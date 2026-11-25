Die ABO Energy Anleihe 2024/2029 trifft einen Zahlungsausfall bei den Zinsen: Laut einem Bericht von it-boltwise.de vom 25. November 2026 leistet ABO Energy die fällige Zinszahlung von rund 3,13 Millionen Euro auf die nachrangige Anleihe mit 7,75 Prozent Kupon und 80 Millionen Euro Nominalvolumen nicht. Es ist die erste harte Zahlung, die im Rahmen des Restrukturierungsplans ausbleibt. Die Mittelstandsanleihe zählt zu den nachrangigen Anleihen, deren Gläubiger bei Problemen zuletzt bedient werden.
ABO Energy Anleihe 2024/2029: 3,13 Millionen Euro Zinsen fallen aus, Standstill bis 30. November – was bleibt Gläubigern der 7,75-Prozent-Nachranganleihe?
ABO Energy zahlt die fällige Zinsrate von rund 3,13 Millionen Euro auf die 7,75-Prozent-Nachranganleihe 2024/2029 über 80 Millionen Euro nicht. Parallel läuft ein Restrukturierungsplan, bei dem das Grundkapital auf null gesetzt werden soll. Was Anleihegläubiger jetzt wissen müssen.
ABO Energy Anleihe
Was ist bei der ABO Energy Nachranganleihe 2024/2029 passiert?
Der Wind- und Solarprojektierer ABO Energy hat die fällige Zinsrate ausgesetzt. Der Betrag entspricht in etwa einem Halbjahreskupon auf 80 Millionen Euro bei 7,75 Prozent (rund 3,10 Millionen Euro; die Quelle nennt 3,13 Millionen Euro). Parallel verhandelt das Unternehmen einen Restrukturierungsplan nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG).
Nach dem Bericht sieht der Plan vor, das Grundkapital auf null herabzusetzen und anschließend eine Kapitalerhöhung für einen einzelnen Restrukturierungsinvestor durchzuführen; Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft soll in eine GmbH umgewandelt werden, die Notierung im m:access-Segment in München endet. Das Management warnt laut Bericht, dass offene Verpflichtungen innerhalb von 24 Monaten in eine Insolvenz führen könnten.
|Merkmal
|Stand
|Emittent
|ABO Energy
|Anleihe
|Nachranganleihe 2024/2029
|Nominalvolumen
|80 Mio. €
|Kupon
|7,75 % p. a.
|Ausgesetzte Zinszahlung
|ca. 3,13 Mio. €
|Standstill mit Finanzierungsgläubigern
|bis 30.11.2026, optional bis 21.12.2026
|Gläubigerabstimmung und gerichtliche Bestätigung
|offen, Termine nicht genannt
ISIN, Fälligkeitsdatum, Stückelung und Zinstermine sind in der verwendeten Quelle nicht genannt.
Quelle: it-boltwise.de, 25.11.2026
Was bedeutet der Rang einer Nachranganleihe für Anleger?
Eine nachrangige Anleihe steht im Insolvenzfall hinter den Forderungen anderer Gläubiger zurück. Dafür zahlt sie meist einen höheren Kupon, hier 7,75 Prozent. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; er sagt nichts darüber aus, ob der Emittent zahlen kann. Fällt die Zinszahlung aus, bricht die Verzinsung weg, und ob Zinsen nachgezahlt werden, richtet sich nach den Anleihebedingungen und dem Restrukturierungsplan, den die Gläubiger beschließen müssen.
Nach früheren Berichten (aktiencheck.de, 19. November 2026) sollen die nachrangigen Anleihen 2024/2029 und 2021/30 im Plan vollständig entfallen. Die endgültige Ausgestaltung hängt von der Abstimmung der Gläubiger und der gerichtlichen Bestätigung ab.
Für Inhaber ist daher weniger der entgangene Kupon als die Frage zentral, ob und in welcher Höhe sie am Ende der Restrukturierung noch Ansprüche haben. Anleihegläubiger können die Unterlagen und Mitteilungen des Emittenten sowie die Hinweise der Gläubigervertreter prüfen.
Wie reagiert die ABO Energy Aktie?
Die Aktie legte laut Bericht im vorherigen Handel um 8,1 Prozent zu und gab danach um 6,6 Prozent nach. Ein Kurs und eine Zeitangabe stehen nicht im Text. Für Aktionäre ist die Lage anders als für Anleihegläubiger: Der Plan sieht den Kapitalschnitt auf null vor, ein Weg, der bei Aktien bis zum Totalverlust führen kann.
Standstill bis 30. November
Bis dahin halten die wichtigsten Finanzierungsgläubiger still; ABO Energy strebt eine Verlängerung bis 21. Dezember an, bis die Restrukturierungsfinanzierung steht.
Gläubigerabstimmung
Die Abstimmung nach StaRUG und die gerichtliche Bestätigung stehen aus; Termine nennt die Quelle nicht.
Neuer Investor
Ein einzelner Restrukturierungsinvestor soll per Kapitalerhöhung einsteigen.
FAQ: Häufige Fragen zur ABO Energy Anleihe
Zahlt ABO Energy die Zinsen auf die Anleihe 2024/2029? Laut Bericht vom 25. November 2026 nicht: Die fällige Zahlung von rund 3,13 Millionen Euro wird ausgesetzt.
Wie hoch ist der Kupon der ABO Energy Anleihe? 7,75 Prozent pro Jahr bei einem Nominalvolumen von 80 Millionen Euro.
Was ist StaRUG? Das Gesetz erlaubt Unternehmen, außerhalb eines Insolvenzverfahrens einen Restrukturierungsplan mit Gläubigern abzustimmen und gerichtlich bestätigen zu lassen.
Was bedeutet nachrangig? Im Insolvenzfall werden nachrangige Forderungen erst nach den übrigen Gläubigern bedient.
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