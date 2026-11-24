Wenn Amerikaner sparen, gehört Mode zu den ersten Posten. Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, FSE: AFT, NYSE: ANF) beweist seit Quartalen das Gegenteil, doch die Aktie hat seit dem Zwei-Jahres-Hoch von 172 Dollar am 5. November rund 17% eingebüßt. Heute vor Börsenstart zeigen die Zahlen zum dritten Quartal, ob der Konsument weiter für Mode zahlt. Die Abercrombie & Fitch Aktie bewegte sich in den letzten zwölf Berichten im Schnitt um knapp 14% am Folgetag, und genau diesen Ausschlag preisen die Optionen auch jetzt ein.
Abercrombie & Fitch Aktienanalyse: 14% Kursausschlag erwartet - Kippt der Modekonsum vor Black Friday?
Abercrombie & Fitch legt heute die Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Abercrombie & Fitch Aktie fiel zuletzt rund 17% vom Zwei-Jahres-Hoch, die Optionen preisen 14% Ausschlag ein. Die Abercrombie & Fitch Aktienanalyse zeigt, worauf es bei Marge, Europa und Ausblick ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Abercrombie & Fitch Co.
- Börse / Ticker
- NYSE, ANF
- Kerngeschäft
- Modehandel mit den Marken Abercrombie & Fitch, Hollister
- 52-Wochen-Spanne
- 65,45 bis 172,00 $
- KGV TTM / Forward
- 12,3 / 11,2
- Dividende
- keine
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026, vor Börsenstart
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs laut Yahoo Finance, nachbörslich meldet Benzinga rund 137,50 $
Die Abercrombie & Fitch Aktienanalyse ist damit die schwierigste der Konsumwerte dieser Woche: Das Unternehmen wächst, die Bewertung ist mit einem Forward-KGV von rund 11 niedrig, doch Zölle, Marge und Europa belasten die Stimmung.
Das Umfeld
Selektiver Konsument: Mode muss sich beweisen
Die Verbraucherstimmung in den USA bleibt mit 51,5 Punkten nahe historischer Tiefs. Die US-Handelsverbände erwarten für November und Dezember erstmals über eine Billion Dollar Umsatz (+4,2%), real aber nur rund 2% Plus bei leicht sinkender Käuferzahl am Thanksgiving-Wochenende. Hinzu kommt ein belastendes Marktumfeld: Der S&P 500 verlor in der Vorwoche 8,4%, am Montag folgte eine Gegenbewegung. Für Abercrombie & Fitch kommt es darauf an, ob die Marken auch in diesem Umfeld Preise durchsetzen.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz mit Zollhilfe
Im zweiten Quartal erzielte Abercrombie & Fitch einen Rekordumsatz von rund 1,3 Milliarden Dollar (+5%), das 15. Wachstumsquartal in Folge. Das Ergebnis je Aktie von 4,17 Dollar lag deutlich über dem Konsens von rund 3,36 Dollar, enthielt aber rund 1,75 Dollar aus Zollrückerstattungen. Die Aktie sprang damals um 35,7%. Die operative Marge lag bei 20%.
|Kennzahl
|Unternehmensprognose Q3
|Konsens Q3
|Umsatzwachstum
|+5 bis 6%
|rund 1,37 Mrd. $ (+5,9%)
|Operative Marge
|13 bis 14%
|-
|Ergebnis je Aktie
|2,90 bis 3,20 $
|3,01 bis 3,14 $
|Aktienrückkäufe
|mindestens 100 Mio. $
|-
Quelle: Abercrombie & Fitch Pressemitteilung 26.08.2026, Zacks, TipRanks, Stand 24.11.2026
Das Vorjahresquartal lag bei 2,36 Dollar je Aktie, der Konsens erwartet also ein Plus von knapp 30%. Die Zahlen erscheinen kurz nach 7:30 Uhr Ortszeit (ET), die Telefonkonferenz beginnt um 8:30 Uhr. Als Risiko gilt die Schwäche in der Region EMEA (Nahost-Konflikt, schwache Nachfrage in Teilen Europas), die im zweiten Quartal nur um 2% wuchs, während Asien-Pazifik um 19% zulegte.
Das Chartbild
Unter der 50-Tage-Linie - weit über der 200-Tage-Linie
Die Abercrombie & Fitch Aktie fiel im November unter die 50-Tage-Linie bei rund 148 Dollar, bleibt aber weit über der 200-Tage-Linie bei rund 109 Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag am 17. November bei 33 und damit nahe der überverkauften Zone. Unterstützung bietet das Tagestief von 137 Dollar vom Montag, Widerstände liegen bei rund 148 Dollar (50-Tage-Linie) und 172 Dollar (Hoch). Mittelfristig ist der Trend aufwärts, kurzfristig läuft eine Korrektur.
Analysten und Bewertung
Konsens Kaufen bei sehr niedrigem KGV
Der Konsens lautet laut LSEG auf Kaufen (11 Kaufen, 6 Halten, kein Verkaufen) mit einem durchschnittlichen Kursziel von 170,64 Dollar, MarketBeat nennt ein Durchschnittsziel von 159,71 Dollar. UBS hob das Ziel von 185 auf 200 Dollar an (Buy), Goldman Sachs bestätigte Buy mit 180 Dollar, Morgan Stanley erhöhte von 134 auf 150 Dollar. JPMorgan bleibt bei Neutral. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate liegt bei 12,3, das Forward-KGV bei 11,2 gegenüber einem Branchenwert von 13,4. Das Ergebnis der letzten zwölf Monate ist durch Zollrückerstattungen erhöht. Eine Dividende zahlt Abercrombie & Fitch nicht, der Kapitalrückfluss läuft über Aktienrückkäufe: Im zweiten Quartal wurden 177 Millionen Dollar eingesetzt, im Jahresverlauf rund 7% der Aktien.
Die Szenarien
Abercrombie & Fitch Aktie Prognose: drei Wege nach den Zahlen
Kurzfristig: Ausblick auf das vierte Quartal
Bestätigt Abercrombie & Fitch Wachstum und Margen, wäre die Korrektur übertrieben und die 148-Dollar-Marke rückt in Reichweite. Ein vorsichtiger Weihnachtsausblick würde den Abwärtstrend unter der 50-Tage-Linie verlängern.
Mittelfristig: Europa und Zölle
Die Abercrombie & Fitch Aktie Prognose hängt daran, ob die Nachfrage in EMEA stabil bleibt und Zollkosten ohne Preisabschläge verkraftet werden.
Langfristig: Markenstärke
Hohe Margen und globale Expansion können die niedrige Bewertung rechtfertigen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Was Anleger der Abercrombie & Fitch Aktie jetzt beobachten
24.11.2026: Zahlen zum dritten Quartal kurz nach 7:30 Uhr Ortszeit (ET), Telefonkonferenz um 8:30 Uhr.
27.11.2026: Black Friday.
8. und 9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zur Abercrombie & Fitch Aktie
Wann kommen die Zahlen von Abercrombie & Fitch? Heute, am 24. November 2026, vor Börsenstart.
Wie lautet die Abercrombie & Fitch Aktie Prognose der Analysten? Der Konsens lautet auf Kaufen, die Durchschnittsziele liegen je nach Anbieter bei rund 160 bis 171 Dollar.
Zahlt Abercrombie & Fitch Dividende? Nein, das Unternehmen setzt auf Aktienrückkäufe.
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