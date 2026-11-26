Die AbbVie-Aktie hat ein neues Allzeithoch markiert. Der US-Pharmakonzern, der den Verlust seines früheren Blockbusters Humira besser verkraftet hat als viele Anleger erwartet hatten, steht mit rund 294 US-Dollar und einem Börsenwert von gut 520 Milliarden US-Dollar so hoch wie nie. Warum der Alltime High der AbbVie Aktie mehr ist als eine Momentaufnahme, zeigt ein Blick auf die Zahlen.
AbbVie-Aktie am Allzeithoch: Skyrizi, Apogee-Deal und Dividendenplus treiben den Alltime High
Die AbbVie Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht. Starke Q3-Zahlen, angehobene Prognosen, der Apogee-Zukauf und eine höhere Dividende erklären den Alltime High des Pharmariesen.
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Die Auslöser
Q3-Zahlen schaffen das Fundament für das Allzeithoch
Den entscheidenden Schub lieferte die Berichtssaison. Im dritten Quartal 2026 steigerte AbbVie den Umsatz um 10,3 Prozent auf 17,404 Milliarden US-Dollar, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 3,82 US-Dollar. Der Konzern hob daraufhin die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn je Aktie auf 13,95 bis 13,99 US-Dollar an und rechnet mit einem Umsatz von rund 67,8 Milliarden US-Dollar. Besonders der Immunologie-Motor Skyrizi übertraf nach Angaben von Marktbeobachtern die Erwartungen der Analysten.
Seit Ende Juli hat die AbbVie-Aktie rund 20 Prozent zugelegt. Das Allzeithoch ist damit das Ergebnis eines mehrmonatigen Aufwärtstrends und nicht eines einzelnen Ausreißers.
Neurologie und Apogee-Zukauf erweitern die Wachstumsstory
Neben der Immunologie gewinnt die Neurologie an Gewicht. AbbVie steigerte den Neurologieumsatz im dritten Quartal um 19,5 Prozent, das Migränemittel Qulipta legte um 38,5 Prozent zu. Für 2026 hob das Management die Umsatzprognose des Bereichs von 12,7 auf rund 13 Milliarden US-Dollar an und erwartet, dass Vyalev im selben Jahr den Blockbuster-Status erreicht.
Zusätzliche Fantasie lieferte im Sommer die Übernahme von Apogee für 10,9 Milliarden US-Dollar. Im Zentrum steht der Wirkstoff Zumilokibart gegen Neurodermitis, dazu kommt die Asthma-Kombination APG273. Die entscheidenden Phase-3-Studien sollen 2026 beginnen, eine Markteinführung wird Anfang 2030 erwartet. Die adressierten Märkte summieren sich laut Berichten auf rund 40 Milliarden US-Dollar. Damit adressiert AbbVie die Lücke, die langfristig durch auslaufende Patente entstehen könnte.
Dividende und Rotation stützen die AbbVie Aktie
Mit der Anhebung der Quartalsdividende um 5,2 Prozent von 1,73 auf 1,82 US-Dollar je Aktie unterstreicht AbbVie seinen Ruf als verlässlicher Ausschütter. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei rund 2,35 Prozent. Zugleich profitiert der Sektor von einer Rotation: Anleger haben zuletzt Gewinne bei KI-Werten mitgenommen und in große Pharmatitel umgeschichtet, angeführt von Eli Lilly. AbbVie als defensiver Wert mit Wachstumsprofil passt in dieses Muster.
Ausblick: Nächster Termin ist der Jahresabschluss
Der nächste große Test für die AbbVie-Aktie ist die Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal am 3. Februar 2027. Bis dahin entscheidet sich, ob der Alltime High ein Zwischenstopp oder der Ausgangspunkt für eine neue Aufwärtsphase war.
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