Durchbruch in der Klinik: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die AbCellera-Aktie und hebt das Kursziel deutlich von 12 auf 20 US-Dollar. Zum Kurs von 11,27 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 77 Prozent. Das kanadische Biotech-Unternehmen entwickelt Antikörper-Medikamente.
AbCellera-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 20 Dollar
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von AbCellera und hebt das Kursziel von 12 auf 20 US-Dollar. Zum Kurs von 11,27 US-Dollar sind das rund 77 Prozent Potenzial. Ein Antikörper gegen Hitzewallungen überzeugte in Phase 2.
Steckbrief
- Unternehmen
- AbCellera Biologics Inc.
- Handelssymbol
- ABCL (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 20 US-Dollar (zuvor 12 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur AbCellera-Aktie
Starke Studiendaten – Bratzel erhöht das Ziel kräftig
Allison Bratzel hebt ihr Kursziel um zwei Drittel an. Auslöser sind positive Daten aus einer Phase-2-Studie.
Der Antikörper ABCL635 senkte in Phase 2 die Häufigkeit und Stärke mittlerer bis schwerer Hitzewallungen in den Wechseljahren deutlich. Er war gut verträglich und verbesserte den Schlaf.
AbCellera spricht von einem Quartal, das das Unternehmen verändert hat.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel zu lesen ist:
Hormonfreie Therapie
ABCL635 soll Hitzewallungen ohne Hormone behandeln.
Viel Geld
Nach einer Kapitalerhöhung über 200 Millionen US-Dollar verfügt AbCellera über rund 890 Millionen US-Dollar an Liquidität.
Neue Programme
Drei neue Wirkstoffkandidaten kamen in die Pipeline, darunter ein Nachfolger von ABCL635.
Kleinerer Verlust
Der Nettoverlust sank im dritten Quartal auf 40,8 Millionen US-Dollar nach 57,1 Millionen US-Dollar.
Weg zur Spätphase
AbCellera wandelt sich vom Plattform-Anbieter zum Entwickler eigener Medikamente. Das bringt höhere Kosten und mehr Risiko mit sich.
Die Zahl der Partnerprogramme sank zuletzt auf 34.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AbCellera Biologics Inc. (ABCL): Kaufen, Kursziel 20,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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