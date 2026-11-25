Ein kleines Minus mit Vorgeschichte: Die ABN AMRO-Aktie (ISIN: NL0011540547, WKN: A143G0, Handelssymbol: ABN, Xetra-Kürzel: AB2, US-Handelssymbol: AAVMY) zählt am Mittwochmorgen zu den fünf größten AEX Verlierern. Im frühen Amsterdamer Handel verliert die ABN AMRO-Aktie 0,64 Prozent auf 38,69 Euro (Stand 09:29 Uhr). Schon am Dienstag hatte die Bank 2,28 Prozent abgegeben. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Vom Rekordhoch bei 44,40 Euro, erreicht am 11. November, ist die Aktie inzwischen rund 13 Prozent entfernt.
ABN AMRO-Aktie AEX Verlierer: Minus 0,6 Prozent – warum die Bank nach dem Rekordlauf Luft holt
Die ABN AMRO-Aktie ist AEX Verlierer: minus 0,64 Prozent auf 38,69 Euro. Ohne eigene Nachricht gibt die Bank nach. Was sinkende Renditen und der Tarifstreit damit zu tun haben.
Die Gründe für den Kursverlust
ABN AMRO-Aktie: kein Auslöser, aber Gegenwind
Für das Minus der ABN AMRO-Aktie nennt kein Marktbericht einen Grund. Das Umfeld liefert Anhaltspunkte.
Der AEX eröffnete am Mittwoch 0,1 Prozent schwächer. Im Fokus standen Prosus nach Zahlen und die Chipwerte. Bankaktien spielten in den Marktberichten keine Rolle, ING notierte unverändert. Zwei Faktoren könnten die ABN AMRO-Aktie dennoch bremsen. Die Renditen von US-Staatsanleihen sind vor den Inflationsdaten auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Wochen gefallen, und niedrigere Zinsen schmälern tendenziell die Zinsmarge von Banken. Zudem hat die Aktie seit Jahresbeginn kräftig zugelegt, was Gewinnmitnahmen in einem nervösen Markt begünstigt.
Sinkende Renditen
Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen vor den US-Inflationsdaten auf ein Zwei-Wochen-Tief.
Starker Lauf
Mitte November lag die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent im Plus.
Tarifstreit nicht ganz beigelegt
ABN AMRO hat sich mit drei Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag geeinigt. Die Gewerkschaft FNV hat nicht unterschrieben und will ihre Aktionen ausweiten.
Zahlen und Ausblick
Gewinnsprung und höhere Zinsprognose
Operativ lieferte ABN AMRO zuletzt deutlich mehr als erwartet. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 52 Prozent auf 940 Millionen Euro, Analysten hatten mit 782 Millionen Euro gerechnet. Die Bank profitierte von höheren Zinsen und der Übernahme von NIBC. Für 2026 erwartet sie nun kommerzielle Zinserträge von mehr als 6,9 Milliarden Euro. Der neue Tarifvertrag sieht zwei Lohnerhöhungen von je 3 Prozent Anfang 2027 und Anfang 2028 vor.
Häufige Fragen zur ABN AMRO-Aktie
Warum ist die ABN AMRO-Aktie heute AEX Verlierer?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Aktie gibt in einem leicht schwächeren Markt nach, nachdem sie seit Jahresbeginn stark gestiegen war.
Wie stark fällt die ABN AMRO-Aktie?
Um 0,64 Prozent auf 38,69 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ABN AMRO-Aktie?
ISIN NL0011540547, WKN A143G0, Handelssymbol ABN, Xetra-Kürzel AB2, US-Handelssymbol AAVMY.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 52 Prozent auf 940 Millionen Euro.
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