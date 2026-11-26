Den entscheidenden Schub lieferte die Berichtssaison. Im dritten Quartal 2026 steigerte AbbVie den Umsatz um 10,3 Prozent auf 17,404 Milliarden US-Dollar, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 3,82 US-Dollar. Der Konzern hob daraufhin die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn je Aktie auf 13,95 bis 13,99 US-Dollar an und rechnet mit einem Umsatz von rund 67,8 Milliarden US-Dollar. Besonders der Immunologie-Motor Skyrizi übertraf nach Angaben von Marktbeobachtern die Erwartungen der Analysten.

Seit Ende Juli hat die AbbVie-Aktie rund 20 Prozent zugelegt. Das Allzeithoch ist damit das Ergebnis eines mehrmonatigen Aufwärtstrends und nicht eines einzelnen Ausreißers.