Die ABO Energy Anleihe 2024/29 (ISIN DE000A3829F5) und die ABO-Energy-Anleihe 2021/30 (ISIN DE000A3H2UT8) sollen nach dem Willen des Windparkentwicklers vollständig erlassen werden. Das geht aus der Ad-hoc-Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA zu einem geplanten Restrukturierungsvorhaben nach dem StaRUG hervor, über die der Anleihen-Finder am 11. November 2026 berichtete. Beide Papiere sind nachrangig, die Gläubiger sollen im Gegenzug nachrangige Besserungsscheine erhalten. Auch die Aktionäre gehen nach den vorliegenden Angaben leer aus: Das Grundkapital soll auf null herabgesetzt werden, die neuen Aktien soll ein Sanierungsgesellschafter allein zeichnen.
ABO Energy Anleihe: Nachrangige Anleihen 2024/29 und 2021/30 sollen vollständig entfallen - Wie viel bleibt Gläubigern von der Mittelstandsanleihe?
ABO Energy will sich über das StaRUG-Verfahren sanieren. Die beiden nachrangigen Anleihen 2024/29 und 2021/30 sollen samt Zinsen erlassen und durch Besserungsscheine ersetzt werden, die Altaktionäre verlieren ihre Beteiligung. Was der Plan für Anleihegläubiger und den Mittelstandsanleihemarkt bedeutet.
Was plant ABO Energy für die Anleihegläubiger?
Der Plan sieht nach dem Bericht des Anleihen-Finders vier Bausteine vor. Erstens sollen die beiden nachrangigen Anleihen einschließlich aufgelaufener Zinsen erlassen werden. Zweitens soll ein erheblicher Teil der vorrangigen Finanzierungen gegen Besserungsscheine entfallen. Drittens sollen die verbleibenden Verbindlichkeiten bis zum 31. Dezember 2030 verlängert werden. Viertens ist weitere Liquidität vorgesehen; einen Betrag nennt die Meldung nicht. Grundlage sind Verhandlungen mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern und ein aktualisierter Entwurf eines Sanierungsgutachtens nach dem Standard IDW S 6, das die Sanierungsfähigkeit bei Umsetzung der Maßnahmen bejaht.
Die Anzeige des Vorhabens beim Amtsgericht Frankfurt am Main wurde laut Meldung beschlossen. Danach müssen die betroffenen Gruppen von Gläubigern und Anteilseignern über den Plan abstimmen, anschließend muss das Restrukturierungsgericht ihn bestätigen. Termine dafür nennt die Meldung nicht. Konkrete Beträge, etwa Volumen oder Kupon der Anleihen, sind in der Quelle ebenfalls nicht angegeben.
Was ist ein Besserungsschein und was ist das StaRUG?
Das StaRUG (Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen) erlaubt es, einen Sanierungsplan mit Mehrheiten der Gläubigergruppen durchzusetzen, ohne ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Ein Besserungsschein ist ein Recht auf spätere Zahlung, das nur dann bedient wird, wenn das Unternehmen sich erholt und bestimmte Bedingungen erfüllt. Ob und wann daraus Geld wird, ist offen; die Bedingungen für die ABO-Scheine nennt die Quelle nicht.
|Anleihe
|ISIN
|Rang
|Vorgesehene Behandlung
|ABO Energy 2024/29
|DE000A3829F5
|nachrangig
|Erlass samt Zinsen, Besserungsscheine
|ABO Energy 2021/30
|DE000A3H2UT8
|nachrangig
|Erlass samt Zinsen, Besserungsscheine
|Vorrangige Finanzierungen
|–
|vorrangig
|großer Teil gegen Besserungsscheine erlassen, Rest bis 31.12.2030 verlängert
Kupon, Laufzeit und Volumen nennt die Quelle nicht.
Quelle: Anleihen-Finder, 11.11.2026 (zuletzt geändert 13.11.2026)
Was bedeutet der Fall für den Mittelstandsanleihemarkt?
Nachrangige Anleihen tragen ein höheres Risiko als vorrangige, weil sie im Verwertungs- oder Restrukturierungsfall erst nach den vorrangigen Gläubigern bedient werden. Der ABO-Plan zeigt, was das konkret heißen kann: einen Totalverlust der Forderung bei theoretischer Chance auf Besserungszahlungen. Ein Investor auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz nannte das Vorgehen laut Anleihen-Finder einen „Bärendienst für den Kapitalmarkt“. Der Anleihen-Finder wertet den vollständigen Verzicht als belastend für das Anlegervertrauen in den KMU-Anleihemarkt; das ist eine Einschätzung der dortigen Redaktion.
Für Anleger ist der Fall ein Lehrstück zu Rang und Besicherung: Der Kupon einer Anleihe sagt wenig darüber, wo der Gläubiger in der Reihenfolge steht. Bemerkenswert ist zudem, dass konzerninterne Finanzierungen aus Genussrechten der Mezzanine-Gesellschaften und aus Bürgerbeteiligungen laut Meldung von den Eingriffen ausgenommen bleiben. Das operative Geschäft samt Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden soll nicht betroffen sein.
Welche Termine sind für Gläubiger wichtig?
Zuerst läuft die Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026; sie soll bis zum Abschluss der Sanierungsfinanzierung verlängert werden. Danach folgen laut Verfahren die Abstimmung der Gruppen und die gerichtliche Bestätigung, beide ohne Datum. Wer Anleihen von ABO Energy hält, sollte die Mitteilungen der Gesellschaft und gegebenenfalls die Einladungen zu Abstimmungen im Blick behalten. Diese Hinweise sind keine Handlungsempfehlung.
Häufige Fragen zur ABO Energy Anleihe
Was passiert mit der ABO Energy Anleihe 2024/29? Nach dem Planentwurf soll sie samt Zinsen erlassen werden; die Gläubiger sollen nachrangige Besserungsscheine erhalten. Der Plan ist noch nicht beschlossen.
Was bedeutet nachrangig bei einer Anleihe? Nachrangige Gläubiger werden erst nach vorrangigen Gläubigern bedient und tragen damit das höhere Verlustrisiko.
Verlieren auch die Aktionäre der ABO Energy ihr Geld? Nach dem Planentwurf soll das Grundkapital auf null herabgesetzt werden; neue Aktien soll ein Sanierungsgesellschafter zeichnen.
Ist ein StaRUG-Verfahren eine Insolvenz? Nein, es ist ein Restrukturierungsverfahren außerhalb der Insolvenz, das aber Eingriffe in Gläubigerrechte per Mehrheitsbeschluss ermöglicht.
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