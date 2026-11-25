Warum ist die Abercrombie & Fitch Aktie so stark gestiegen?

Der Konzern meldete einen Rekordumsatz von 1,435 Milliarden Dollar und einen um 62 Prozent höheren Gewinn je Aktie. Beides lag deutlich über den Erwartungen. Zudem wurde die Jahresprognose angehoben.

Welche Rolle spielen die Zollrückerstattungen?

Sie steuerten rund 20 Millionen Dollar vor Steuern beziehungsweise etwa 0,40 Dollar zum Gewinn je Aktie bei. Das ist ein Einmaleffekt.

Wie viel Geld gibt Abercrombie für Aktienrückkäufe aus?

Seit Jahresbeginn 382 Millionen Dollar, rund 9 Prozent der zu Jahresbeginn ausstehenden Aktien.