Der Absturz kam nicht über Nacht. Im Januar erhöhte ABO Energy die Prognose für den Jahresfehlbetrag 2025 auf rund 170 Millionen Euro, nachdem sich Projektverkäufe in Deutschland verschoben und Wertberichtigungen von rund 35 Millionen Euro anfielen. Noch im Januar folgte ein Stillhalteabkommen mit den Banken. Im März wählten die Anleihegläubiger mit über 99 Prozent der abgegebenen Stimmen Rechtsanwalt Markus W. Kienle, Vorstand der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), zum gemeinsamen Vertreter und verzichteten vorübergehend auf Kündigungsrechte. Im Mai meldete das Unternehmen den Verlust der Hälfte des Grundkapitals.

Am 6. November setzte ABO Energy dann die am 8. November fällige Zinszahlung von rund 3,125 Millionen Euro auf die Anleihe 2024/2029 aus. Fünf Tage später folgte der StaRUG-Plan. Die Aktie fiel laut Börsen-Zeitung am 11. November um 82 Prozent, am 16. November markierte sie ein 52-Wochen-Tief von 0,2205 Euro. Am Dienstag erholte sie sich auf Tradegate um rund 35 Prozent auf 0,35 Euro – bei einem Börsenwert von nur noch gut 3 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Aktie bei 35,60 Euro notiert.