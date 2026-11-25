Der AEX eröffnete am Mittwoch 0,1 Prozent schwächer. Im Fokus standen Prosus nach Zahlen und die Chipwerte. Bankaktien spielten in den Marktberichten keine Rolle, ING notierte unverändert. Zwei Faktoren könnten die ABN AMRO-Aktie dennoch bremsen. Die Renditen von US-Staatsanleihen sind vor den Inflationsdaten auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Wochen gefallen, und niedrigere Zinsen schmälern tendenziell die Zinsmarge von Banken. Zudem hat die Aktie seit Jahresbeginn kräftig zugelegt, was Gewinnmitnahmen in einem nervösen Markt begünstigt.