Aus dem kleinen Minus vom Morgen wurde ein Kursrutsch: Die ABN AMRO-Aktie (ISIN: NL0011540547, WKN: A143G0, Handelssymbol: ABN, Xetra-Kürzel: AB2, US-Handelssymbol: AAVMY) gehört am Mittwoch zu den fünf größten AEX Verlierern. Die ABN AMRO-Aktie schloss in Amsterdam 3,75 Prozent tiefer bei 37,48 Euro. Auch der Konkurrent ING verlor 3,09 Prozent. Eine belastende Nachricht von ABN AMRO gab es nicht. Vom Rekordhoch bei 44,40 Euro, erreicht am 11. November, ist die Aktie nun knapp 16 Prozent entfernt.
ABN AMRO-Aktie AEX Verlierer: Minus 3,8 Prozent – Bankaktien geraten in den Sog des Ausverkaufs
Die ABN AMRO-Aktie ist AEX Verlierer: minus 3,75 Prozent auf 37,48 Euro. Auch ING fällt um 3 Prozent. Warum Banken am Mittwoch mit den Chipwerten abrutschen.
Die Gründe für den Kursverlust
ABN AMRO-Aktie: Chipwerte und Banken ziehen den AEX nach unten
Die niederländischen Marktberichte nennen am Mittwoch zwei Verlierergruppen: die Chipwerte und die Banken.
Der AEX schloss 1,3 Prozent tiefer bei 1.063,44 Punkten. Schon am frühen Nachmittag lagen ING und ABN AMRO rund 2 und 3 Prozent im Minus, der europäische Bankensektor verlor ebenfalls. Einen bankspezifischen Auslöser nennen die Berichte nicht. Naheliegend ist ein breiter Risikoabbau: Die US-Börsen brachen zum Handelsstart ein, Washington schlug neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Volkswirtschaften vor, und Anleger flüchteten in Staatsanleihen. Fallende Anleiherenditen schmälern tendenziell die Zinsmarge von Banken.
Breiter Ausverkauf
Der Nasdaq verlor zum Handelsstart mehr als 4 Prozent. In solchen Phasen verkaufen Anleger auch Finanzwerte.
Flucht in Anleihen
Staatsanleihen waren als sicherer Hafen gefragt, ihre Renditen sanken.
Zollvorschläge
Für Waren aus der EU schlägt die US-Regierung 15 Prozent vor. Handelskonflikte bremsen die Konjunktur und damit das Kreditgeschäft.
Gewinner des Jahres
Die ABN AMRO-Aktie lag Mitte November seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent im Plus. Solche Titel werden in schwachen Phasen oft zuerst verkauft.
Zahlen und Ausblick
Starke Zahlen, neuer Hauptsponsor von Ajax
Operativ hatte ABN AMRO zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 52 Prozent auf 940 Millionen Euro, deutlich mehr als die erwarteten 782 Millionen Euro. Für 2026 rechnet die Bank mit kommerziellen Zinserträgen von mehr als 6,9 Milliarden Euro. Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass ABN AMRO neuer Hauptsponsor des Fußballklubs Ajax Amsterdam wird. Für den Kurs spielte das keine erkennbare Rolle.
Häufige Fragen zur ABN AMRO-Aktie
Warum ist die ABN AMRO-Aktie heute AEX Verlierer?
Bankaktien gerieten mit dem breiten Ausverkauf an den Börsen unter Druck. Eine belastende Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie stark fiel die ABN AMRO-Aktie?
Um 3,75 Prozent auf 37,48 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ABN AMRO-Aktie?
ISIN NL0011540547, WKN A143G0, Handelssymbol ABN, Xetra-Kürzel AB2, US-Handelssymbol AAVMY.
Fiel auch ING?
Ja. Die ING-Aktie verlor am Mittwoch 3,09 Prozent.
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