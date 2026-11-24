Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 11 Prozent auf 1,435 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 1,368 Milliarden gerechnet, das Unternehmen selbst mit einem Plus von 5 bis 6 Prozent. Auf vergleichbarer Fläche lag das Wachstum bei 6 Prozent. Beide Markengruppen legten zweistellig zu: Abercrombie um 12 Prozent, Hollister um 11 Prozent. Nach Regionen wuchs Amerika um 11 Prozent, Europa mit dem Nahen Osten und Afrika um 12 Prozent, Asien-Pazifik um 24 Prozent.

Noch deutlicher fiel der Gewinn aus. Die operative Marge erreichte 15,5 Prozent, in Aussicht gestellt waren 13 bis 14 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 62 Prozent auf 3,82 Dollar, erwartet worden waren 3,15 Dollar. Konzernchefin Fran Horowitz sprach vom 16. Wachstumsquartal in Folge.