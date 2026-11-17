Die ABO Energy Anleihe 2024/2029 ist zum Restwert-Papier geworden. Die 7,75 %-Anleihe (ISIN DE000A3829F5) notierte am Dienstag an der Börse Frankfurt laut onvista bei rund 9 Prozent des Nennwerts, in Stuttgart bei 9,01 Prozent. Auslöser ist der Sanierungsplan, den der Wiesbadener Wind- und Solarprojektierer am 11. November per Ad-hoc-Mitteilung angekündigt hat: Beide nachrangigen Anleihen sollen über ein Verfahren nach dem StaRUG vollständig wegfallen – einschließlich der aufgelaufenen Zinsen. Für Anleger heißt das: Aus einem Zinsversprechen von 7,75 Prozent soll ein Besserungsschein werden.
ABO Energy Anleihe 2024/2029: Kurs bei 9 Prozent, Gläubiger sollen komplett verzichten – was bleibt den Anleihegläubigern im StaRUG?
Die 7,75-Prozent-Anleihe von ABO Energy notiert nur noch bei rund 9 Prozent des Nennwerts. Der Wind- und Solarprojektierer will beide nachrangigen Anleihen über ein StaRUG-Verfahren vollständig streichen und durch Besserungsscheine ersetzen. Der Stillhalteverzicht der Banken läuft bis zum 30. November.
Steckbrief
- Emittent
- ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Wiesbaden
- Anleihe
- 7,75 %-Anleihe 2024/2029
- ISIN / WKN
- DE000A3829F5 / A3829F
- Fälligkeit
- 08.05.2029
- Zinstermine
- 08.05. und 08.11.
- Stückelung
- 1.000 Euro
- Rang
- nachrangig, unbesichert
- Segment
- Freiverkehr Frankfurt (Quotation Board)
Stand: 17.11.2026, Anleihebedingungen laut ABO Energy; Kurs Börse Frankfurt 12:32 Uhr laut onvista
Der Plan
Was sieht der StaRUG-Plan für die ABO Energy Anleihe vor?
StaRUG steht für das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen. Es erlaubt einen Sanierungsplan außerhalb der Insolvenz, der auch gegen den Willen einzelner Gläubigergruppen gerichtlich bestätigt werden kann.
ABO Energy will das Vorhaben beim Amtsgericht Frankfurt am Main anzeigen. Grundlage sind laut Unternehmen Gespräche mit den Hauptfinanzierern und der Entwurf eines Sanierungsgutachtens nach IDW S 6, das die Sanierungsfähigkeit bescheinigt. Die Eckpunkte:
Anleihegläubiger: Die Anleihen 2024/2029 und 2021/2030 werden samt Zinsen vollständig erlassen und durch nachrangige Besserungsscheine ersetzt.
Banken: Die vorrangigen Finanzierer verzichten auf einen wesentlichen Teil gegen vorrangige Besserungsscheine, der Rest läuft bis Ende 2030, dazu kommt neue Liquidität.
Aktionäre: Das Grundkapital wird auf null herabgesetzt; an der anschließenden Kapitalerhöhung darf nur ein Sanierungsinvestor teilnehmen.
Rechtsform und Börse: ABO Energy soll eine GmbH werden, die Aktie soll aus dem Segment m:access der Börse München ausscheiden.
Ein Besserungsschein ist ein Anspruch auf eine Zahlung, die nur dann fällig wird, wenn sich das Unternehmen später besser entwickelt als im Sanierungsfall angenommen. Ob und wann daraus Geld fließt, ist offen. Den Namen des Investors hat ABO Energy bislang nicht genannt, einen Abstimmungs- oder Gerichtstermin ebenfalls nicht.
Die Vorgeschichte
Wie kam es zur Krise bei ABO Energy?
Der Absturz kam nicht über Nacht. Im Januar erhöhte ABO Energy die Prognose für den Jahresfehlbetrag 2025 auf rund 170 Millionen Euro, nachdem sich Projektverkäufe in Deutschland verschoben und Wertberichtigungen von rund 35 Millionen Euro anfielen. Noch im Januar folgte ein Stillhalteabkommen mit den Banken. Im März wählten die Anleihegläubiger mit über 99 Prozent der abgegebenen Stimmen Rechtsanwalt Markus W. Kienle, Vorstand der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), zum gemeinsamen Vertreter und verzichteten vorübergehend auf Kündigungsrechte. Im Mai meldete das Unternehmen den Verlust der Hälfte des Grundkapitals.
