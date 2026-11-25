Am Montag war die ABB Aktie um 4,6 Prozent auf 68,32 Franken gestiegen. Der Konzern hatte den Kauf des deutschen Ventilatoren- und Antriebsherstellers Ziehl-Abegg für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden US-Dollar angekündigt, gleichzeitig lief die weltweite Technologie-Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Zwei Tage später notiert der SMI-Verlierer rund 4,7 Prozent unter dem Montagsschluss und damit tiefer als vor der Ankündigung.