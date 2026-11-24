An einem Tag, an dem Chipaktien wieder nachgeben, kommt der größte Gewinner aus einer ganz anderen Ecke. Die Abercrombie & Fitch Aktie steigt am Dienstag im US-Handel um rund 25 Prozent auf etwa 175 Dollar. Das ist laut GuruFocus der höchste Stand seit zwei Jahren. Vor einem Jahr kostete die Aktie noch rund 77 Dollar. Auf wallstreet-online zählt der Modehändler am Nachmittag zu den drei stärksten Werten unter den meistbeachteten Aktien. Der Auslöser sind Quartalszahlen, die die Erwartungen klar übertreffen.
Abercrombie & Fitch Aktie: Plus 25 Prozent an einem Tag – der Modehändler, der heute die KI-Aktien abhängt
Die Abercrombie & Fitch Aktie springt am Dienstag um rund 25 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Der US-Modehändler meldet Rekordumsatz, das 16. Wachstumsquartal in Folge und hebt die Jahresprognose an. Doch ein Teil des Gewinns stammt aus Zollrückerstattungen, und der Ausblick für das Weihnachtsquartal hat einen Schönheitsfehler.
Die Zahlen
Rekordumsatz in allen Regionen und Marken
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 11 Prozent auf 1,435 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 1,368 Milliarden gerechnet, das Unternehmen selbst mit einem Plus von 5 bis 6 Prozent. Auf vergleichbarer Fläche lag das Wachstum bei 6 Prozent. Beide Markengruppen legten zweistellig zu: Abercrombie um 12 Prozent, Hollister um 11 Prozent. Nach Regionen wuchs Amerika um 11 Prozent, Europa mit dem Nahen Osten und Afrika um 12 Prozent, Asien-Pazifik um 24 Prozent.
Noch deutlicher fiel der Gewinn aus. Die operative Marge erreichte 15,5 Prozent, in Aussicht gestellt waren 13 bis 14 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 62 Prozent auf 3,82 Dollar, erwartet worden waren 3,15 Dollar. Konzernchefin Fran Horowitz sprach vom 16. Wachstumsquartal in Folge.
Die Prognose
Mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Rückkäufe
Für das Gesamtjahr erwartet das Management nun ein Umsatzplus von rund 6 Prozent, zuvor waren es rund 5 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll bei 13,70 bis 13,90 Dollar liegen, nach bislang 13,10 bis 13,60 Dollar. Auf dem aktuellen Kursniveau wird die Abercrombie & Fitch Aktie damit trotz des Kurssprungs nur mit knapp dem 13-Fachen des erwarteten Jahresgewinns bewertet.
Dazu kommt ein kräftiger Rückkauf eigener Aktien. Allein im dritten Quartal kaufte der Konzern Papiere für 100 Millionen Dollar zurück. Seit Jahresbeginn sind es 382 Millionen Dollar, was 9 Prozent der zu Jahresanfang ausstehenden Aktien entspricht. Für das Gesamtjahr sind mindestens 500 Millionen Dollar geplant.
Der Schönheitsfehler
Was im Gewinn steckt, das nicht wiederkommt
Ganz so glänzend wie auf den ersten Blick ist das Quartal nicht. Im Gewinn sind Rückerstattungen von US-Zöllen enthalten, rund 20 Millionen Dollar vor Steuern oder 40 Cent je Aktie. Ohne diesen Effekt hätte der Gewinn je Aktie bei etwa 3,42 Dollar gelegen. Das wäre immer noch über den Erwartungen, aber weniger deutlich.
Zweiter Punkt: Für das wichtige Weihnachtsquartal stellt der Konzern laut Startup Fortune einen Gewinn je Aktie von 4,40 bis 4,60 Dollar in Aussicht. Im Umlauf befindliche Analystenschätzungen lagen mit rund 4,83 Dollar höher. Beim Umsatz liegt die Prognose mit knapp 1,79 Milliarden Dollar dagegen im Rahmen der Erwartungen. Die Entscheidung fällt in den kommenden Wochen an der Ladenkasse, beginnend mit dem Black Friday am 27. November.
Häufige Fragen zur Abercrombie & Fitch Aktie
Warum steigt die Abercrombie & Fitch Aktie heute?
Der Konzern hat im dritten Quartal Rekordumsatz gemeldet, die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.
Welche Marken gehören zu Abercrombie & Fitch?
Die beiden großen Markengruppen sind Abercrombie und Hollister.
Wie hoch ist die neue Jahresprognose?
Umsatzwachstum von rund 6 Prozent und ein Gewinn je Aktie von 13,70 bis 13,90 Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Abercrombie & Fitch Aktie?
ISIN US0028962076, WKN 902789, Handelssymbol in Deutschland AFT, US-Handelssymbol ANF an der New York Stock Exchange.
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