei Neurodermitis.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aclaris Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- ACRS (Nasdaq)
- Analyst
- Ram Selvaraju
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 16 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Aclaris-Aktie
Daten vor Jahresende – Selvaraju bleibt zuversichtlich
Ram Selvaraju bewertet die Aclaris-Aktie mit „Buy“. Das Kursziel von 16 US-Dollar bestätigt er nun auch nach den Zahlen zum dritten Quartal.
Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt vor allem auf die breite Pipeline in der Immunologie. Gleich mehrere Wirkstoffe stehen vor wichtigen Meilensteinen.
Der Abstand zwischen Kurs und Kursziel zeigt, wie stark die Einschätzung von Studienerfolgen abhängt: Gute Daten könnten die Aktie deutlich neu bewerten, schlechte sie weiter belasten.
Die Argumente von Ram Selvaraju
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju stützt:
Neurodermitis-Daten
Die Topline-Ergebnisse der Studie ADMIRATION mit Bosakitug bei atopischer Dermatitis werden noch vor Ende 2026 erwartet.
Positive Frühdaten
ATI-052 lieferte in einer Phase-1b-Studie positive Ergebnisse.
Weitere Studie
Für Modzatinib ist im vierten Quartal ein Meilenstein in der Phase-2b-Entwicklung bei Lichen planus vorgesehen, einer entzündlichen Haut- und Schleimhauterkrankung.
Lange Reichweite
Aclaris verfügte Ende September über 204,6 Millionen US-Dollar, auch dank einer Kapitalerhöhung über 50 Millionen US-Dollar. Das Geld reicht bis Mitte 2029.
Verluste im Rahmen, Kasse prall gefüllt
Im dritten Quartal verbuchte Aclaris einen Nettoverlust von 18,5 Millionen US-Dollar. Mit der Kapitalerhöhung hat das Unternehmen seine Finanzierung für die nächsten Jahre gesichert.
Der Markt für Neurodermitis-Medikamente ist groß, aber hart umkämpft. Bosakitug muss sich gegen etablierte Antikörper großer Pharmakonzerne behaupten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Ram Selvaraju. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 16 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS): Kaufen, Kursziel 16,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von H.C. Wainwright (Analyst Ram Selvaraju). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: H.C. Wainwright (Analyst Ram Selvaraju).
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