Warum fällt die ABB-Aktie? Gewinnmitnahmen, KI-Sorgen, der hohe Preis für Ziehl-Abegg und die Kurszielsenkung der Deutschen Bank drückten die Aktie am 24.11. um 4,22%.

Wie lautet die ABB-Aktie Prognose der Deutschen Bank? Hold mit einem Kursziel von 74 Franken, zuvor 76 Franken.

Wann kommen die nächsten Zahlen? Am 28. Januar 2027.

Ist die ABB-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.