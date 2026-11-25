Die Abercrombie & Fitch Aktie ist am Dienstag regelrecht explodiert. Im Handelsverlauf ging es zeitweise um 25 Prozent nach oben, bis auf 175,73 Dollar. Zum Schluss blieb ein Plus von fast 20 Prozent – einer der stärksten Kurssprünge im gesamten US-Markt. Der Modehändler hinter den Marken Abercrombie und Hollister hat ein Quartal abgeliefert, das die Erwartungen der Wall Street auf ganzer Linie übertraf.
Abercrombie & Fitch Aktie explodiert um fast 20 Prozent – Rekordquartal schlägt alle Erwartungen
Die Abercrombie & Fitch Aktie erlebt ihren besten Tag seit Langem. Rekordumsatz, 62 Prozent mehr Gewinn je Aktie, angehobene Jahresprognose und Aktienrückkäufe im großen Stil: Der Modehändler liefert das 16. Wachstumsquartal in Folge. Die Analyse zeigt, was hinter dem Kurssprung steckt – und welche Sondereffekte mitgeholfen haben.
Die Zahlen
Ein Rekord, der überall glänzt
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 11 Prozent auf den Rekordwert von 1,435 Milliarden Dollar. Erwartet hatten Analysten rund 1,37 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Fläche legten die Erlöse um 6 Prozent zu. Bemerkenswert ist die Breite des Wachstums: Amerika plus 11 Prozent, Europa plus 12 Prozent, der asiatisch-pazifische Raum sogar plus 24 Prozent. Beide Markenfamilien wuchsen zweistellig – Abercrombie um 12 Prozent, Hollister um 11 Prozent.
Noch stärker fiel der Gewinn aus. Die operative Marge erreichte 15,5 Prozent, das Unternehmen selbst hatte nur 13 bis 14 Prozent in Aussicht gestellt. Der Gewinn je Aktie sprang um 62 Prozent auf 3,82 Dollar, der Marktkonsens lag bei rund 3,10 Dollar. Ein Teil davon ist allerdings ein Sondereffekt: Rückerstattungen von Zöllen brachten rund 20 Millionen Dollar vor Steuern beziehungsweise etwa 0,40 Dollar je Aktie ein. Auch ohne diesen Effekt bleibt für die Abercrombie & Fitch Aktie ein klarer Gewinnsprung.
Der Ausblick
Höhere Ziele und eifrige Rückkäufe
Das Management hob die Jahresziele an. Der Umsatz soll nun um rund 6 Prozent statt um 5 Prozent wachsen, der Gewinn je Aktie zwischen 13,70 und 13,90 Dollar liegen. Bisher waren 13,10 bis 13,60 Dollar angepeilt. Für das wichtige Weihnachtsquartal stellt Abercrombie ein Umsatzplus von rund 7 Prozent in Aussicht. Zugleich kauft der Konzern kräftig eigene Aktien zurück: 100 Millionen Dollar im Quartal, 382 Millionen Dollar seit Jahresbeginn – das entspricht rund 9 Prozent der Aktien, die zu Jahresbeginn ausstanden. Für die Abercrombie & Fitch Aktie bedeutet das eine stetig sinkende Aktienzahl.
Abercrombie hat sich vom Problemfall zum Musterschüler des US-Modehandels gewandelt – und liefert Quartal für Quartal.
Die Risiken
Was Anleger nicht übersehen sollten
Die Zollrückerstattungen werden sich nicht in jedem Quartal wiederholen. Modehändler hängen zudem stark vom Geschmack einer jungen Zielgruppe ab, der sich schnell drehen kann. Steigende Frachtkosten belasten die Margen. Und nach einem Kurssprung dieser Größenordnung sind die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hoch. Enttäuscht das vierte Quartal, dürfte die Abercrombie & Fitch Aktie ähnlich heftig reagieren – nur in die andere Richtung.
Häufige Fragen zur Abercrombie & Fitch Aktie
Warum ist die Abercrombie & Fitch Aktie so stark gestiegen?
Der Konzern meldete einen Rekordumsatz von 1,435 Milliarden Dollar und einen um 62 Prozent höheren Gewinn je Aktie. Beides lag deutlich über den Erwartungen. Zudem wurde die Jahresprognose angehoben.
Welche Rolle spielen die Zollrückerstattungen?
Sie steuerten rund 20 Millionen Dollar vor Steuern beziehungsweise etwa 0,40 Dollar zum Gewinn je Aktie bei. Das ist ein Einmaleffekt.
Wie viel Geld gibt Abercrombie für Aktienrückkäufe aus?
Seit Jahresbeginn 382 Millionen Dollar, rund 9 Prozent der zu Jahresbeginn ausstehenden Aktien.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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