Eine eigene Unternehmensnachricht gab es am Dienstag nicht. Die Acerinox-Aktie fiel im Gleichschritt mit der Branche: ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Madrid: MTS, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) verlor 7,65 Prozent und führte die Verliererliste an. Spanische Marktberichte sprechen davon, dass die Stahlwerte die Gewinne vom Montag wieder abgegeben haben. Dazu kamen Medienberichte über Pläne der US-Regierung, die Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern anzuheben, sowie neue Daten zu den Kosten: Spaniens Industriepreise stiegen im Oktober um 19,9 Prozent zum Vorjahr, getrieben von den Energiepreisen.