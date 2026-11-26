Die Acciona Energía-Aktie (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CS39, deutsches Handelssymbol: 5BP, US-Handelssymbol: CRPAY) zählt am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie der Ökostrom-Tochter von Acciona 18,91 Euro, ein Plus von 1,89 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Die Acciona Energía-Aktie profitiert von der breiten Erholung und nachlassenden Zinssorgen.
Acciona Energía-Aktie IBEX 35 Gewinner: Ökostromwert erholt sich – Zinssorgen lassen nach
Die Acciona Energía-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt der Wind- und Solarstromproduzent um 1,89 Prozent auf 18,91 Euro. Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch kehren Anleger zu zinsempfindlichen Ökostromwerten zurück. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Der IBEX 35 erholt sich – Ökostromwerte ziehen mit
Mit Solaria und Acciona Energía stehen gleich zwei Ökostromwerte unter den IBEX 35 Gewinnern am Morgen.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acciona Energía-Aktie heute zulegt
Für die Acciona Energía-Aktie gibt es keinen eigenen Auslöser. Wind- und Solarparks erfordern hohe Investitionen, die überwiegend über Kredite finanziert werden. Ökostromwerte reagieren deshalb stark auf Zinserwartungen. Am Mittwoch hatten der höhere Ölpreis und hartnäckige US-Inflationsdaten Zinssorgen geschürt. Am Donnerstag lässt dieser Druck nach.
Breite Erholung
Der IBEX 35 steigt nach dem Minus von rund 2 Prozent am Vortag.
Zinsen
Ökostromwerte gehören zu den zinsempfindlichsten Aktien im Index.
Branchentrend
Auch Solaria (ISIN: ES0165386014, WKN: A0MU98, Handelssymbol: AOR) steht an der Spitze der IBEX 35 Gewinner.
Das Unternehmen
Acciona Energía: Wind, Sonne und Wasserkraft
Acciona Energía ist seit Juli 2021 an der Börse und gehört mehrheitlich zum Infrastrukturkonzern Acciona (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, deutsches Handelssymbol: AJ3, US-Handelssymbol: ACXIF). Das Unternehmen betreibt Wind- und Solarparks sowie Wasserkraftwerke in Spanien, Lateinamerika, Nordamerika und Australien. Es bietet zudem Ökostrom für Industriekunden, Ladesäulen für Elektroautos und Lösungen für grünen Wasserstoff an. 2025 erzielte Acciona Energía rund 4,1 Milliarden Euro Umsatz.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Acciona Energía-Aktie
Warum ist die Acciona Energía-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acciona Energía-Aktie profitiert von der breiten Erholung des IBEX 35 nach dem Kurssturz vom Mittwoch. Nachlassende Zinssorgen helfen Ökostromwerten. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona Energía-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105563003, die WKN A3CS39. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5BP gehandelt, in den USA unter CRPAY (OTC).
Wie stark steigt die Acciona Energía-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Acciona Energía-Aktie bei 18,91 Euro und damit 1,89 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Wem gehört Acciona Energía?
Mehrheitsaktionär ist der Infrastrukturkonzern Acciona, der ebenfalls im IBEX 35 notiert ist.
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