Wenn Amerikaner sparen, gehört Mode zu den ersten Posten. Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, FSE: AFT, NYSE: ANF) beweist seit Quartalen das Gegenteil, doch die Aktie hat seit dem Zwei-Jahres-Hoch von 172 Dollar am 5. November rund 17% eingebüßt. Heute vor Börsenstart zeigen die Zahlen zum dritten Quartal, ob der Konsument weiter für Mode zahlt. Die Abercrombie & Fitch Aktie bewegte sich in den letzten zwölf Berichten im Schnitt um knapp 14% am Folgetag, und genau diesen Ausschlag preisen die Optionen auch jetzt ein.