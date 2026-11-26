Der Börsendienst IEX zählt ABN AMRO und ING am Morgen zu den deutlichen Gewinnern in Amsterdam. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der AEX Gewinner ABN AMRO profitiert davon, dass sich die Stimmung nach zwei schwachen Tagen aufhellt. Der AEX legt um 1,33 Prozent zu. Bankaktien schwanken in solchen Phasen meist stärker als der Index, weil ihre Erträge eng an Konjunktur und Kreditqualität hängen.