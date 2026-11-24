Die ABB Aktie steht am Dienstagmittag an der Spitze der Verliererliste im Swiss Market Index: Der Titel des Elektrotechnik- und Automationskonzerns verliert im Mittagshandel 1,96 Prozent auf 66,98 Franken und ist damit der schwächste SMI-Verlierer des Tages. Der Leitindex selbst gibt nur leicht nach, nachdem er am Montag um 1,1 Prozent auf 14.736 Punkte gestiegen war.
ABB Aktie: SMI-Verlierer gibt Rally ab – KI-Euphorie verfliegt
Die ABB Aktie ist am Dienstagmittag der schwächste SMI-Wert: Nach der Tech-Rally vom Montag nehmen Anleger Gewinne mit, und die Sorgen um die Kosten des KI-Booms kehren zurück.
SMI-Verlierer
Warum die ABB Aktie heute unter Druck steht
Hinter dem Minus der ABB Aktie steckt weniger eine Schlagzeile des Konzerns als die Stimmung im Technologiesektor.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Technologiewerte beflügelt, davon profitierte auch der SMI-Titel ABB. Am Dienstag verfliegt ein Teil dieser Euphorie: Laut AWP geben Pharma- und Technologiewerte im Schweizer Markt nach, und ABB gibt einen Teil der kräftigen Vortagesgewinne wieder ab. Dahinter bleibt eine Grundsatzfrage offen: Wie teuer wird der Ausbau der KI-Infrastruktur, und wer verdient am Ende daran?
ABB Aktie: Rekordaufträge, aber der Kurs hängt an der KI-Stimmung
Operativ liefert ABB, an der Börse kommt das nur bedingt an. Im dritten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang nach Unternehmensangaben um 40 Prozent auf 12.055 Millionen US-Dollar. Berenberg verwies auf ein dreistelliges Auftragswachstum im Rechenzentrumsgeschäft. RBC hob dagegen hervor, dass der Gewinn je Aktie die Erwartungen verfehlt habe; die Bank stuft die ABB Aktie mit „Sector Perform“ ein und nennt ein Kursziel von 82 Franken.
Der Abstand zum Rekordhoch ist beträchtlich: Ende Juni hatte die ABB Aktie bei rund 89 Franken ihr Allzeithoch erreicht, aktuell liegt der Kurs etwa ein Viertel darunter. Auch die Marke von 70 Franken, die Marktbeobachter zuletzt als Unterstützung genannt hatten, liegt inzwischen über dem Kurs.
Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter?
Kurzfristig dürfte die ABB Aktie an der Kursentwicklung der KI-Schwergewichte hängen. Für den SMI-Verlierer bleibt entscheidend, ob die starke Auftragslage in den kommenden Quartalen auch beim Ergebnis je Aktie ankommt. Anleger sollten die Stimmung am Technologiemarkt und die Marke von 70 Franken im Blick behalten.
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