Die ABB-Aktie (ISIN: CH0012221716, FSE: ABJ, SIX: ABBN) war am Dienstag der größte Verlierer im Schweizer Leitindex SMI: Minus 4,22% auf 65,44 Franken, nachdem sie am Vortag nach der Ziehl-Abegg-Ankündigung noch um 4,6% gestiegen war. Die Deutsche Bank senkt ihr Kursziel von 76 auf 74 Franken und bleibt bei "Hold". Die ABB-Aktienanalyse zeigt: Operativ läuft es so gut wie nie, aber der Preis für den Zukauf und der blockierte Robotik-Verkauf verlangen Geduld.
ABB Aktienanalyse: Ziehl-Abegg zu 18,6x EBITDA, Robotik-Verkauf blockiert - Rechtfertigt die Rekordmarge den Preis?
Die Deutsche Bank senkt das Kursziel für ABB auf 74 Franken und bleibt bei Hold. Die ABB-Aktienanalyse zu Ziehl-Abegg-Übernahme, Rekordmarge, Rechenzentrums-Boom und dem Hickhack um den Robotik-Verkauf.
Steckbrief
- Unternehmen
- ABB Ltd
- Börse / Ticker
- SIX Swiss Exchange, ABBN
- ISIN
- CH0012221716
- Marktkapitalisierung
- rund 118 Mrd. CHF
- 52-Wochen-Hoch
- 89,14 CHF (Ende Juni 2026)
- Dividende
- 0,94 CHF, Rendite rund 1,4%
- Nächste Zahlen
- 28. Januar 2027
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs SIX Swiss Exchange
Die aktuellen News
Teurer Zukauf, ehrgeiziges Margenziel
Analyst Gael de-Bray hält die angekündigte Übernahme von Ziehl-Abegg für teuer, räumt aber ein, dass das Management ein ehrgeiziges Ziel für die Margensteigerung gesetzt hat.
Das Kursziel von 74 Franken liegt rund 13% über dem Schlusskurs und deutlich unter dem Konsens von rund 82 bis 84 Franken. Die Bank hatte es im Juli von 70 auf 74 und im September auf 76 Franken angehoben, jetzt ist es wieder bei 74 Franken. Zur Einordnung: Die ZKB begrüßt die Strategie, warnt aber vor dem hohen Preis und einer vorübergehend geringeren Kapitalrendite.
Ziehl-Abegg
Was ABB für 2,65 Milliarden Dollar kauft
|Punkt
|Eckdaten
|Unternehmenswert
|2,65 Mrd. $ (Eigenkapitalwert 2,22 Mrd. $)
|Bewertung
|1,9x EV/Umsatz, 18,6x EV/EBITDA (Basis 2026)
|Umsatz 2026
|rund 1,4 Mrd. $ bei einer EBITA-Marge im mittleren einstelligen Bereich
|Mitarbeiter
|rund 6.300, Sitz in Künzelsau
|Produkte
|EC-Ventilatoren, Motoren, Lüftungs- und Regeltechnik
|Abschluss
|zweites Halbjahr 2027, vorbehaltlich Freigaben
Quelle: ABB, Mitteilung vom 24.11.2026
Mit Synergien soll das Bewertungsvielfach auf einen niedrigen zweistelligen Wert sinken. Innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss soll die operative EBITA-Marge etwa auf den Durchschnitt der Motion-Sparte steigen, ein großer Sprung von mittlerem einstelligem Niveau. Strategisch greift ABB bei der Kühlung von Rechenzentren an: Ein Ventilator macht rund 5% der Investitionskosten einer Kühlanlage aus, aber rund 80% ihres Energieverbrauchs über die Lebensdauer. Ziehl-Abegg nutzt Ferrit-Magnete und ist damit weniger von Seltenen Erden abhängig.
Robotik
Peking blockiert, SoftBank wartet
Chinas Prüfstelle für ausländische Investitionen hat laut ABB Anfang November die Übernahme des chinesischen Robotikgeschäfts durch SoftBank im Rahmen des 5,375-Milliarden-Dollar-Deals untersagt. Laut Reuters prüfen ABB und SoftBank, das China-Geschäft mit rund 30% der Sparte abzuspalten und an ein chinesisches Unternehmen zu verkaufen oder an die Börse zu bringen. Eine Lösung wird in einigen Wochen erwartet, sie kann sich aber bis 2027 ziehen.
