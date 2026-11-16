Absci-Aktie: Guggenheim-Analyst Vamil Divan bleibt bei „Buy“ – Kursziel 14 Dollar vor den Haarwuchs-Daten

Vor den Quartalszahlen notierte sie noch um 10 US-Dollar, inzwischen liegt sie bei 8,45 US-Dollar. Mit der leichten Senkung auf 14 US-Dollar passt die Aktienanalyse von Guggenheim das Ziel an, ohne an der Kaufempfehlung zu rütteln.

Ein Grund für die Senkung könnte die gestiegene Aktienzahl nach der Kapitalerhöhung im Juni sein.