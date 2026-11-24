Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht, das operative Ergebnis ist so hoch wie seit 13 Quartalen nicht mehr – und doch gehört die Acerinox-Aktie (ISIN: ES0132105018, WKN: A0B7GP, Handelssymbol Madrid: ACX, Xetra-Kürzel: ACE1, US-OTC-Symbol: ANIOY) erneut zu den Schlusslichtern. Mit einem Minus von 4,36 Prozent auf 14,25 Euro ist der Edelstahlhersteller der zweitgrößte IBEX 35 Verlierer des Tages. Der IBEX 35 gab 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte nach. Unsere Analyse zeigt, warum die Börse dem IBEX 35 Verlierer Acerinox die guten Zahlen nicht honoriert.
Acerinox-Aktie IBEX 35 Verlierer: Bestes Quartal seit Jahren, trotzdem minus 4,36 Prozent – was Anleger am Edelstahlkonzern stört
Die Acerinox-Aktie ist zweitgrößter IBEX 35 Verlierer des Tages: minus 4,36 Prozent auf 14,25 Euro. Dabei hat der Edelstahlhersteller zuletzt das beste operative Quartal seit 13 Quartalen gemeldet. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust – von der Branchenschwäche über Zollsorgen bis zur gestiegenen Verschuldung.
Tagesanalyse
Im Sog der Stahlbranche: so wurde Acerinox zum IBEX 35 Verlierer
Eine eigene Unternehmensnachricht gab es am Dienstag nicht. Die Acerinox-Aktie fiel im Gleichschritt mit der Branche: ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Madrid: MTS, US-Handelssymbol: MT an der NYSE) verlor 7,65 Prozent und führte die Verliererliste an. Spanische Marktberichte sprechen davon, dass die Stahlwerte die Gewinne vom Montag wieder abgegeben haben. Dazu kamen Medienberichte über Pläne der US-Regierung, die Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern anzuheben, sowie neue Daten zu den Kosten: Spaniens Industriepreise stiegen im Oktober um 19,9 Prozent zum Vorjahr, getrieben von den Energiepreisen.
Die Gründe für den Kursverlust
Was die Acerinox-Aktie belastet
Branchenschwäche
Stahlwerte waren am Dienstag die schwächste Gruppe im IBEX 35. Anleger nahmen nach der Erholung vom Montag Gewinne mit.
Schwächeres Schlussquartal
Acerinox selbst erwartet für das vierte Quartal ein EBITDA unter dem des dritten Quartals – vor allem wegen der üblichen Saisonschwäche in den USA.
Europa lässt auf sich warten
Eine Erholung des europäischen Geschäfts stellt der Konzern erst für 2027 in Aussicht.
Schulden und Cashflow
Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 96 Millionen Euro, die Nettofinanzschulden stiegen auf 1.535 Millionen Euro.
Hintergrund
Starkes US-Geschäft, schwache Bilanzdynamik
Die Zahlen vom 30. Oktober erklären, warum die Börse so empfindlich reagiert. Operativ lief es gut: Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal auf 85 Millionen Euro nach 25 Millionen Euro im Vorjahr, das EBITDA erreichte 199 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen. Träger war das US-Geschäft. In den ersten neun Monaten verdiente Acerinox 162 Millionen Euro nach 7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Trotzdem verlor die Aktie am Tag der Zahlenvorlage rund 5,5 Prozent. Der Grund: Der Mittelabfluss und die gestiegene Verschuldung überlagerten den Gewinnsprung. Zudem bezifferte der Konzern die direkte Belastung durch den Konflikt im Nahen Osten auf rund 16 Millionen Euro im Quartal.
Häufige Fragen zur Acerinox-Aktie
Warum ist die Acerinox-Aktie heute IBEX 35 Verlierer?
Die Aktie verlor am 24. November 2026 4,36 Prozent auf 14,25 Euro. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Die gesamte Stahlbranche stand unter Druck, dazu kamen Zollsorgen und hohe Energiekosten.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Acerinox-Aktie?
Die ISIN lautet ES0132105018, die WKN A0B7GP. In Madrid wird die Aktie unter ACX gehandelt, auf Xetra unter ACE1. In den USA ist sie außerbörslich unter ANIOY handelbar.
Wie waren die letzten Quartalszahlen von Acerinox?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Acerinox einen Nettogewinn von 85 Millionen Euro und ein EBITDA von 199 Millionen Euro. Der freie Cashflow war mit 96 Millionen Euro negativ.
Was erwartet Acerinox für das vierte Quartal?
Der Konzern rechnet mit einem EBITDA unter dem Niveau des dritten Quartals, vor allem wegen saisonaler Effekte in den USA.
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