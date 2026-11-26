Die Accor-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Hotelkonzern an der Euronext Paris 1,44 Prozent höher bei 49,18 Euro, ein Plus von 0,70 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 48,48 Euro.
Accor-Aktie als CAC40 Gewinner: Hotelkonzern folgt der Marktrally
Die Accor-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,44 % auf 49,18 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Eine eigene Meldung gab es nicht.
CAC40 Gewinner
Warum die Accor-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Accor-Aktie profitiert vom Marktumfeld: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Börsen holten ihre Verluste größtenteils auf, und die neuen US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet. Konjunktursensible Werte wie Hotelbetreiber reagieren auf solche Entspannungssignale überdurchschnittlich.
Einordnung
Accor betreibt Hotels unter Marken wie Sofitel, Novotel und Ibis. Das Geschäft hängt von Reiselust und Konsumklima ab, beide gelten als konjunkturabhängig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Accor SA
- ISIN
- FR0000120404
- Handelssymbol
- AC (Euronext Paris)
- US-Symbol
- ACCYY (OTC)
- Kurs
- 49,18 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Accor-Aktie
Warum ist die Accor-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich und konjunktursensible Werte legten zu. Die Aktie stieg um 1,44 Prozent.
Welche Marken gehören zu Accor? Unter anderem Sofitel, Novotel und Ibis.
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