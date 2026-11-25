Der Wind- und Solarprojektierer ABO Energy hat die fällige Zinsrate ausgesetzt. Der Betrag entspricht in etwa einem Halbjahreskupon auf 80 Millionen Euro bei 7,75 Prozent (rund 3,10 Millionen Euro; die Quelle nennt 3,13 Millionen Euro). Parallel verhandelt das Unternehmen einen Restrukturierungsplan nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG).

Nach dem Bericht sieht der Plan vor, das Grundkapital auf null herabzusetzen und anschließend eine Kapitalerhöhung für einen einzelnen Restrukturierungsinvestor durchzuführen; Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft soll in eine GmbH umgewandelt werden, die Notierung im m:access-Segment in München endet. Das Management warnt laut Bericht, dass offene Verpflichtungen innerhalb von 24 Monaten in eine Insolvenz führen könnten.