Der Plan sieht nach dem Bericht des Anleihen-Finders vier Bausteine vor. Erstens sollen die beiden nachrangigen Anleihen einschließlich aufgelaufener Zinsen erlassen werden. Zweitens soll ein erheblicher Teil der vorrangigen Finanzierungen gegen Besserungsscheine entfallen. Drittens sollen die verbleibenden Verbindlichkeiten bis zum 31. Dezember 2030 verlängert werden. Viertens ist weitere Liquidität vorgesehen; einen Betrag nennt die Meldung nicht. Grundlage sind Verhandlungen mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern und ein aktualisierter Entwurf eines Sanierungsgutachtens nach dem Standard IDW S 6, das die Sanierungsfähigkeit bei Umsetzung der Maßnahmen bejaht.

Die Anzeige des Vorhabens beim Amtsgericht Frankfurt am Main wurde laut Meldung beschlossen. Danach müssen die betroffenen Gruppen von Gläubigern und Anteilseignern über den Plan abstimmen, anschließend muss das Restrukturierungsgericht ihn bestätigen. Termine dafür nennt die Meldung nicht. Konkrete Beträge, etwa Volumen oder Kupon der Anleihen, sind in der Quelle ebenfalls nicht angegeben.