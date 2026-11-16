Aclaris-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju bleibt bei „Buy“ – Kursziel 16 Dollar, Vervierfachung im Visier

Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt vor allem auf die breite Pipeline in der Immunologie. Gleich mehrere Wirkstoffe stehen vor wichtigen Meilensteinen.

Der Abstand zwischen Kurs und Kursziel zeigt, wie stark die Einschätzung von Studienerfolgen abhängt: Gute Daten könnten die Aktie deutlich neu bewerten, schlechte sie weiter belasten.