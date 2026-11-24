Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Technologiewerte beflügelt, davon profitierte auch der SMI-Titel ABB. Am Dienstag verfliegt ein Teil dieser Euphorie: Laut AWP geben Pharma- und Technologiewerte im Schweizer Markt nach, und ABB gibt einen Teil der kräftigen Vortagesgewinne wieder ab. Dahinter bleibt eine Grundsatzfrage offen: Wie teuer wird der Ausbau der KI-Infrastruktur, und wer verdient am Ende daran?