Am 6. November setzte ABO Energy dann die am 8. November fällige Zinszahlung von rund 3,125 Millionen Euro auf die Anleihe 2024/2029 aus. Fünf Tage später folgte der StaRUG-Plan. Die Aktie fiel laut Börsen-Zeitung am 11. November um 82 Prozent, am 16. November markierte sie ein 52-Wochen-Tief von 0,2205 Euro. Am Dienstag erholte sie sich auf Tradegate um rund 35 Prozent auf 0,35 Euro – bei einem Börsenwert von nur noch gut 3 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Aktie bei 35,60 Euro notiert.
|Merkmal
|Anleihe 2024/2029
|Anleihe 2021/2030
|ISIN
|DE000A3829F5
|DE000A3H2UT8
|Kupon
|7,75 %
|3,5 %, ab 04/2029 1,75 %
|Fälligkeit
|08.05.2029
|je 50 % am 01.04.2029 und 01.04.2030
|Volumen
|80 Mio. Euro
|rund 42,6 Mio. Euro
|Rang
|nachrangig
|nachrangig
|Börsennotiz
|Freiverkehr Frankfurt
|keine
|Kurs 17.11.
|rund 9 %
|kein Börsenkurs
Quelle: ABO Energy (Anleihebedingungen 2024/2029, Prospekt 2021); Volumen 2021/2030 laut Sekundärquellen; Kurs onvista
Zusammen stehen nach Angaben der Börsen-Zeitung rund 122,6 Millionen Euro Anleihekapital auf dem Spiel. Die ältere Anleihe 2021/2030 wurde damals nur über die GLS Bank vertrieben und ist nicht börsennotiert – ihre Inhaber haben nicht einmal einen Marktpreis, an dem sie den Schaden ablesen können.
Die Streitfrage
Sind die ABO-Energy-Anleihen wirklich nachrangig?
Hier liegt der vielleicht wichtigste Hebel der Anleihegläubiger. Die SdK hat bereits im Januar in einem Newsletter die Auffassung vertreten, die Nachrangklausel in Paragraf 11.1 der Anleihebedingungen 2024/2029 könne unwirksam sein, weil sie in sich widersprüchlich formuliert sei. Wäre das so, stünden die Anleihegläubiger rechtlich womöglich im Rang der unbesicherten vorrangigen Gläubiger – und ein vollständiger Verzicht wäre im StaRUG-Verfahren deutlich schwerer durchzusetzen. Entschieden ist das nicht; eine Stellungnahme der SdK oder des gemeinsamen Vertreters zum aktuellen Plan lag bis Dienstag nicht vor.
Im StaRUG stimmen die Gläubiger in Gruppen ab. Lehnt eine Gruppe ab, kann das Gericht den Plan unter bestimmten Bedingungen trotzdem bestätigen, etwa wenn die Gruppe nicht schlechter gestellt wird als ohne Plan – in der Praxis also als in einer Insolvenz. Für Nachranggläubiger ist dieser Vergleichsmaßstab oft ernüchternd, denn in der Insolvenz werden sie erst nach allen anderen bedient.
Das große Bild
Was lehrt der Fall ABO Energy über Mittelstandsanleihen?
ABO Energy steht für eine Branche unter Druck: Höhere Zinsen verteuern die Projektfinanzierung, sinkende Zuschlagswerte bei den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur drücken die Margen, und verzögerte Projektverkäufe reißen Lücken in die Liquidität. Für Projektierer, die mit Vorleistungen in Millionenhöhe arbeiten, ist das eine gefährliche Mischung.
Für Anleger in Mittelstandsanleihen ist der Fall eine Erinnerung an zwei Grundregeln. Erstens: Ein hoher Kupon ist eine Risikoprämie, keine Garantie. Zweitens: Der Rang entscheidet. Nachrangige Anleihen werden im Ernstfall erst bedient, wenn alle vorrangigen Gläubiger befriedigt sind – und das StaRUG gibt Banken und Investoren ein Werkzeug, Restrukturierungen schnell und notfalls gegen den Willen der Kleinanleger durchzusetzen. Branchenkenner kritisierten das Vorgehen auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz laut Anleihen Finder als „Bärendienst für den Kapitalmarkt“.
Der Fahrplan
ABO Energy Anleihe: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zur ABO Energy Anleihe
Wo steht die ABO Energy Anleihe 2024/2029? Laut onvista notierte die 7,75 %-Anleihe (ISIN DE000A3829F5) am 17. November 2026 an der Börse Frankfurt bei rund 9 Prozent des Nennwerts.
Was sollen die Anleihegläubiger bekommen? Nach dem Plan nachrangige Besserungsscheine anstelle der Anleihen und der aufgelaufenen Zinsen.
Wurde die Zinszahlung im November geleistet? Nein. ABO Energy hat die am 8. November fällige Zahlung von rund 3,125 Millionen Euro ausgesetzt.
Was passiert mit der ABO-Energy-Aktie? Das Grundkapital soll auf null herabgesetzt werden; die bisherigen Aktionäre würden leer ausgehen, die Aktie soll vom Handel ausgeschlossen werden.
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