Die Quartalszahlen
Rekord bei Aufträgen und Marge
Am 20. Oktober meldete ABB für das dritte Quartal einen Rekord-Auftragseingang von 12,055 Milliarden Dollar (+40%), einen Umsatz von 9,701 Milliarden Dollar (+14%) und ein operatives EBITA von 2,026 Milliarden Dollar (+24%). Die Marge von 20,8% ist eine Rekordmarke für ein drittes Quartal, die Elektrifizierung erreichte 25,6%. Im Rechenzentrumsgeschäft wuchsen die Aufträge dreistellig. Der Gewinn je Aktie sank dagegen um 2% auf 0,65 Dollar, belastet durch Hedge-Effekte aus der Rotork-Übernahme und Steuern im Zusammenhang mit der Robotik-Abspaltung.
Für 2026 erwartet ABB ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich und eine operative EBITA-Marge von mindestens 270 Basispunkten über dem Vorjahr. Im vierten Quartal soll die Marge saisonal nachgeben. ABB kauft zudem weiter eigene Aktien zurück, zuletzt rund 641.000 Stück in der Woche bis zum 18. November.
Das Chartbild
Abwärtstrend seit dem Allzeithoch im Juni
Die ABB-Aktie notiert rund 13% unter ihren Durchschnittslinien, die beide im Bereich um 75 Franken verlaufen. Die Marke von 70 Franken ist seit Oktober gebrochen, am 20. November fiel die Aktie auf ein 6-Monats-Tief. Als Unterstützung gilt die Zone um 62 Franken, als Widerstände 68 bis 70 Franken und dann 75 Franken. Seit dem Allzeithoch von 89,14 Franken Ende Juni hat die Aktie rund ein Viertel verloren.
Analysten
Konsens: Neutral
Der Konsens ist laut Investing.com "Neutral" mit rund 5 Kaufen, 20 Halten und 1 Verkaufen bei einem Durchschnittsziel von rund 82 Franken. Einzelstimmen: UBS "Neutral" 88 Franken, RBC 82 Franken, Evercore ISI "Buy" 85 Franken, BTG Pactual "Neutral" 95 Franken. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Was für die ABB-Aktie spricht
Rekordaufträge und Rekordmarge, dreistelliges Wachstum bei Rechenzentren, Aktienrückkäufe und ein Konsens-Ziel über dem Kurs.
Was gegen die ABB-Aktie spricht
Teurer Zukauf (18,6x EBITDA), blockierter Robotik-Verkauf, hohe Bewertung (KGV 2026e rund 21 bis 23) und die KI-Korrektur.
Prognose
ABB-Aktie Prognose: drei Szenarien
Die Szenarien sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Bodensuche
Hält die Zone um 62 Franken, könnte die ABB-Aktie bis 68 bis 70 Franken erholen. Eine Lösung beim Robotik-Verkauf wäre ein Treiber, ein Scheitern ein Risiko.
Mittelfristig: Margen liefern
Entscheidend ist, ob ABB die Rekordmarge hält und Ziehl-Abegg zügig auf Konzernniveau bringt.
Langfristig: Rechenzentren und Elektrifizierung
Der Auftragsbestand von 32 Milliarden Dollar liefert Planbarkeit. Die Bewertung lässt wenig Raum für Fehler.
Termine
Was Anleger der ABB-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Lösung für das China-Robotikgeschäft
8./9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank
28.1.2027: Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr
25.3.2027: Generalversammlung
Zweites Halbjahr 2027: erwarteter Abschluss der Ziehl-Abegg-Übernahme
FAQ
Häufige Fragen zur ABB-Aktie
Warum fällt die ABB-Aktie? Gewinnmitnahmen, KI-Sorgen, der hohe Preis für Ziehl-Abegg und die Kurszielsenkung der Deutschen Bank drückten die Aktie am 24.11. um 4,22%.
Wie lautet die ABB-Aktie Prognose der Deutschen Bank? Hold mit einem Kursziel von 74 Franken, zuvor 76 Franken.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Am 28. Januar 2027.
Ist die ABB-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
ABB Ltd (ABBN): Halten, Kursziel 74,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (Analyst Gael de-Bray) vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von der im Beitrag genannten verantwortlichen Person.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (Analyst Gael de-Bray).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 beim Herausgeber der Empfehlung.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.