Die Abgeltungsteuer ist zurück auf der politischen Bühne: Vor dem Koalitionsausschuss am heutigen Dienstagabend hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) eine Erhöhung der Steuer auf Kapitalerträge als mögliche Gegenfinanzierung für die geplante Senkung der Stromsteuer genannt. Für Anleger ist das eine heikle Nachricht an einem ohnehin nervösen Börsentag – der DAX hatte am Montag 0,57 Prozent auf 26.598,64 Punkte verloren und wurde vorbörslich laut dpa bei IG Markets mit 26.464 Punkten noch tiefer taxiert.

Worum es geht: Die vollständige Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß kostet nach Angaben aus der Koalition rund 5,4 Milliarden Euro im Jahr. Dieses Geld ist im Haushalt 2027 nicht vorgesehen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) will die Entlastung trotzdem zum Jahresbeginn 2027 durchsetzen, Klingbeil verlangt eine „seriöse“ Gegenfinanzierung. Ob die Abgeltungsteuer am Ende Teil eines Kompromisses wird, ist offen – eine konkrete Höhe hat Klingbeil bislang nicht genannt.