Die ABB Aktie bleibt am Mittwochmorgen unter Druck und zählt erneut zu den SMI-Verlierern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Elektrotechnik-Konzerns 0,52 Prozent tiefer bei 65,10 Franken. Am Dienstag war die Aktie mit einem Minus von 4,22 Prozent der größte Verlierer im Leitindex.
ABB Aktie: SMI-Verlierer auch am Tag danach – der Ausverkauf geht in die Verlängerung
Die ABB Aktie verliert am Mittwochmorgen weitere 0,52 Prozent und zählt erneut zu den SMI-Verlierern. Nach dem Absturz um 4,22 Prozent am Dienstag bleibt eine Gegenbewegung aus.
SMI-Verlierer am Morgen
Warum die ABB Aktie nicht dreht
Nach einem Kurssturz folgt oft eine Gegenbewegung. Bei ABB bleibt sie am Mittwochmorgen aus.
Dabei war der Schweizer Markt freundlich erwartet worden: Die Bank Julius Bär hatte den SMI vorbörslich 0,55 Prozent höher berechnet. Die ABB Aktie kann davon nicht profitieren. Gesucht sind am Mittwochmorgen Bauwerte und defensive Titel, technologienahe Aktien wie ABB und Logitech stehen auf der Verliererseite. Gerüchte über neue US-Zollerhöhungen begrenzen laut der Nachrichtenagentur AWP den Risikoappetit der Anleger.
ABB Aktie: Der Deal-Effekt ist mehr als verpufft
Am Montag war die ABB Aktie um 4,6 Prozent auf 68,32 Franken gestiegen. Der Konzern hatte den Kauf des deutschen Ventilatoren- und Antriebsherstellers Ziehl-Abegg für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden US-Dollar angekündigt, gleichzeitig lief die weltweite Technologie-Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Zwei Tage später notiert der SMI-Verlierer rund 4,7 Prozent unter dem Montagsschluss und damit tiefer als vor der Ankündigung.
Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter?
Operativ hat sich seit Montag nichts verschlechtert: Im dritten Quartal war der Auftragseingang um 40 Prozent auf 12.055 Millionen US-Dollar gestiegen. Kurzfristig hängt die ABB Aktie aber an der Stimmung für Technologiewerte und an den US-Daten vom Nachmittag, wenn der PCE-Preisindex veröffentlicht wird. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
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