Am Mittwoch gehörte sie zu den fünf schwächsten Werten, am Donnerstag zu den fünf stärksten. Die ABN-AMRO-Aktie (ISIN: NL0011540547, WKN: A143G0, Handelssymbol Amsterdam: ABN, US-Handelssymbol: AAVMY) gewinnt am Morgen 2,61 Prozent auf 38,46 Euro. ABN AMRO ist damit einer der AEX Gewinner und holt einen großen Teil des Vortagesverlusts von 3,75 Prozent zurück.
ABN-AMRO-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,6 Prozent – die Bank macht den Mittwoch wett
Die ABN-AMRO-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,61 Prozent auf 38,46 Euro und gehört zu den AEX Gewinnern. Banken profitieren von der Markterholung.
Die Gründe
Banken laufen mit dem Markt nach oben
Der Börsendienst IEX zählt ABN AMRO und ING am Morgen zu den deutlichen Gewinnern in Amsterdam. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der AEX Gewinner ABN AMRO profitiert davon, dass sich die Stimmung nach zwei schwachen Tagen aufhellt. Der AEX legt um 1,33 Prozent zu. Bankaktien schwanken in solchen Phasen meist stärker als der Index, weil ihre Erträge eng an Konjunktur und Kreditqualität hängen.
Höhere Zinsen helfen
Am 11. November meldete ABN AMRO einen deutlich höheren Quartalsgewinn und wurde zuversichtlicher für die Zinseinnahmen 2026.
Fed vor nächstem Schritt
Nach starken US-Wachstums- und Inflationsdaten rechnen Anleger im Dezember mit einer Zinserhöhung.
Sektor im Plus
Auch ING, Aegon, ASR Nederland und NN Group gehören zu den AEX Gewinnern des Morgens.
Häufige Fragen zur ABN-AMRO-Aktie
Warum ist die ABN-AMRO-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 2,61 Prozent auf 38,46 Euro. Sie folgt der Erholung des Gesamtmarkts nach einem Verlust von 3,75 Prozent am Vortag.
Wie lauten ISIN und WKN der ABN-AMRO-Aktie?
ISIN NL0011540547, WKN A143G0, Symbol in Amsterdam ABN.
Welche Rolle spielen die Zinsen?
Steigende Zinsen erhöhen die Zinseinnahmen der Bank. ABN AMRO hatte seine Erwartung dafür im November angehoben.
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