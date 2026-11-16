Countdown zu den entscheidenden Daten: Guggenheim-Analyst Vamil Divan senkt das Kursziel für die Absci-Aktie leicht von 15 auf 14 US-Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 8,45 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 66 Prozent. Absci will mit einem per KI entworfenen Antikörper erblich bedingten Haarausfall behandeln.
Absci-Aktie: Guggenheim-Analyst Vamil Divan bleibt bei „Buy“ – Kursziel 14 Dollar vor den Haarwuchs-Daten
Guggenheim-Analyst Vamil Divan senkt das Kursziel für die Absci-Aktie leicht von 15 auf 14 US-Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 8,45 US-Dollar sind das rund 66 Prozent Potenzial. Bis Jahresende erwartet Absci erste Wirksamkeitsdaten seines Haarwuchs-Antikörpers.
Steckbrief
- Unternehmen
- Absci Corporation
- Handelssymbol
- ABSI (Nasdaq)
- Analyst
- Vamil Divan
- Bank
- Guggenheim
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 14 US-Dollar (zuvor 15 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Guggenheim zur Absci-Aktie
Leicht gesenktes Ziel – Divan bleibt Käufer
Vamil Divan gehört bei Absci zu den Optimisten. Die Aktie hatte im Sommer nach guten Sicherheitsdaten stark zugelegt, zuletzt aber wieder deutlich nachgegeben.
Vor den Quartalszahlen notierte sie noch um 10 US-Dollar, inzwischen liegt sie bei 8,45 US-Dollar. Mit der leichten Senkung auf 14 US-Dollar passt die Aktienanalyse von Guggenheim das Ziel an, ohne an der Kaufempfehlung zu rütteln.
Ein Grund für die Senkung könnte die gestiegene Aktienzahl nach der Kapitalerhöhung im Juni sein.
Die Argumente von Vamil Divan
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Guggenheim-Analyst Vamil Divan:
Neuer Wirkmechanismus
ABS-201 blockiert den Prolaktinrezeptor und soll Haarfollikel regenerieren – ein anderer Ansatz als bisherige Mittel.
Gute Sicherheitsdaten
In der ersten Studienphase war ABS-201 gut verträglich, die Halbwertszeit liegt bei mindestens 65 Tagen.
Wenige Spritzen
Absci hält zwei bis drei Dosen über sechs Monate für möglich.
Großer Markt
Laut Absci leiden in den USA rund 80 Millionen Menschen an erblich bedingtem Haarausfall.
Erste Wirksamkeitsdaten bis Jahresende
Absci erwartet erste Ergebnisse nach 13 Wochen Behandlung noch in der zweiten Jahreshälfte 2026, die vollständigen 26-Wochen-Daten Anfang 2027. Veröffentlicht werden sollen unter anderem Haaranzahl, Haardicke und Pigmentierung.
Parallel will Absci noch im vierten Quartal eine Phase-2-Studie mit ABS-201 gegen Endometriose starten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst Vamil Divan. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 14 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Absci Corporation (ABSI): Kaufen, Kursziel 14,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Guggenheim (Analyst Vamil Divan). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Guggenheim (Analyst Vamil Divan).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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