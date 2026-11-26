Die Acciona-Aktie (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, deutsches Handelssymbol: AJ3, US-Handelssymbol: ACXIF) zählt am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie des Infrastruktur- und Energiekonzerns 186,70 Euro, ein Plus von 2,36 Prozent. Auch die Tochter Acciona Energía legt deutlich zu. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht.
Acciona-Aktie IBEX 35 Gewinner: Infrastruktur und Ökostrom – die Mutter von Acciona Energía legt kräftig zu
Die Acciona-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt der Infrastrukturkonzern um 2,36 Prozent auf 186,70 Euro. Nach dem Kurssturz vom Mittwoch greifen Anleger bei zinsempfindlichen Infrastrukturwerten wieder zu. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Der IBEX 35 erholt sich – Infrastrukturwerte vorn
Nach dem Fünfmonatstief vom Mittwoch kehren Anleger in den spanischen Markt zurück. Infrastruktur- und Energiewerte gehören zu den Gewinnern.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acciona-Aktie heute zulegt
Für die Acciona-Aktie gibt es am Donnerstagmorgen keinen eigenen Auslöser. Acciona finanziert große Bau-, Wasser- und Energieprojekte langfristig und ist deshalb empfindlich gegenüber Zinsen. Der höhere Ölpreis und hartnäckige US-Inflationsdaten hatten am Mittwoch Zinssorgen geschürt. Am Donnerstag lässt dieser Druck nach, und Anleger kaufen wieder zu.
Breite Erholung
Der IBEX 35 steigt nach dem Minus von rund 2 Prozent am Vortag.
Zinsen
Infrastrukturwerte reagieren stark auf Zinserwartungen.
Ökostrom-Tochter
Die Mehrheitsbeteiligung an Acciona Energía bindet Acciona eng an die Entwicklung der erneuerbaren Energien.
Das Unternehmen
Acciona: Bau, Wasser und erneuerbare Energien
Acciona mit Sitz in Alcobendas bei Madrid wird von der Familie Entrecanales kontrolliert. Der Konzern baut Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Bahnstrecken, betreibt Wasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen und ist Mehrheitsaktionär der börsennotierten Acciona Energía (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CS39, deutsches Handelssymbol: 5BP, US-Handelssymbol: CRPAY). Über diese Beteiligung ist Acciona einer der großen Anbieter von Wind- und Solarstrom.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Acciona-Aktie
Warum ist die Acciona-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acciona-Aktie profitiert von der breiten Erholung des IBEX 35 nach dem Kurssturz vom Mittwoch. Nachlassende Zinssorgen helfen dem Infrastrukturkonzern. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona-Aktie?
Die ISIN lautet ES0125220311, die WKN 865629. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AJ3 gehandelt, in den USA unter ACXIF (OTC).
Wie stark steigt die Acciona-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Acciona-Aktie bei 186,70 Euro und damit 2,36 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Wie hängen Acciona und Acciona Energía zusammen?
Acciona ist Mehrheitsaktionär der ebenfalls im IBEX 35 notierten Acciona Energía. Beide Aktien liegen am Donnerstagmorgen im Plus.
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