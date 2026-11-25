Aus dem kleinen Minus vom Morgen wurde ein Kursrutsch: Die ABN AMRO-Aktie (ISIN: NL0011540547, WKN: A143G0, Handelssymbol: ABN, Xetra-Kürzel: AB2, US-Handelssymbol: AAVMY) gehört am Mittwoch zu den fünf größten AEX Verlierern. Die ABN AMRO-Aktie schloss in Amsterdam 3,75 Prozent tiefer bei 37,48 Euro. Auch der Konkurrent ING verlor 3,09 Prozent. Eine belastende Nachricht von ABN AMRO gab es nicht. Vom Rekordhoch bei 44,40 Euro, erreicht am 11. November, ist die Aktie nun knapp 16 Prozent entfernt.